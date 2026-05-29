"Đua" tiến độ trên các công trình phòng chống thiên tai

(Baohatinh.vn) - Nhiều công trình phòng chống thiên tai ở Hà Tĩnh đang được sửa chữa, nâng cấp từ ngân sách trung ương và địa phương. Các dự án đang được tăng tốc thi công, kịp hoàn thành trước mùa mưa bão 2026.
Tiến độ gấp gáp nên hiện tại, liên danh các nhà thầu: Công ty CP Xây dựng 47 (Gia Lai), Công ty CP Lilama 10 (Hà Nội) và Công ty CP Xây dựng 465 (Nghệ An) đang huy động tối đa máy móc, nhân lực để triển khai thi công cả ngày lẫn đêm. Trên công trường, bình quân mỗi ca trực có hơn 150 kỹ sư, công nhân cùng làm việc.
Ông Trần Tấn Trung - Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 cho biết: "Dự án hiện mới chỉ đạt khối lượng khoảng 70%. Theo đường găng tiến độ, trước ngày 30/6, các hạng mục thi công dưới mặt nước như: bể tiêu năng, cống xả tràn... phải hoàn thành để đảm bảo nhiệm vụ thoát lũ. Hiện tại, công trường luôn duy trì làm việc cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ".
Để đảm bảo tiến độ, các nhà thầu huy động hàng chục máy móc các loại, triển khai thi công theo 3 mũi đồng loạt các hạng mục.
Không khí trên các công trường luôn khẩn trương với tiếng máy móc hoạt động liên tục, các tổ đội thay ca làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.
Hiện tại có 26 dự án đang triển khai, còn lại là các dự án chuẩn bị thi công hoặc đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, lập bản vẽ thiết kế, điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Trước bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai là một yêu cầu hết sức cấp bách. Hiện nay, một số dự án đã bước vào giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công. Để quyết tâm đưa các công trình hoàn thiện trong năm 2026, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão, các sở, ngành cần phải rút ngắn thời gian thẩm định dự án; chủ đầu tư sớm tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai nhanh mới đáp ứng được các yêu cầu. Trong thời gian tới, cơ quan Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh sẽ tiếp tục soát xét và nắm tiến độ để báo cáo cho UBND tỉnh kịp thời triển khai các giải pháp triển khai các dự án.
Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh
