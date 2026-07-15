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Quán cà phê ở Hà Tĩnh “bắt sóng” nhịp sống mới của giới trẻ

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Không còn đơn thuần là nơi thưởng thức đồ uống, nhiều quán cà phê ở Hà Tĩnh đang trở thành không gian học tập, làm việc, sáng tạo và thư giãn của giới trẻ.

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Không chạy theo sự náo nhiệt, nhiều quán cà phê ở Hà Tĩnh lựa chọn xây dựng không gian tối giản, gần gũi, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
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Thời gian gần đây, nhiều chủ quán cà phê ở Hà Tĩnh không còn ưu tiên lựa chọn địa điểm trên các tuyến phố lớn, mà chuyển hướng đầu tư trong các ngõ nhỏ, trở thành “làn gió mới” trong kinh doanh cà phê.
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Không nằm trên những tuyến phố sầm uất, quán cà phê của chị Trần Thị Hoài Thương lại ở trong một con ngõ trên đường Xuân Diệu (phường Thành Sen). “Việc chọn mặt bằng trong ngõ là chủ ý để tạo ra một trải nghiệm khác biệt trong bối cảnh nhiều bạn trẻ ngày càng tìm kiếm những điểm đến có sự riêng tư và thư thái. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn khách hàng cảm nhận được sự thoải mái khi ở lại quán, vì vậy, thời gian tới, sẽ bổ sung thêm một số quy định nhỏ để duy trì không gian đặc trưng của quán” - chị Thương cho biết.
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Cùng hướng đến trải nghiệm riêng biệt, một quán cà phê trong ngõ trên đường Trần Thị Hường (phường Thành Sen) lựa chọn phong cách tối giản, giống nhiều mô hình cà phê tại nhiều đô thị lớn. Anh Nguyễn Duy Minh - chủ quán cà phê cho biết: “Một quán cà phê hiện nay không chỉ cạnh tranh bằng đồ uống mà còn bằng không gian và trải nghiệm của khách hàng. Vì vậy, tôi chú trọng thiết kế theo hướng thoải mái, riêng tư, phù hợp với nhóm khách trẻ từ 18 đến 35 tuổi”.
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Những gam màu ấm, nguồn sáng tự nhiên và các chi tiết nội thất gợi nhớ phong cách retro đang dần định hình diện mạo mới cho nhiều quán cà phê ở Hà Tĩnh.
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Những quán cà phê trong ngõ nhỏ đang phản ánh một xu hướng tiêu dùng mới của giới trẻ.
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Anh Trần Đoàn Nguyên Khánh - người bên phải (phường Thành Sen) chia sẻ: "Thay vì chỉ tìm đến quán cà phê để thưởng thức đồ uống, tôi ưu tiên những địa điểm có không gian yên tĩnh, wifi ổn định, đầy đủ tiện nghi để làm việc. Khi có một không gian phù hợp, tôi cảm thấy thoải mái hơn, có thêm cảm hứng sáng tạo và duy trì sự tập trung cho công việc”.
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Xu hướng tối giản đang được nhiều quán cà phê tại lựa chọn, với không gian thoáng, bài trí đơn giản và gần gũi thiên nhiên.
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Không chỉ chăm chút cho không gian, nhiều quán cà phê còn nâng tầm trải nghiệm bằng những ly đồ uống được đầu tư từ hương vị đến cách trình bày, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.
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Nước lọc đựng trong chai thủy tinh được đặt sẵn trên bàn hoặc quầy tự phục vụ vừa mang lại sự tiện lợi cho khách ngồi lâu, vừa tạo điểm nhấn khác biệt trong trải nghiệm tại các quán cà phê ở Hà Tĩnh.
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Xu hướng đến quán cà phê một mình đang dần trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Chia sẻ về sự thay đổi này, bạn Đặng Khánh Huyền (phường Thành Sen) cho hay: "Ở các thành phố lớn, mô hình quán cà phê đề cao sự yên tĩnh đã xuất hiện từ khá lâu. Gần đây, Hà Tĩnh cũng có nhiều quán phát triển theo xu hướng này với cà phê là sản phẩm chủ đạo, cách pha chế hiện đại, không gian tối giản và âm nhạc nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư giãn cho khách".
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Các quán cà phê này không chỉ phù hợp với những người muốn có không gian để làm việc, sáng tạo mà ﻿còn là lựa chọn của những người muốn cân bằng cảm xúc thay vì tìm đến những nơi đông đúc, náo nhiệt.
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Dù thời gian lưu lại quán của nhóm khách này thường kéo dài hơn so với thông thường, nhưng nhiều chủ quán cà phê cho biết đây vẫn là tệp khách hàng mục tiêu bởi tần suất quay lại cao, sử dụng dịch vụ ổn định.
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Các bạn trẻ thích thú ghi lại nhiều bức ảnh đẹp.
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Không chỉ phục vụ đồ uống, một quán cà phê đầu tư chụp ảnh ở photobooth (phòng chụp ảnh) theo phong cách Hàn Quốc.
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Sự thay đổi trong cách người trẻ lựa chọn quán cà phê cho thấy một xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển từ "uống cà phê" sang "tận hưởng không gian". Đây không chỉ là tín hiệu của sự đổi mới trong văn hóa đô thị, mà còn là động lực để các mô hình cà phê tại Hà Tĩnh tiếp tục đầu tư vào trải nghiệm, gia tăng giá trị và phát triển theo hướng bền vững.

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Tags:

#quán cà phê #giới trẻ

Chủ đề Đời sống văn hóa

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