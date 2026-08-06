Giá vàng miếng lên cao nhất hai tuần

Các thương hiệu bán ra mỗi lượng vàng miếng quanh 143,3 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với hôm qua và cũng là mức cao nhất từ 22/7.
Vàng trong nước hôm nay (6/8) tăng theo diễn biến tích cực của quốc tế. Chốt phiên giao dịch 5/8, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng 169 USD so với hôm trước đó, lên 4.246 USD một ounce.
Sáng nay, giá tiếp tục đi lên hơn 45 USD, đạt 4.292 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 137 triệu đồng một lượng.
Trong nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 140,3 - 143,3 triệu đồng một lượng, cao hơn cuối ngày hôm qua 1,5 triệu đồng, cao nhất tính từ ngày 22/7. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự.
Như vậy, giá kim loại quý này trong nước chênh hơn 6 triệu đồng so với thế giới, thu hẹp so với mức "vênh" hơn 10 triệu đồng của tuần trước.
Vàng nhẫn trơn cũng được SJC nâng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua, lên 139,8 - 142,8 triệu đồng. PNJ giao dịch mặt hàng này quanh 139,5 - 143,1 triệu đồng. DOJI mua bán nhẫn tròn trơn ở 140 - 144 triệu đồng, còn tại Bảo Tín Minh Châu là 140,5 - 144,5 triệu đồng.
Thị trường khởi sắc do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm và nhà đầu tư kỳ vọng vào tiến triển trong việc mở lại eo biển Hormuz. Ngoài ra, giá USD xuống mức thấp nhất gần 6 tuần so với các tiền tệ lớn khiến vàng rẻ hơn so với người Mỹ.
Giá bạc miếng bạc thỏi trong nước cũng tăng hơn 1% hôm nay. Phú Quý, DOJI, Ancarat mua bán bạc miếng tại 2,28 - 2,35 triệu đồng một lượng, tương đương 60,9 - 62,8 triệu đồng một kg.
Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng đi xuống. Vietcombank hạ giá USD còn 26.040 - 26.450 đồng, giảm 10 đồng so với hôm qua. BIDV mua bán đồng bạc xanh tại 26.070 - 26.4500 đồng, còn tại Eximbank là 26.020 - 26.400 đồng.
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