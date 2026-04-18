Biển Thạch Hải "thay áo mới" đón mùa du lịch

(Baohatinh.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa, biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) bước vào mùa du lịch mới. Công tác chỉnh trang hạ tầng, môi trường, dịch vụ đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng đón du khách.
Dự án chỉnh trang bãi tắm Thạch Hải là một trong những công trình trọng điểm, tạo điểm nhấn cho mùa du lịch biển năm nay của địa phương. Công trình đầu tư xây dựng mới quảng trường, khu vực dịch vụ du lịch, không gian trải nghiệm cộng đồng... Đây cũng là địa điểm diễn ra lễ khai trương du lịch biển Thạch Hải năm 2026 vào tối 28/4 tới.
Công trình khởi công từ giữa tháng 3/2026, phấn đấu trước ngày 25/4 sẽ hoàn tất các hạng mục chính, phục vụ lễ khai trương du lịch biển Thạch Hải năm 2026. Ông Nguyễn Doãn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Minh Sang cho biết: "Để đảm bảo tiến độ, chúng tôi luôn duy trì trên 20 công nhân và 4 - 5 máy tại công trường tổ chức thi công liên tục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng. Đến thời điểm này, các hạng mục cơ bản đã đạt tiến độ đề ra, sẵn sàng bàn giao đúng kế hoạch, góp phần cùng địa phương chuẩn bị tốt nhất cho mùa du lịch biển năm nay".
Các nhà hàng bãi biển cũng chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đưa đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách trong mùa du lịch biển Thạch Hải năm 2026.
Các phương án ứng cứu, cảnh báo vùng nguy hiểm, hướng dẫn du khách tắm biển an toàn được triển khai đồng bộ, góp phần đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.
Đặc biệt, vì một môi trường biển sạch, trong lành, từ đầu năm đến nay, xã Thạch Khê đã phát động nhiều đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý hàng trăm tấn rác thải. Quan trọng hơn là, mỗi đợt ra quân đã lan toả ý thức gìn giữ môi trường trong từng người dân, từng hộ kinh doanh, góp phần xây dựng nên diện mạo xanh - sạch - đẹp cho bãi biển Thạch Hải.
Lễ khai trương du lịch biển Thạch Hải sẽ được tổ chức vào tối ngày 28/4 tới. Ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc, chuỗi sự kiện còn bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: khai trương phố ẩm thực và không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; tổ chức thả diều nghệ thuật trên bãi biển. Đồng thời, triển khai các hoạt động tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng điểm check-in và các chương trình văn hóa, vui chơi giải trí, góp phần mang đến không khí sôi động, hấp dẫn cho mùa du lịch biển năm 2026.
Trong mùa du lịch biển Thạch Hải năm nay, địa phương cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hoá gắn với chuỗi phát triển du lịch với chủ đề "Thạch Khê vang mãi biển ca, xanh miền di sản". Các hoạt động chính gồm: tổ chức cuộc thi tìm hiểu di sản văn hoá xã Thạch Khê; khai trương du lịch biển; lễ hội đền Lê Khôi; giải chạy việt dã "Bước chạy rừng xanh"; lễ giỗ Tiến sĩ Trương Quốc Dụng và lễ hội trị thuỷ; xuất bản sách văn hoá, di sản, con người Thạch Khê.
