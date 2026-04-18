Biển Thạch Hải "thay áo mới" đón mùa du lịch

Lễ khai trương du lịch biển Thạch Hải sẽ được tổ chức vào tối ngày 28/4 tới. Ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc, chuỗi sự kiện còn bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: khai trương phố ẩm thực và không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; tổ chức thả diều nghệ thuật trên bãi biển. Đồng thời, triển khai các hoạt động tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng điểm check-in và các chương trình văn hóa, vui chơi giải trí, góp phần mang đến không khí sôi động, hấp dẫn cho mùa du lịch biển năm 2026.

Trong mùa du lịch biển Thạch Hải năm nay, địa phương cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hoá gắn với chuỗi phát triển du lịch với chủ đề "Thạch Khê vang mãi biển ca, xanh miền di sản". Các hoạt động chính gồm: tổ chức cuộc thi tìm hiểu di sản văn hoá xã Thạch Khê; khai trương du lịch biển; lễ hội đền Lê Khôi; giải chạy việt dã "Bước chạy rừng xanh"; lễ giỗ Tiến sĩ Trương Quốc Dụng và lễ hội trị thuỷ; xuất bản sách văn hoá, di sản, con người Thạch Khê.