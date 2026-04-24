Rực rỡ màu cờ Tổ quốc mừng ngày 30/4 tại quán cà phê ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), nhiều quán cà phê tại Hà Tĩnh trang trí cờ Tổ quốc rực rỡ, trở thành điểm check-in hấp dẫn cho khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ.
Tại tiệm Cà phê Làng tôi (tổ dân phố Tân Hòa, phường Hà Huy Tập) những ngày này thu hút các gia đình cùng con nhỏ đến chụp hình và thưởng thức đồ uống.
Khách hàng không chỉ được trải nghiệm không gian rực rỡ sắc cờ Tổ quốc mà còn thưởng thức những ly đồ uống được tạo hình cờ đỏ sao vàng.
Khách hàng tranh thủ chụp ảnh cùng những ly nước được trang trí đẹp mắt trước khi thưởng thức.
Nổi bật tại quán cà phê Đan Nhi (đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen) là “sạp báo Thống Nhất”.
Quán Bụi Cà phê (đường Hàm Nghi, phường Thành Sen) lựa chọn phong cách trang trí mộc mạc, mang đậm dấu ấn quê nhà.
Với hơn 10 góc được trang trí theo chủ đề ngày lễ, quán Bụi Cà phê thu hút khách hàng ở nhiều độ tuổi đến chụp ảnh. Anh Trần Xuân Vũ – chủ quán Bụi Cà phê chia sẻ: “Quán đầu tư nhiều góc trang trí khác nhau để tạo không gian đa dạng, mỗi góc đều có điểm nhấn riêng phù hợp với từng nhóm khách. Chúng tôi chú trọng lựa chọn vật liệu và cách bài trí sao cho vừa đẹp mắt, vừa giữ được sự hài hòa tổng thể trong không gian quán. Nhờ sự chuẩn bị này, lượng khách đến quán tăng rõ rệt”.
Sân vườn được trang trí cờ hoa rực rỡ, quán cà phê Mộc Chill (phường Bắc Hồng Lĩnh) là nơi để mọi người gặp gỡ, thư giãn. Bạn Nguyễn Thanh Trà chia sẻ: “Dịp 30/4 sắp tới, chúng em rủ nhau tìm đến những quán cà phê rực rỡ cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh. Vừa có được những bức ảnh đẹp, vừa là cách để hòa mình vào không khí kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước. Em thấy các quán trang trí rất ấn tượng, đặc biệt sắc đỏ của lá cờ Việt Nam làm không gian trở nên sống động, tràn đầy năng lượng và niềm tự hào”.
