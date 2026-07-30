Giá vàng thủng mốc 4.000 USD một ounce trước khi đảo chiều nhờ quyết sách của Fed

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Phiên 29/7, giá vàng thế giới có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7/2026, trước khi nhanh chóng phục hồi sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ năm liên tiếp.

Quyết định này được đưa ra bất chấp sự phản đối của ba quan chức Fed và trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại.

Giá vàng giao tháng 8/2026 được giao dịch nhiều nhất trên sàn Comex (Mỹ) có lúc giảm xuống 3.993,80 USD/ounce trong phiên sáng 29/7 (đêm 29/7 giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, đến 14 giờ 15 phút ngày 29/7 theo giờ New York (2 giờ 15 phút sáng 30/7 giờ Việt Nam), giá vàng giao kỳ hạn này đã phục hồi lên 4.080,80 USD/ounce, tăng 1% so với mức chốt phiên trước và cao hơn gần 90 USD so với mức đáy trong ngày. Giá vàng giao ngay cũng tăng 1,3%, lên 4.081,10 USD/ounce.

Giá bạc thậm chí còn tăng mạnh hơn. Giá bạc giao tháng 9/2026 tăng 2,2%, lên 58,78 USD/ounce, tiếp tục rời xa mức đáy của năm 2026 là 55,50 USD/ounce được thiết lập hai tuần trước. Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 2,5%.

Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 3,5-3,75% tại cuộc họp thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan điều hành chính sách tiền tệ của Fed.

Ba quan chức gồm Chủ tịch chi nhánh Fed tại Cleveland - Beth Hammack, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Minneapolis- Neel Kashkari và Chủ tịch chi nhánh Fed tại Dallas - Lorie Logan đều mong muốn Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Đây là số phiếu ủng hộ tăng lãi suất nhiều hơn dự báo của các chuyên gia thuộc ngân hàng Bank of America.

Trong thông cáo sau cuộc họp, Fed nhận định lạm phát "vẫn ở mức cao" so với mục tiêu 2%, một phần do các cú sốc nguồn cung khiến giá cả tăng ở một số lĩnh vực, trong đó có năng lượng.

Trước cuộc họp, thị trường định giá khoảng 38% khả năng Fed tăng lãi suất, dù chỉ có hai trong số hơn 100 chuyên gia kinh tế được Bloomberg khảo sát dự báo kịch bản này.

Các chiến lược gia của Bank of America lưu ý rằng, kể từ ít nhất năm 1994 đến nay, Fed chưa từng tăng lãi suất khi thị trường chỉ dự báo khả năng dưới 60%.

Việc Chủ tịch Fed Kevin Warsh chấm dứt chính sách định hướng trước về lộ trình lãi suất khiến mỗi cuộc họp của Fed đều trở thành sự kiện khó đoán định.

Một số tổ chức đầu tư, trong đó có Citadel Securities, từng cho rằng việc bất ngờ tăng lãi suất sẽ giúp củng cố hình ảnh cứng rắn của ông Warsh trong cuộc chiến chống lạm phát.

Ông Ahmad Assiri, chiến lược gia tại công ty tài chính Pepperstone Group, nhận định trước khi Fed công bố quyết định rằng diễn biến lần này "có thể trở thành bước ngoặt đối với xu hướng tiếp theo của giá vàng."

Ông cho rằng nếu Fed phát đi thông điệp cứng rắn hơn dự kiến, củng cố khả năng lãi suất tiếp tục tăng hoặc bày tỏ lo ngại lớn hơn về lạm phát, giá vàng nhiều khả năng sẽ chịu thêm áp lực giảm.

Đà giảm của vàng trong đầu phiên diễn ra bất chấp hàng loạt diễn biến địa chính trị vốn trước đây thường thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordan trong đêm, song toàn bộ đều bị đánh chặn.

Trong khi đó, Mỹ và Saudi Arabia tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq, chấm dứt quãng thời gian giao tranh lắng xuống trong nhiều ngày.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Fox News rằng Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ, đồng thời sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai công ty Iran bị cáo buộc thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Sau năm tháng xung đột, tác động của lạm phát đối với thị trường đã lấn át vai trò trú ẩn của vàng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, khiến giá vàng đã mất gần 25% kể từ khi xung đột bùng phát.

Tuy vậy, lực mua bắt đáy vẫn giúp giá vàng duy trì quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce kể từ khi chạm đáy của năm 2026. Trong khi đó, cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác vàng chịu áp lực giảm mạnh hơn.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng vẫn giảm 5,5% và thấp hơn gần 25% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào cuối tháng 2/2026.

Trong khi đó, giá bạc hiện thấp hơn hơn 40% so với mức đỉnh trên 100 USD/ounce ghi nhận hồi tháng 1/2026, nhưng vẫn cao hơn hơn 50% so với cùng kỳ năm trước./.