Giá vàng tuần 29/6 - 5/7: Cú lội ngược dòng sau bốn tuần giảm giá

Vàng trong nước bật tăng gần 7 triệu đồng/lượng trong tuần qua nhờ đà tăng thế giới. Ảnh minh hoạ.

Hai nửa đối lập của một tuần giao dịch

Chốt phiên cuối tuần ngày 4/7, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mốc 148,4 - 151,43 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang sau chuỗi ngày biến động dữ dội. Giá vàng nhẫn trơn 9999 phổ biến ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, tại Tập đoàn DOJI, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ngang bằng với giá bán lẻ vàng miếng SJC. Đây là một hiện tượng hội tụ giá hiếm thấy. Tuy nhiên, chênh lệch mua - bán tiếp tục được giữ ở ngưỡng rộng 3 - 3,5 triệu đồng/lượng nhằm phòng vệ rủi ro khi thị trường đổi chiều nhanh.

Nhìn lại cả tuần, diễn biến giá phân định thành hai nửa đối lập rõ rệt. Mở cửa tuần ngày 29/6, giá bán vàng miếng SJC ở mức 148 triệu đồng/lượng khi giá thế giới suy yếu từ ngưỡng 4.089 USD/ounce.

Trưa 30/6 chứng kiến đợt lao dốc mạnh nhất: Các cửa hàng vàng đồng loạt hạ giá bán tới 2 triệu đồng/lượng, đưa vàng miếng SJC về vùng 146 triệu đồng/lượng; riêng Mi Hồng giảm sâu về 144,5 triệu đồng/lượng - mức đáy của tuần, còn giá mua vào tại Bảo Tín Minh Châu chạm mức thấp nhất tại 142,5 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân trực tiếp là giá thế giới thủng mốc tâm lý 4.000 USD/ounce, rơi xuống 3.942,99 USD/ounce - vùng giá thấp nhất kể từ tháng 11 năm trước.

Cục diện đảo ngược hoàn toàn từ phiên ngày 2/7 khi giá thế giới bật tăng dữ dội sau báo cáo việc làm Mỹ. Đặc biệt trong ngày 3/7, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt bứt phá tới 3 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên, thiết lập đỉnh tuần 148,4 - 151,43 triệu đồng/lượng, trước khi đi ngang trong phiên ngày 5/7. Tính từ đáy lên đỉnh, giá bán vàng miếng SJC dao động tới 6,93 triệu đồng/lượng - mức "rung lắc" hiếm thấy chỉ trong 6 phiên.

Cơn sóng giá tạo nên những làn sóng tâm lý trái chiều tại các trung tâm kim hoàn lớn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nhiều người tranh thủ gom mua vàng nhẫn ở vùng giá thấp 142 - 145 triệu đồng/lượng đã kịp "hái quả ngọt" chỉ sau hai ngày.

Ngược lại, không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn bán cắt lỗ đúng vùng đáy, để rồi ngậm ngùi nhìn giá tăng phi mã gần 7 triệu đồng/lượng ngay sau đó. Dòng tiền cũng dịch chuyển mạnh sang vàng nhẫn trơn nhờ thanh khoản cao giữa lúc nguồn cung vàng miếng bị siết chặt - căn nguyên của hiện tượng nhẫn trơn "đuổi kịp" vàng miếng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay khép tuần quanh 4.174 - 4.175 USD/ounce trong ngày 4/7 trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ, sau khi lập đỉnh tuần 4.176 USD/ounce ở phiên 3/7; biên độ dao động cả tuần lên tới 233,01 USD/ounce.

Do trong nước phản ứng chậm hơn ở nhịp giảm, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá thế giới quy đổi có lúc bị kéo rộng lên 19,7 triệu đồng/lượng ngày 30/6, trước khi thu hẹp về quanh 18,0 triệu đồng/lượng cuối tuần.

Triển vọng nào cho giá vàng sau cú đảo chiều?

Ngòi nổ cho cú đảo chiều đến từ báo cáo việc làm phi nông nghiệp được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2/7: Kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000. Dù tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ về 4,2%, sự hạ nhiệt của thị trường lao động đã làm suy yếu lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng bật tăng 7 triệu đồng chỉ trong 1 tuần giao dịch.

Theo đó, chỉ số USD Index (DXY) lập tức giảm về 100,8 điểm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi về quanh 4,46%, kéo dòng tiền quay lại kênh trú ẩn kim loại quý. Trước đó, chính nỗi lo lạm phát nóng trở lại - khi giá dầu Brent trên 72 USD/thùng giữa căng thẳng Trung Đông - đã hậu thuẫn đồng USD và đẩy vàng xuống đáy trong nửa đầu tuần.

Ở trong nước, thị trường vàng còn đứng trước những ngã rẽ quan trọng từ khung pháp lý. Ngân hàng Nhà nước đã công bố dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP, với thay đổi cốt lõi là đưa hoạt động sản xuất, gia công và mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá đây là bước đi đột phá, khơi thông tính cạnh tranh và mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu vàng trang sức trong khu vực. Ngược lại, phân khúc vàng miếng bị siết chặt kiểm soát qua hệ thống kết nối dữ liệu trực tuyến; quy định thanh toán không dùng tiền mặt với giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày được xem là liều thuốc mạnh chống tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế.

Song song với đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi (Luật số 109/2025/QH15) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế. Bộ Tài chính làm rõ, do chưa hoàn thiện nghị định hướng dẫn, hoạt động mua bán vàng miếng của người dân tạm thời chưa bị tính thuế từ ngày 1/7. Dù vậy, việc luật hóa công cụ thuế đã phát đi tín hiệu rõ ràng, buộc giới đầu cơ lướt sóng phải cân nhắc chi phí giao dịch.

Về triển vọng, các tổ chức quốc tế nghiêng về kịch bản tích cực. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhấn mạnh lực mua ròng bền bỉ của các ngân hàng trung ương - riêng tháng 5 đạt 41 tấn, dẫn đầu là Ba Lan với 18 tấn và Trung Quốc với 10 tấn - sẽ tiếp tục là bệ đỡ cho giá vàng. State Street dự báo giá vàng trong 6 đến 9 tháng tới hướng tới vùng 4.750 - 5.500 USD/ounce ở kịch bản cơ sở.

Chuyên gia khuyến cáo nên thận trọng đầu tư, tránh chạy theo tâm lý đám đông.

Ngân hàng UBS kỳ vọng chu kỳ giảm lãi suất của Fed từ cuối năm 2026 sẽ đẩy giá vàng lên mốc 5.200 USD/ounce, trong khi kịch bản lạc quan của Goldman Sachs nhắc tới mốc 6.000 USD/ounce dưới áp lực nợ công toàn cầu. Ở chiều ngược lại, CPM Group duy trì khuyến nghị bán ngắn hạn, cảnh báo giá có thể điều chỉnh về vùng 3.700 - 3.800 USD/ounce; Ngân hàng OCBC giữ quan điểm thận trọng khi rủi ro lạm phát toàn cầu chưa biến mất.

Với thị trường trong nước, một số chuyên gia tài chính cho rằng, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn tái định hình và dò tìm điểm cân bằng mới; đà tăng nóng lên trên ngưỡng 151 triệu đồng/lượng chủ yếu mang yếu tố tâm lý và phản ánh rủi ro nguồn cung bị bóp nghẹt. Các chuyên gia cũng cảnh báo, hiện giá vàng vẫn giữ mức chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng, đây là mức rủi ro rất lớn với nhà đầu tư nhỏ lẻ lướt sóng, bởi các cơn sóng giá trong nước có thể đảo chiều bất chợt bất chấp xu hướng tăng của thế giới.

Ngoài ra, theo phân tích của Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế - ngân hàng, xu hướng tích lũy vàng của người dân mang tính lịch sử, cộng hưởng với tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) khi vàng cho hiệu suất vượt trội hơn các kênh đầu tư khác. Vì thế, chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua vàng qua các kênh không chính thức, không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ mua phải vàng kém chất lượng, thậm chí vàng giả; đồng thời lưu ý dòng vốn nhàn rỗi dồn vào tích trữ vàng sẽ gây lãng phí nguồn lực, tạo áp lực lên thanh khoản ngân hàng và khiến mặt bằng lãi suất cho vay khó giảm.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư cá nhân chỉ nên phân bổ cho vàng từ 4 - 6% danh mục hoặc tối đa 10 - 15% tổng tài sản; tránh dồn toàn bộ nguồn lực hay dùng vốn vay để mua vàng. Khi chênh lệch giá trong nước - thế giới vẫn quanh 18 triệu đồng/lượng và rủi ro thuế chuyển nhượng vàng miếng cận kề, vàng nhẫn trơn 9999 của các thương hiệu uy tín, với biên độ mua - bán hẹp hơn và dễ chia nhỏ khi cần thanh khoản, là lựa chọn hợp lý hơn - kèm hóa đơn điện tử đầy đủ và kiểm tra kỹ tem, số serial.

Nếu các chính sách thuế cùng Nghị định 24 sửa đổi vận hành ổn định vào cuối quý III - đầu quý IV/2026, khi thế giới xác lập rõ xu hướng điều chỉnh của đồng USD, các chuyên gia cho rằng, đó có thể là thời điểm tham gia thị trường an toàn hơn cho người mua tích lũy dài hạn.