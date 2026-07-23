Giá xăng E10 RON 95-III tăng gần 900 đồng một lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng so với 7 ngày trước do tác động từ xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phong tỏa đường biển tại Biển Đỏ.

Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 tăng 11,4% lên 115,5 USD, dầu diesel thêm 10,8% lên 150,9 USD. Mazut cũng tăng 12,3% lên 546,3 USD một tấn.

Theo điều hành của liên bộ, giá xăng E10 RON 95-III tăng 880 đồng lên 21.430 đồng một lít. Giá E5 RON 92 đồng thêm 1.060 đồng, ở mức 20.880 đồng một lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu diesel, mazut tăng 1.110-2.440 đồng một lít, kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 25.760 đồng một lít, mazut là 15.560 đồng một kg.

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập, đồng thời cho chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức chi sử dụng quỹ với xăng sinh học là 1.000 đồng một lít, dầu diesel 1.500 đồng một lít, mazut 1.000 đồng một kg.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Sau gần hai tháng xăng E10 được bán phổ biến trên thị trường, đại diện Bộ Công Thương cho biết số lượng phản ánh từ người tiêu dùng về loại nhiên liệu này giảm dần.

Theo bộ, tất cả khâu từ tổng kho đến cửa hàng bán lẻ đều lưu mẫu nhiên liệu song song với quá trình kinh doanh. Khi xảy ra hiện tượng bất thường sau khi sử dụng xăng E10, cơ quan chức năng có thể kiểm tra mẫu này và đối chiếu với quy chuẩn hiện hành để đánh giá chất lượng xăng ở từng khâu cung ứng.