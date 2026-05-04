Biển Thạch Hải phủ sóng wifi miễn phí, nâng tầm trải nghiệm cho du khách

Xã Thạch Khê sở hữu bờ biển dài 12,5 km mang vẻ đẹp hoang sơ với làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn trải dài.

Những ngày đầu hè, bãi biển Thạch Hải trở nên nhộn nhịp hơn khi lượng người dân và du khách đổ về tắm biển, nghỉ dưỡng, thưởng thức hải sản ngày càng đông. Nhằm mang đến diện mạo mới mẻ và hiện đại, cùng với việc chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và sắp xếp lại các điểm dịch vụ, chính quyền xã Thạch Khê đã triển khai hệ thống wifi miễn phí bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm bãi biển.

Điểm nhấn đặc biệt của hệ thống này là tính năng tích hợp thông minh. Chỉ với một vài thao tác đơn giản trên điện thoại, du khách không chỉ truy cập internet tốc độ cao miễn phí mà còn được điều hướng trực tiếp đến một nền tảng số trung gian của địa phương.

Du khách làm quen với trải nghiệm mới ở Khu du lịch biển Thạch Hải.

Tại giao diện này, một bức tranh toàn cảnh về du lịch Thạch Khê nói chung và biển Thạch Hải nói riêng được tái hiện trực quan, sinh động; giới thiệu tới du khách các di tích lịch sử, điểm đến hấp dẫn, ẩm thực đặc sắc cùng những giá trị văn hóa, con người địa phương như hò: Nam Khê, dân ca ví, giặm...

Không những thế, nền tảng số hóa này còn được kết nối với trang du lịch số 360 độ do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh xây dựng để du khách có thể tìm hiểu thêm các địa điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh như: Xuân Thành, Thiên Cầm, Kỳ Xuân...

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, du khách dễ dàng truy cập wifi miễn phí và khám phá các thông tin du lịch của địa phương qua nền tảng số.

Chia sẻ về mô hình này, ông Trần Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã Thạch Khê cho biết: "Việc phủ sóng wifi miễn phí không chỉ đáp ứng nhu cầu kết nối internet của du khách mà còn trở thành kênh quảng bá du lịch hiệu quả. Thông qua nền tảng này, du khách có thể dễ dàng tìm hiểu các điểm check-in, nhà hàng, cơ sở lưu trú và những hoạt động văn hóa, trải nghiệm tại địa phương".

Chị Lê Thị Hồng Nhung (du khách từ xã Cẩm Trung) hào hứng với trải nghiệm mới ở Khu du lịch biển Thạch Hải.

Sự tiện lợi này nhận được phản hồi rất tích cực từ du khách. Chị Lê Thị Hồng Nhung (xã Cẩm Trung) cho rằng: "Là người trẻ nên tôi thích lưu lại và chia sẻ ngay những khoảnh khắc trải nghiệm. Nhiều địa điểm du lịch sóng mạng chưa ổn định, muốn đăng ảnh hay livestream cũng khá bất tiện. Ở đây có wifi miễn phí nên việc check-in, kết nối với bạn bè, người thân thuận lợi hơn rất nhiều".

Cùng chung cảm nhận, chị Vũ Thị Phong Thu (phường Thành Sen) chia sẻ: "Đi biển bây giờ ai cũng có nhu cầu chụp ảnh, quay video. Có wifi miễn phí rất thuận tiện, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Việc tự động gợi ý thêm các điểm ăn uống, tham quan ngay khi truy cập mạng cũng là một tính năng vô cùng hữu ích".

Biển Thạch Hải về đêm thu hút đông đảo người dân và du khách với những không gian trải nghiệm mới.

Mùa du lịch năm nay, không gian biển Thạch Hải đang chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh bãi tắm chính, địa phương từng bước hình thành thêm các khu trải nghiệm, không gian làng chài, điểm mua bán hải sản tươi sống và các điểm check-in ven biển. Việc ứng dụng nền tảng số thông qua hệ thống wifi miễn phí được xem là công cụ đắc lực để kết nối du khách với những dịch vụ này, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Hương - một du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ: "Wifi miễn phí ở các điểm du lịch không hiếm, nhưng ở đây lại mang đến nhiều thông tin bản địa rất thiết thực. Nhờ các gợi ý từ trang web liên kết, gia đình tôi đã biết thêm nhiều điểm đến thú vị trên địa bàn xã Thạch Khê thay vì chỉ tắm biển và ăn uống như những năm trước".

Du khách ngồi ở Beach Club Thạch Hải trải nghiệm những tiện ích của hệ thống wifi miễn phí.

Đối với các hộ kinh doanh, nền tảng số này cũng mở ra cơ hội quảng bá hiệu quả. Ông Trương Quốc Nhật - chủ nhà hàng Nhật Hạnh (Khu du lịch Thạch Hải) cho hay: "Khi du khách truy cập mạng và dễ dàng tìm thấy thông tin về quán ăn, món hải sản hay các dịch vụ tại địa phương, chúng tôi cũng có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn. Việc thông tin được cập nhật công khai, rõ ràng trên hệ thống cũng giúp du khách yên tâm hơn khi lựa chọn và sử dụng dịch vụ".

Không chỉ mang lại tiện ích cho người dùng, hệ thống wifi miễn phí còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về du lịch. Thông qua dữ liệu truy cập, chính quyền địa phương có thể thống kê được lưu lượng du khách theo từng khung giờ, ngày trong tuần, cũng như nắm bắt các danh mục (ẩm thực, lưu trú, điểm check-in) được quan tâm nhiều nhất.

Từ những dữ liệu "biết nói" này, chính quyền sẽ đánh giá chính xác hơn thị hiếu và xu hướng của du khách, làm cơ sở để điều chỉnh phương án tổ chức dịch vụ và xây dựng các sản phẩm du lịch sát với nhu cầu thực tế.

Hệ thống wifi miễn phí còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về du lịch

Ông Trần Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã Thạch Khê cho biết: "Địa phương xác định chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung trên nền tảng số, cập nhật bản đồ du lịch, đường dây nóng, cũng như các quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn tắm biển; góp phần thực hiện thành công kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030’’.

Cùng với những nỗ lực đầu tư về hạ tầng và cảnh quan, việc tiên phong phủ sóng wifi miễn phí tại Khu du lịch biển Thạch Hải khẳng định quyết tâm của xã Thạch Khê trong việc xây dựng một điểm đến văn minh, thân thiện và hiện đại. Từ một bãi biển hoang sơ, Thạch Hải đang từng bước làm mới mình bằng những tiện ích thông minh, tạo nền tảng vững chắc để phát triển du lịch bền vững trong mùa hè này và những năm tiếp theo.