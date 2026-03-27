Hướng đến các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên dự án công nghệ cao

Sáng 27/3, tại Hà Tĩnh, Cụm thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cụm thi đua số 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Việt Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Đinh Xuân Diệu - Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện Bộ Tài chính và lãnh đạo các BQL khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc Cụm thi đua số 4.

Cụm thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cụm thi đua số 4 được thành lập theo Quyết định số 3630/QĐ-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ Tài chính gồm 9 đơn vị: Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh (cụm trưởng năm 2025); Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa; Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An; Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Ban Quản lý KKT Gia Lai; Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh Khánh Hòa; Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng; Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Đắk Lắk hiện có 2 ban: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý KKT Phú Yên).

Đồng chí Trần Việt Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, công tác thi đua, khen thưởng được các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 triển khai hiệu quả, thực chất, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy được đẩy mạnh; môi trường đầu tư được cải thiện. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư chuyển biến tích cực.

Các Ban Quản lý KCN, KKT trong cụm đã thực hiện cấp mới 228 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 328.150 tỷ đồng; trong đó: 44 dự án đầu tư nước ngoài với số tổng vốn đăng ký đầu tư 1,673 tỷ USD và 184 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 313.750 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Nghị - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2025.

Lũy kế đến nay, toàn cụm có tất cả 3.374 dự án còn hiệu lực; trong đó có 524 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư 53,738 tỷ USD và 2.850 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 1, 4 triệu tỷ đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa và ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Năm 2025, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã cấp mới 13 dự án, trong đó 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư 25 triệu USD và 9 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 48.700 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tại các KKT, KCN trên địa bàn có 196 dự án còn hiệu lực; trong đó có 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 16 tỷ USD và 139 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư 112.020 tỷ đồng.

Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý hạ tầng được chú trọng; nhiều quy hoạch KKT, KCN được điều chỉnh, hoàn thiện, nâng cao tính đồng bộ. Hoạt động sản xuất – kinh doanh duy trì ổn định, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 đều hoàn thành và vượt mức so với dự kiến. Hoạt động đầu tư hạ tầng KKT, KCN được quan tâm, nhiều dự án triển khai đúng tiến độ, một số địa phương giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Ông Trần Quang Trung - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị đề xuất các giải pháp phát triển KKT, KCN.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả phong trào thi đua; đồng thời, chia sẻ những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Minh - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) ghi nhận, biểu dương những kết quả các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Trương Minh - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài đề nghị các đơn vị trong cụm tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư, hướng đến các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng lớn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư; tập trung hoàn thiện hạ tầng KKT, KCN theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Cùng đó, tăng cường liên kết vùng giữa các địa phương trong cụm; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước với các dự án FDI; tập trung giải quyết các dự án tồn đọng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 4 đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2026 giữa các đơn vị.