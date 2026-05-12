Toàn cảnh khu vực đầu tư cụm công nghiệp hơn 267 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Khu vực Cụm công nghiệp Lạc Thiện nằm ngay "mặt tiền" Ngã ba Lạc Thiện, đa phần diện tích là đất sản xuất nông nghiệp.

Từ những cánh đồng sản xuất nông nghiệp trải dài ở vùng trung tâm xã Đức Thịnh, một cụm công nghiệp đa ngành nghề với tổng vốn đầu tư hơn 267 tỷ đồng đang dần hình thành, mở ra kỳ vọng mới về phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và thay đổi diện mạo địa phương.

Theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 7/5/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Cụm công nghiệp Lạc Thiện được thành lập tại xã Đức Thịnh với quy mô khoảng 30 ha. Cụm công nghiệp nằm trên địa bàn các thôn Trung Tiến, Trung Khánh và Ngọc Lâm. Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ khí Delta E&C làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 267 tỷ đồng.

Hiện khu vực quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp thuộc các cánh đồng đồng Ụ, đồng Trọt, đồng Gia Công. Trên những thửa ruộng này, người dân vẫn đang duy trì sản xuất theo từng mùa vụ. Việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp vì thế không chỉ là sự thay đổi về không gian sản xuất, mà còn đánh dấu bước chuyển trong định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

Ngay sau khi có quyết định thành lập cụm công nghiệp, chính quyền xã Đức Thịnh đã thành lập tổ công tác để rà soát, kiểm đếm diện tích đất, số ô thửa và các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng quy hoạch. Theo ước tính, có khoảng 260 - 280 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng.

Công tác kiểm đếm để có phương án tổ chức đền bù đang được địa phương khẩn trương triển khai với mục tiêu sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đây được xem là yếu tố then chốt quyết định tiến độ triển khai dự án cũng như khả năng thu hút các doanh nghiệp thứ cấp trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý là Cụm công nghiệp Lạc Thiện được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành nghề, ưu tiên các lĩnh vực có lợi thế về lao động và khả năng thu hút đầu tư như: dệt may, gia công giày da, sản xuất bao bì, cơ khí chế tạo, điện – điện tử, sản xuất đồ dân dụng, chế biến nông lâm sản và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Khu vực xây dựng cụm công nghiệp được đánh giá là địa điểm trung tâm, mạng lưới giao thông thuận lợi.

Định hướng này được đánh giá phù hợp với điều kiện thực tiễn của khu vực trung tâm huyện Đức Thọ (cũ), nơi có nguồn lao động dồi dào nhưng còn thiếu các khu vực sản xuất tập trung quy mô lớn. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp cho địa phương mà còn tạo cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động, hạn chế tình trạng lao động trẻ phải rời quê tìm việc tại các tỉnh, thành phố lớn.

Trong quy hoạch hiện nay, khu vực cụm công nghiệp cũng đã có sẵn nhà máy của Công ty CP rượu bia Hoành Sơn hoạt động từ nhiều năm trước. Đây được xem là một trong những lợi thế ban đầu giúp hình thành hạ tầng và môi trường sản xuất công nghiệp tại khu vực này.

Theo kế hoạch, toàn bộ hạ tầng cụm công nghiệp sẽ hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Dự án cũng được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định 32/2024/NĐ-CP cùng nhiều chính sách hỗ trợ về đất đai và hạ tầng.

Không chỉ kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế hay giải quyết việc làm, người dân địa phương còn mong muốn sự hình thành của cụm công nghiệp sẽ tạo cú hích cho diện mạo đô thị khu vực Ngã ba Lạc Thiện. Từ một vùng trung chuyển còn khá trầm lắng, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở nên sầm uất hơn khi các nhà máy, dịch vụ, hoạt động thương mại phát triển đồng bộ theo quá trình công nghiệp hóa.