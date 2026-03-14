Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng phù hợp định hướng phát triển mới

Toàn cảnh cuộc họp.

Sáng 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Trọng Hiếu – Giám đốc Sở Tài chính; Trần Việt Hà – Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo, việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới. Mục tiêu là xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững, là trung tâm thu hút về đầu tư và trung tâm trung chuyển hàng hóa của vùng và khu vực.

Để hoàn thiện đồ án, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương liên quan đã phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh để điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quan trọng của đồ án như: mở rộng diện tích đất khu công nghiệp; tăng cường kết nối với khu vực Khu kinh tế Vũng Áng mở rộng; bố trí không gian phát triển Khu thương mại tự do Vũng Áng; hoàn thiện các phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Theo dự thảo, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 có phạm vi toàn bộ khu kinh tế với diện tích khoảng 22.781 ha (bao gồm toàn bộ diện tích Khu kinh tế Vũng Áng được phê duyệt theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 20/8/2007, thuộc các phường Vũng Áng, Hoành Sơn và phần lớn diện tích phường Sông Trí, Hải Ninh). Dự báo quy mô dân số đến năm 2050 khoảng 249.000 người.

Đại biểu theo dõi sơ đồ trình chiếu các nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050.

Theo quy hoạch, khu kinh tế được định hướng là đô thị trung tâm phía Nam của tỉnh gắn với khu kinh tế tổng hợp đa ngành, gồm các khu chức năng như: khu phi thuế quan, khu công nghiệp, khu kinh tế cảng biển, khu thương mại dịch vụ du lịch, khu đô thị mới, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại. Đồng thời, là trung tâm công nghiệp nặng của Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Công thương Dương Thanh Hòa phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Không gian phát triển khu kinh tế được tổ chức theo các phân khu chức năng chính như: khu cảng và công nghiệp, khu đô thị – dịch vụ du lịch – thể thao, đô thị trung tâm và các khu đô thị mới. Sau điều chỉnh, diện tích đất dành cho công nghiệp, cảng và dịch vụ hậu cảng dự kiến khoảng 7.260 ha. Quy hoạch cũng định hướng phát triển trung tâm logistics cấp quốc gia tại khu vực Vũng Áng – Sơn Dương, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Lào và Đông Bắc Thái Lan, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông và xử lý môi trường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí Nguyễn Hoài Sơn góp ý tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu góp ý làm rõ thêm nhiều nội dung của dự thảo đồ án như định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật, phương án sử dụng đất và các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm phù hợp với quy hoạch quốc gia và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đại diện Tập đoàn Vingroup tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện nội dung đồ án bảo đảm phù hợp với các quy hoạch chung, quy hoạch ngành. Đồng thời, cần cập nhật đầy đủ các dự báo về phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, đô thị để tính toán hợp lý quy mô, cơ cấu sử dụng đất cho từng lĩnh vực, bảo đảm tính khả thi và tầm nhìn dài hạn của quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận cuộc họp.

Đồ án cần làm rõ định hướng phát triển không gian tổng thể của khu kinh tế; bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại để thu hút đầu tư; định hướng hình thành đô thị trung tâm, bố trí hợp lý các công trình hạ tầng xã hội, bảo đảm các thiết chế về giáo dục, y tế, văn hóa, khu nhà ở cho công nhân… nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người dân và lực lượng lao động trong khu kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công thương, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nghiên cứu, đánh giá đầy đủ vai trò, vị thế của cảng Sơn Dương để đề xuất quy mô phát triển phù hợp. Các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện đồ án.