Thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu

Vàng được bày bán tại cửa hàng kim hoàn ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau khi liên tục xô đổ các kỷ lục trong những năm gần đây, thị trường vàng thế giới đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh sâu.

Những dữ liệu kinh tế lạc quan từ Mỹ cùng lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang tạo ra những lực cản lớn cho kim loại quý này, song nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa kết thúc.

"Giảm nhiệt" sau chuỗi "tăng nóng"

Kể từ khi thiết lập mức đỉnh lịch sử vào ngày 29/1 năm nay ở mức 5.594,82 USD/ounce, giá vàng thế giới đã trải qua một đợt giảm đáng kể. Đặc biệt, đà bán tháo gia tăng trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này, kéo giá vàng có thời điểm xuống mức thấp nhất trong tuần tại 4.311,93 USD/ounce.

Trước khi đóng cửa tuần, giá vàng chỉ ghi nhận một nhịp phục hồi nhẹ từ vùng đáy nhưng không đủ để thay đổi bức tranh tiêu cực đã hình thành sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu tốt hơn nhiều so với dự báo. Tính đến nay, giá vàng đã bốc hơi hơn 20% giá trị so với mức đỉnh và hiện đang dao động trong khoảng 4.300 USD/ounce.

Theo phân tích của các chuyên gia và tổ chức quốc tế, nguyên nhân hàng đầu khiến giá vàng thế giới "lao dốc" chính là sức chống chịu đáng kinh ngạc của nền kinh tế Mỹ.

Số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy thị trường việc làm vẫn duy trì trạng thái tích cực với 172.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 5, vượt xa kỳ vọng của thị trường, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%. Các dữ liệu này đã làm suy giảm đáng kể kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Đáng chú ý, lập trường cứng rắn từ các quan chức Fed đã tạo thêm áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư. Bà Beth Hammack, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, thậm chí còn lưu ý rằng khả năng nâng lãi suất vẫn có thể được cân nhắc nếu áp lực lạm phát tiếp tục kéo dài. Khả năng Fed trì hoãn lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ đã thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ phục hồi, trực tiếp làm gia tăng chi phí cơ hội đối với việc nắm giữ vàng - vốn là một tài sản không có lợi suất.

Không chỉ dừng lại ở các yếu tố vĩ mô, nhu cầu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng giá quá nóng cũng là một tác nhân quan trọng đẩy giá vàng đi xuống. Song song với đó, báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới chỉ ra rằng nhu cầu trang sức toàn cầu trong quý 1 đã giảm tới 25%, đặc biệt ghi nhận sự sụt giảm mạnh tại hai thị trường tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ với mức giảm lần lượt là 31% và 19%.

Thêm vào đó, sự thận trọng của các nhà đầu tư tổ chức còn được thể hiện rõ qua việc dòng vốn vào các quỹ ETF vàng sụt giảm mạnh trong quý 1 so với cùng kỳ năm ngoái, khiến thị trường mất đi một lực đỡ quan trọng trong ngắn hạn.

Dự trữ vàng của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

"Sóng gió" ngắn hạn và triển vọng dài hạn

Giới chuyên gia nhận định triển vọng của giá vàng đang có sự phân hóa giữa ngắn hạn và dài hạn.

Trước hết, trong ngắn hạn, thị trường vàng được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, nhận định rằng đà tăng của vàng có thể gặp khó khăn nếu các yếu tố địa chính trị không đủ mạnh để thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Đồng quan điểm này, chuyên gia Chris Zaccarelli từ công ty quản lý tài sản Northlight Asset Management nhấn mạnh rằng tâm điểm của thị trường hiện đã chuyển sang lạm phát. Theo ông, nếu thị trường việc làm ổn định và lạm phát không tăng đột biến, Fed sẽ duy trì chính sách hiện tại lâu hơn, khiến vàng khó có động lực bứt phá.

Đáng chú ý, các phân tích kỹ thuật cũng đưa ra những cảnh báo thận trọng về xu hướng giá trong những tuần tới.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho rằng vùng đáy thiết lập hồi tháng 3 quanh mức 4.099 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu tiếp theo nếu đà giảm không được ngăn chặn.

Nhiều chuyên gia dự báo trong tháng 6, giá vàng thế giới sẽ chủ yếu dao động trong biên độ từ 4.300-4.725 USD/ounce, tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của các dữ liệu lạm phát từ Mỹ đối với lộ trình lãi suất.

Tuy nhiên, trái ngược với những rung lắc ngắn hạn, các tổ chức tài chính lớn vẫn giữ cái nhìn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng.

Trong báo cáo Gold Focus 2026, hãng tư vấn Metals Focus dự báo giá vàng bình quân năm 2026 có thể đạt mức 4.920 USD/ounce, tức tăng khoảng 43% so với năm trước và xác lập kỷ lục mới.

Lý giải cho dự báo này, các chuyên gia cho rằng những yếu tố như bất ổn chính sách tại Mỹ, lo ngại về triển vọng dài hạn của đồng USD và nhu cầu đa dạng hóa tài sản vẫn là những động lực tăng trưởng cốt lõi chưa hề biến mất.

Một trong những "điểm tựa" vững chắc nhất giúp củng cố niềm tin này chính là hoạt động tích trữ bền bỉ của các ngân hàng trung ương.

Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua ròng khoảng 244 tấn vàng trong quý 1/2026, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy vàng.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia khẳng định đợt giảm khoảng 20% từ đỉnh lịch sử hiện nay thực chất chỉ mang đặc điểm của một giai đoạn củng cố và do áp lực chốt lời sau chu kỳ tăng trưởng nóng hơn 240% trước đó (từ tháng 9/2022 đến tháng 1/2026), chứ không phải là dấu hiệu kết thúc của một xu hướng tăng giá dài hạn.

Tóm lại, thị trường vàng thế giới hiện đang ở giai đoạn nhạy cảm, phụ thuộc lớn vào các bước đi tiếp theo của Fed. Tuy nhiên, với vai trò là tài sản bảo toàn giá trị và nhu cầu dự trữ chiến lược từ các quốc gia, vàng vẫn giữ được nền tảng quan trọng để có thể hướng tới những mức giá cao hơn trong dài hạn./.