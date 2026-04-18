Kinh tế

Biển Thạch Hải "thay áo mới" đón mùa du lịch

Nguyễn Oanh
(Baohatinh.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa, biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) bước vào mùa du lịch mới. Công tác chỉnh trang hạ tầng, môi trường, dịch vụ đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng đón du khách.

Những ngày này, tại bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê), không khí chuẩn bị cho mùa du lịch mới đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết. Từ công tác chỉnh trang hạ tầng, vệ sinh môi trường đến xây dựng các sản phẩm du lịch đều đang được triển khai đồng bộ.
Dự án chỉnh trang bãi tắm Thạch Hải là một trong những công trình trọng điểm, tạo điểm nhấn cho mùa du lịch biển năm nay của địa phương. Công trình đầu tư xây dựng mới quảng trường, khu vực dịch vụ du lịch, không gian trải nghiệm cộng đồng... Đây cũng là địa điểm diễn ra lễ khai trương du lịch biển Thạch Hải năm 2026 vào tối 28/4 tới.
Hiện nay, công trình đã đạt tiến độ trên 80% khối lượng thi công. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Minh Sang đang tập trung tối đa nhân công, máy móc hoàn thành các hạng mục chính: lát gạch block các tuyến đường đi bộ trong quảng trường, xây dựng bồn hoa, cây cảnh, khu vực hạ tầng khai thác dịch vụ, nhà điều hành...
Công trình khởi công từ giữa tháng 3/2026, phấn đấu trước ngày 25/4 sẽ hoàn tất các hạng mục chính, phục vụ lễ khai trương du lịch biển Thạch Hải năm 2026. Ông Nguyễn Doãn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Minh Sang cho biết: "Để đảm bảo tiến độ, chúng tôi luôn duy trì trên 20 công nhân và 4 - 5 máy tại công trường tổ chức thi công liên tục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng. Đến thời điểm này, các hạng mục cơ bản đã đạt tiến độ đề ra, sẵn sàng bàn giao đúng kế hoạch, góp phần cùng địa phương chuẩn bị tốt nhất cho mùa du lịch biển năm nay".
Nhằm xây dựng không gian du lịch văn minh, thân thiện, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến vui chơi, tắm biển, xã Thạch Khê cũng tập trung chỉnh trang toàn bộ khu vực bãi tắm, nhà hàng, hệ thống thoát thải, cây xanh; bố trí, phân khu các vị trí bán hàng trên bờ và dưới bãi biển.
Các nhà hàng bãi biển cũng chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đưa đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách trong mùa du lịch biển Thạch Hải năm 2026.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với công an địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Ông Chu Văn Hà - Chủ nhà hàng Hồng Ngọc (bãi tắm Thạch Hải, xã Thạch Khê) cho biết: "Năm nay, tôi đầu tư hơn 200 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà hàng, bố trí thêm các phòng chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách; chỉnh trang không gian kinh doanh khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh đó, chúng tôi thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai với mong muốn mang đến cho du khách sự yên tâm và trải nghiệm tốt nhất khi đến với biển Thạch Hải”.
Ngoài bãi biển, chính quyền địa phương cũng tiến hành cắm bảng biển, phân khu ranh giới giữa khu vực neo đậu tàu thuyền và không gian trải nghiệm làng chài. Đặc biệt, không gian làng chài sẽ là nơi du khách có thể tìm hiểu đời sống ngư dân, theo dõi hoạt động tàu thuyền cập bến, mua hải sản tươi sống và trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng của miền biển, góp phần tạo điểm nhấn riêng cho du lịch Thạch Hải.
UBND xã cũng thành lập Tổ an ninh trật tự tại bãi biển; xây dựng Tổ cứu nạn, cứu hộ do Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ trì, bố trí lực lượng, phương tiện túc trực thường xuyên trong suốt mùa du lịch. Hằng ngày, các lực lượng thực hiện kiểm tra, theo dõi, đảm bảo an toàn cho du khách.
Các phương án ứng cứu, cảnh báo vùng nguy hiểm, hướng dẫn du khách tắm biển an toàn được triển khai đồng bộ, góp phần đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.
Đặc biệt, vì một môi trường biển sạch, trong lành, từ đầu năm đến nay, xã Thạch Khê đã phát động nhiều đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý hàng trăm tấn rác thải. Quan trọng hơn là, mỗi đợt ra quân đã lan toả ý thức gìn giữ môi trường trong từng người dân, từng hộ kinh doanh, góp phần xây dựng nên diện mạo xanh - sạch - đẹp cho bãi biển Thạch Hải.
Ông Trần Quang Hưng – Chủ tịch UBND xã Thạch Khê cho biết: “Mùa du lịch biển 2026 là cơ hội để chúng tôi quảng bá hình ảnh bãi biển Thạch Hải thân thiện, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Cùng với việc chỉnh trang đồng bộ cơ sở hạ tầng, nâng cao công tác quản lý về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ, xã hướng đến xây dựng không gian du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc trưng và các sản phẩm địa phương. Qua đó, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Thạch Hải và góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Lễ khai trương du lịch biển Thạch Hải sẽ được tổ chức vào tối ngày 28/4 tới. Ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc, chuỗi sự kiện còn bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: khai trương phố ẩm thực và không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; tổ chức thả diều nghệ thuật trên bãi biển. Đồng thời, triển khai các hoạt động tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng điểm check-in và các chương trình văn hóa, vui chơi giải trí, góp phần mang đến không khí sôi động, hấp dẫn cho mùa du lịch biển năm 2026.

Trong mùa du lịch biển Thạch Hải năm nay, địa phương cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hoá gắn với chuỗi phát triển du lịch với chủ đề "Thạch Khê vang mãi biển ca, xanh miền di sản". Các hoạt động chính gồm: tổ chức cuộc thi tìm hiểu di sản văn hoá xã Thạch Khê; khai trương du lịch biển; lễ hội đền Lê Khôi; giải chạy việt dã "Bước chạy rừng xanh"; lễ giỗ Tiến sĩ Trương Quốc Dụng và lễ hội trị thuỷ; xuất bản sách văn hoá, di sản, con người Thạch Khê.

