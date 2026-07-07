Tài chính thị trường ngày 7/7: Ngân hàng phải cung cấp giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế

(Baohatinh.vn) - Từ tháng 7/2026, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin, số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ tai nạn ô tô liên quan đến sự cố kỹ thuật. Vì vậy, chủ xe cần chủ động chăm sóc xe đảm bảo an toàn, nhất là lốp xe, ắc quy, hệ thống làm mát, hệ thống điện...
Sáng 5/7, tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”.
Phục hồi chức năng chính là chìa khóa giúp người bệnh sau chấn thương tìm lại sự linh hoạt của cơ thể. Bác sĩ Trần Thị Hằng - Trưởng khoa Nội – Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.