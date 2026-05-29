"Đua" tiến độ trên các công trình phòng chống thiên tai

Phan Trâm - Sỹ Hoàng
(Baohatinh.vn) - Nhiều công trình phòng chống thiên tai ở Hà Tĩnh đang được sửa chữa, nâng cấp từ ngân sách trung ương và địa phương. Các dự án đang được tăng tốc thi công, kịp hoàn thành trước mùa mưa bão 2026.

Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư, với tổng mức hơn 350 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 12/2024 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước tháng 8/2026.
Tiến độ gấp gáp nên hiện tại, liên danh các nhà thầu: Công ty CP Xây dựng 47 (Gia Lai), Công ty CP Lilama 10 (Hà Nội) và Công ty CP Xây dựng 465 (Nghệ An) đang huy động tối đa máy móc, nhân lực để triển khai thi công cả ngày lẫn đêm. Trên công trường, bình quân mỗi ca trực có hơn 150 kỹ sư, công nhân cùng làm việc.
Ông Trần Tấn Trung - Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 cho biết: "Dự án hiện mới chỉ đạt khối lượng khoảng 70%. Theo đường găng tiến độ, trước ngày 30/6, các hạng mục thi công dưới mặt nước như: bể tiêu năng, cống xả tràn... phải hoàn thành để đảm bảo nhiệm vụ thoát lũ. Hiện tại, công trường luôn duy trì làm việc cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ".
Cũng đang "chạy đua" với thời gian, thời điểm này, BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu triển khai Dự án xử lý cấp bách đê Hữu Phủ đoạn qua xã Thạch Khê nhằm hoàn thành vào cuối tháng 8/2026.
Để đảm bảo tiến độ, các nhà thầu huy động hàng chục máy móc các loại, triển khai thi công theo 3 mũi đồng loạt các hạng mục.
Không khí trên các công trường luôn khẩn trương với tiếng máy móc hoạt động liên tục, các tổ đội thay ca làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.
Ông Lê Hữu Hiền (bên phải) – Công ty CP Tư vấn và Xây dựng 888 (phường Thành Sen) - đơn vị tư vấn giám sát cho biết: "Dự án có tổng mức đầu tư gần 62,5 tỷ đồng nhằm cải tạo, nâng cấp tuyến đê dài gần 3km qua địa bàn xã Thạch Khê. Hiện nay, dự án đạt tiến độ hơn 50%, các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành tường chắn sóng và mái đê trước thời điểm ngày 30/6. Với các hạng mục còn lại như: đổ bê tông mặt đê, đường công vụ, khóa mái... cũng đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành trước ngày 30/8".
Ngoài các dự án phòng, chống thiên tai chuyển tiếp nguồn từ các năm trước, năm 2026, Hà Tĩnh được Chính phủ hỗ trợ 500 tỷ đồng để khắc phục các công trình hư hỏng, xuống cấp do thiệt hại của mưa bão trong năm 2025. Từ nguồn hỗ trợ trên, tỉnh đang triển khai 60 dự án phòng, chống thiên tai. (Trong ảnh: Thi công dự án sửa chữa, khôi phục cống Đeng ở xã Cẩm Lạc).
Hiện tại có 26 dự án đang triển khai, còn lại là các dự án chuẩn bị thi công hoặc đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, lập bản vẽ thiết kế, điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, hàng tuần, UBND tỉnh giao đơn vị chức năng rà soát, tổng hợp và tham mưu các giải pháp. Lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra về công tác phòng, chống thiên tai, từ đó kịp thời chỉ đạo xử lý các tồn tại, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đơn vị thi công và đảm bảo các công trình hoàn thành đúng tiến độ trước mùa mưa bão năm 2026. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Cổ Đạm. Ảnh: Thái Oanh).
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm cao của chủ đầu tư, đơn vị thi công, các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn Hà Tĩnh đang được tăng tốc từng ngày, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả trong mùa mưa bão năm 2026.

​Trước bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai là một yêu cầu hết sức cấp bách. Hiện nay, một số dự án đã bước vào giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công. Để quyết tâm đưa các công trình hoàn thiện trong năm 2026, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão, các sở, ngành cần phải rút ngắn thời gian thẩm định dự án; chủ đầu tư sớm tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai nhanh mới đáp ứng được các yêu cầu. Trong thời gian tới, cơ quan Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh sẽ tiếp tục soát xét và nắm tiến độ để báo cáo cho UBND tỉnh kịp thời triển khai các giải pháp triển khai các dự án.

Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Video: Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng, chống thiên tai

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.
VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn "trực chiến" bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
