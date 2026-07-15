Quán cà phê ở Hà Tĩnh “bắt sóng” nhịp sống mới của giới trẻ

Hà Tĩnh có sân bay tiềm năng được đưa vào quy hoạch 08/07/2026 13:50 Bộ Xây dựng bổ sung 5 sân bay tiềm năng tại Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Tây Ninh vào quy hoạch để các địa phương nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện đầu tư.

Giá dầu tăng, vàng giảm 08/07/2026 10:22 Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư 08/07/2026 07:51 Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 7/7: Ngân hàng phải cung cấp giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế 07/07/2026 07:45 Từ tháng 7/2026, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin, số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 6/7: Xăng giảm, quản lý thị trường mạnh tay xử lý hàng hóa đứng giá 06/07/2026 07:43 Dù giá xăng dầu liên tục giảm, giá nhiều mặt hàng vẫn chưa giảm theo. Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng tuần 29/6 - 5/7: Cú lội ngược dòng sau bốn tuần giảm giá 05/07/2026 09:19 Thị trường vàng vừa trải qua một tuần giao dịch đầy kịch tính khi giá thế giới đảo chiều tăng mạnh sau bốn tuần giảm liên tiếp, kéo giá vàng trong nước bật tăng gần 7 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh đó, những thay đổi về chính sách quản lý thị trường vàng cũng đang định hình lại tâm lý và chiến lược của nhà đầu tư.

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Khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử 04/07/2026 06:02 Việc triển khai khảo sát đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh là cơ sở để Sở Công Thương Hà Tĩnh xây dựng các chương trình hỗ trợ sát với nhu cầu thực tiễn trong thời gian tới.

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm? 03/07/2026 07:45 Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng, dầu cùng giảm 02/07/2026 16:04 Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.

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