Vì sao Khu công nghiệp Đại Kim "thưa thớt" nhà đầu tư?

(Baohatinh.vn) - Được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên phía Tây Hà Tĩnh, song sau gần 20 năm kể từ khi thành lập, Khu công nghiệp Đại Kim vẫn trong tình trạng "thưa thớt" nhà đầu tư.
Nhiều năm trước, gia đình ông Nguyễn Minh Thái ở thôn Kim Cương 1 là một trong những hộ tiên phong bàn giao đất để xây dựng KCN Đại Kim với với kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, sau gần 20 năm kể từ khi thành lập, KCN vẫn thưa thớt nhà đầu tư, hạ tầng dang dở, nhiều diện tích đất bị bỏ hoang khiến ông Thái và nhiều người dân nơi đây không khỏi ngậm ngùi.
Đầu năm 2016, Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh là doanh nghiệp đầu tiên đi vào hoạt động tại KCN Đại Kim. Tuy nhiên, do khó khăn về đơn hàng và tài chính nên doanh nghiệp này đã dừng hoạt động vào cuối năm 2023. Đầu năm 2025, nhà máy được chuyển nhượng cho Tập đoàn Cosmo (Hàn Quốc) và hoạt động trở lại trong lĩnh vực may xuất khẩu. Sau hơn 1 năm vận hành, đến tháng 3/2026, nhà máy tiếp tục dừng hoạt động.
Một số hình ảnh trong khuôn viên nhà máy may của Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh tại KCN Đại Kim.
Giữa năm 2016, dự án sản xuất, lắp ráp xe điện và thiết bị điện dân dụng có tổng vốn đầu tư 55 tỷ đồng của Công ty CP Xe điện Hà Tĩnh đầu tư tại KCN Đại Kim cũng đi vào hoạt động. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhanh chóng rơi vào khó khăn và phải đóng cửa nhà máy. Sau khi chuyển hướng sang sản xuất viên nén và thức ăn chăn nuôi, hoạt động của công ty bị đình chỉ do không phù hợp với ngành nghề đăng ký ban đầu.
Dự án dở dang, nhà xưởng không được sử dụng trong thời gian dài khiến nhiều khu vực trở nên nhếch nhác.
Việc sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách để thu hút nhà đầu tư vào KCN Đại Kim là yêu cầu cấp thiết nhằm tránh kéo dài tình trạng lãng phí và mở ra cơ hội phát triển mới trên vùng biên Hà Tĩnh.
