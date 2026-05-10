Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân đầu tư công, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là “đòn bẩy” quan trọng nhằm kích thích tăng trưởng.

2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công trung hạn mới. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Hà Tĩnh xác định rõ nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của các cấp, ngành và đơn vị liên quan. Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công hiện cũng gặp không ít khó khăn.

Ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông khiến giá cả thị trường tiếp tục có nhiều biến động, một số mặt hàng như: xăng, dầu, thép, xi măng, cát, đá… tăng từ 15 - 35% đã tác động lớn đến việc triển khai các công trình, dự án. Một số dự án vượt tổng mức đầu tư, gây áp lực trong cân đối vốn.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án còn chậm so với yêu cầu; việc xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, hoàn thiện hồ sơ đất đai, xác nhận đối tượng, xác định giá đất cụ thể, phê duyệt phương án bồi thường ở một số địa bàn còn mất nhiều thời gian.

Những khó khăn đan xen khiến việc duy trì nhịp độ thi công trên các công trình, dự án gặp không ít trở ngại.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định - Trưởng ban Chỉ đạo xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn đã ký quyết định thành lập các tổ công tác giúp việc. 3 tổ công tác do 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo dõi, xử lý nhằm xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh tại hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: Đình Nhất

Ngày 2/5/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản số 3699/UBND-TH về việc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, nắm chắc tình hình từng dự án, kịp thời nhận diện và xử lý các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm phân bổ, giải ngân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vốn chờ dự án. Đồng thời, đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân.

Điều này cho thấy quyết tâm rất lớn của tỉnh trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng. Ảnh: Dương Chiến

Trong công tác phân bổ vốn, Hà Tĩnh ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân cao; đồng thời điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai, chưa có khối lượng thực hiện hoặc vướng mắc kéo dài.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án cũng được đặc biệt chú trọng. Điển hình như dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư. Vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Thành Sen tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 17 hộ dân thuộc tổ dân phố Trung Quý với tổng số tiền gần 16,2 tỷ đồng do đất ở bị ảnh hưởng bởi dự án. Việc đẩy nhanh công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi để các đơn vị thi công tăng tốc triển khai theo kế hoạch.

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB. Ảnh: Nguyễn Oanh

Để giữ nhịp thi công và giải ngân trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, chủ đầu tư các dự án cũng chủ động, linh hoạt điều chỉnh phương án thi công phù hợp với thực tế.

Ông Nguyễn Thanh Tân - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi ưu tiên tập trung thi công đối với những hạng mục đã chủ động được nguồn vật liệu để tránh gián đoạn tiến độ. Bên cạnh đó, phối hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát để rà soát lại chi phí theo thị trường”.

Để bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công, nhiều mỏ đất, đá trên địa bàn đang tập trung khai thác, ưu tiên cung ứng cho các dự án trọng điểm, giúp nhà thầu duy trì tiến độ triển khai.

Hoạt động khai thác tại các mỏ vật liệu xây dựng ở Hà Tĩnh đang được duy trì ổn định nhằm bảo đảm nguồn cung cho các dự án đầu tư công.

Với những giải pháp linh hoạt, đồng bộ được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu, đơn vị thi công có dư địa để đẩy nhanh tiến độ.

Đơn cử như tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 8C (đoạn từ quốc lộ 8 tại xã Tứ Mỹ đến nút giao đường Hồ Chí Minh) có tổng chiều dài 16,7 km do Sở Xây dựng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, những ngày này, các đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ công trình, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 6/2026.

Ông Bùi Đình Ước - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thành Huy - đơn vị thi công dự án cho biết: “Hiện nay, khối lượng thi công của đơn vị đạt hơn 90%, tỷ lệ giải ngân đạt gần 80%. Chúng tôi huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Mặc dù chi phí thi công vượt dự toán ban đầu nhưng chúng tôi vẫn chủ động ký hợp đồng với các nhà cung ứng vật liệu để giữ nhịp tiến độ và giải ngân theo kế hoạch”.

Không chỉ tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 8C mà trên các công trường, các đơn vị thi công đang tập trung “đua" tiến độ.

Tiến độ thi công tại các công trình dự án đang được đơn vị thi công đẩy nhanh.

Công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán cũng đang được các nhà thầu khẩn trương triển khai nhằm rút ngắn thời gian giải ngân. Anh Nguyễn Văn Đức - đại diện Công ty CP 484 cho biết: “Cùng với huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ trên công trường, chúng tôi cũng đang ưu tiên hoàn thiện hồ sơ thanh toán để bảo đảm thi công đến đâu, tiến hành giải ngân đến đó”.

Hà Tĩnh đang phấn đấu vào cuộc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2026. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người dân, dẫn dắt mọi nguồn lực xã hội.