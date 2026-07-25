Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/7: Đêm mưa rào, ngày nắng gián đoạn

Chiều 24/7, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh họp trực tuyến chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và rút kinh nghiệm sau các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Từ 10/9, doanh nghiệp chậm hoặc trả thiếu lương có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, đồng thời phải trả đủ tiền lương còn thiếu và khoản lãi phát sinh cho người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.
Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước mới công bố, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 tăng 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước đó, lên khoảng 8,1-10,5%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.
Từ 21/7, PNJ áp hạn mức thanh toán mỗi ngày khi mua lại kim cương và trang sức kim cương do nhu cầu bán tăng mạnh, gây áp lực thanh khoản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ tính độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau chất vấn.
Từ ngày 1/3/2027, giao dịch chuyển tiền trực tuyến từ 400 triệu đồng trở lên có thể phải chờ tối thiểu 24 giờ nếu khách hàng không đăng ký hạn mức và thời gian chờ khác. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng trên địa bàn xã Trường Lưu để chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các giải pháp nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy.
Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan đang chi phối thị trường vàng khi 79% chuyên gia dự báo giá sẽ giảm trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.