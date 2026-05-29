"Đua" tiến độ trên các công trình phòng chống thiên tai

​Trước bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai là một yêu cầu hết sức cấp bách. Hiện nay, một số dự án đã bước vào giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công. Để quyết tâm đưa các công trình hoàn thiện trong năm 2026, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão, các sở, ngành cần phải rút ngắn thời gian thẩm định dự án; chủ đầu tư sớm tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai nhanh mới đáp ứng được các yêu cầu. Trong thời gian tới, cơ quan Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh sẽ tiếp tục soát xét và nắm tiến độ để báo cáo cho UBND tỉnh kịp thời triển khai các giải pháp triển khai các dự án.

Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh