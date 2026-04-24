Rực rỡ màu cờ Tổ quốc mừng ngày 30/4 tại quán cà phê ở Hà Tĩnh

Nguyễn Liễu - Anh Thuỳ
(Baohatinh.vn) - Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), nhiều quán cà phê tại Hà Tĩnh trang trí cờ Tổ quốc rực rỡ, trở thành điểm check-in hấp dẫn cho khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Những ngày này, nhiều quán cà phê tại Hà Tĩnh đồng loạt "khoác áo mới” với sắc đỏ chủ đạo. Những lá cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, poster cổ động… biến mỗi góc quán trở thành một background lý tưởng phục vụ khách hàng.
Tại tiệm Cà phê Làng tôi (tổ dân phố Tân Hòa, phường Hà Huy Tập) những ngày này thu hút các gia đình cùng con nhỏ đến chụp hình và thưởng thức đồ uống.
Chị Trần Thị Cẩm Tú - chủ tiệm Cà phê Làng tôi cho biết: “Việc trang trí quán theo chủ đề lịch sử không chỉ là ý tưởng kinh doanh, mà còn là cách nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của độc lập, hòa bình. Bên cạnh trang trí không gian, quán cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, liên tục đổi mới thực đơn đồ uống, đồng thời đầu tư thêm máy kem tươi để mang đến nhiều trải nghiệm phong phú hơn cho khách".
Tại quán cà phê Mojo (đường Nguyễn Du, phường Thành Sen), cờ Tổ quốc được trang trí dọc các lối đi.
Bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức hình đẹp.
Khách hàng không chỉ được trải nghiệm không gian rực rỡ sắc cờ Tổ quốc mà còn thưởng thức những ly đồ uống được tạo hình cờ đỏ sao vàng.
Với người lớn tuổi, nơi đây còn là dịp để lắng lại, nhớ về quá khứ hào hùng của dân tộc và các thế hệ đã anh dũng hy sinh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Khách hàng tranh thủ chụp ảnh cùng những ly nước được trang trí đẹp mắt trước khi thưởng thức.
Nổi bật tại quán cà phê Đan Nhi (đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen) là “sạp báo Thống Nhất”.
Từng bức tranh, chi tiết được trang trí hài hòa, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa giữ được sự trang nghiêm.
Khách hàng chụp ảnh ở quán cà phê Đan Nhi.
Quán Bụi Cà phê (đường Hàm Nghi, phường Thành Sen) lựa chọn phong cách trang trí mộc mạc, mang đậm dấu ấn quê nhà.
Với hơn 10 góc được trang trí theo chủ đề ngày lễ, quán Bụi Cà phê thu hút khách hàng ở nhiều độ tuổi đến chụp ảnh. Anh Trần Xuân Vũ – chủ quán Bụi Cà phê chia sẻ: “Quán đầu tư nhiều góc trang trí khác nhau để tạo không gian đa dạng, mỗi góc đều có điểm nhấn riêng phù hợp với từng nhóm khách. Chúng tôi chú trọng lựa chọn vật liệu và cách bài trí sao cho vừa đẹp mắt, vừa giữ được sự hài hòa tổng thể trong không gian quán. Nhờ sự chuẩn bị này, lượng khách đến quán tăng rõ rệt”.
Sân vườn được trang trí cờ hoa rực rỡ, quán cà phê Mộc Chill (phường Bắc Hồng Lĩnh) là nơi để mọi người gặp gỡ, thư giãn. Bạn Nguyễn Thanh Trà chia sẻ: “Dịp 30/4 sắp tới, chúng em rủ nhau tìm đến những quán cà phê rực rỡ cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh. Vừa có được những bức ảnh đẹp, vừa là cách để hòa mình vào không khí kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước. Em thấy các quán trang trí rất ấn tượng, đặc biệt sắc đỏ của lá cờ Việt Nam làm không gian trở nên sống động, tràn đầy năng lượng và niềm tự hào”.
Những quán cà phê rợp sắc cờ đỏ sao vàng và không gian hoài niệm không chỉ là nơi thưởng thức hương vị cà phê ngày lễ, mà còn trở thành điểm hẹn lưu giữ ký ức đẹp cho mỗi người. Những bức ảnh, những câu chuyện lịch sử được kể lại qua từng góc quán, góp phần thắp lên tinh thần tự hào dân tộc và ý nghĩa của ngày thống nhất non sông trong lòng mỗi thực khách.
Video: Quán cà phê rực rỡ cờ hoa chào mừng đại lễ 30/4.

#cà phê #lễ 30-4 #Không gian quán cà phê #Hà Tĩnh

Chủ đề CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…
Biển gọi mùa vui

Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.