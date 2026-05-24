Kinh tế

Vì sao Khu công nghiệp Đại Kim "thưa thớt" nhà đầu tư?

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên phía Tây Hà Tĩnh, song sau gần 20 năm kể từ khi thành lập, Khu công nghiệp Đại Kim vẫn trong tình trạng "thưa thớt" nhà đầu tư.

Khu công nghiệp (KCN) Đại Kim (thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) nằm trên địa bàn xã Sơn Kim 1, được thành lập năm 2007 trên diện tích 33ha, trải dài trên địa bàn các thôn: Kim Cương 1, Kim Cương 2 và Khe Dầu.
Nhiều năm trước, gia đình ông Nguyễn Minh Thái ở thôn Kim Cương 1 là một trong những hộ tiên phong bàn giao đất để xây dựng KCN Đại Kim với với kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, sau gần 20 năm kể từ khi thành lập, KCN vẫn thưa thớt nhà đầu tư, hạ tầng dang dở, nhiều diện tích đất bị bỏ hoang khiến ông Thái và nhiều người dân nơi đây không khỏi ngậm ngùi.
Đầu năm 2016, Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh là doanh nghiệp đầu tiên đi vào hoạt động tại KCN Đại Kim. Tuy nhiên, do khó khăn về đơn hàng và tài chính nên doanh nghiệp này đã dừng hoạt động vào cuối năm 2023. Đầu năm 2025, nhà máy được chuyển nhượng cho Tập đoàn Cosmo (Hàn Quốc) và hoạt động trở lại trong lĩnh vực may xuất khẩu. Sau hơn 1 năm vận hành, đến tháng 3/2026, nhà máy tiếp tục dừng hoạt động.
Một số hình ảnh trong khuôn viên nhà máy may của Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh tại KCN Đại Kim.
Giữa năm 2016, dự án sản xuất, lắp ráp xe điện và thiết bị điện dân dụng có tổng vốn đầu tư 55 tỷ đồng của Công ty CP Xe điện Hà Tĩnh đầu tư tại KCN Đại Kim cũng đi vào hoạt động. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhanh chóng rơi vào khó khăn và phải đóng cửa nhà máy. Sau khi chuyển hướng sang sản xuất viên nén và thức ăn chăn nuôi, hoạt động của công ty bị đình chỉ do không phù hợp với ngành nghề đăng ký ban đầu.
“Chúng tôi đã sản xuất được khoảng 4 ngàn chiếc xe máy và xe máy điện. Đến năm 2017, do thay đổi chính sách thuế, khu vực doanh nghiệp đầu tư không còn được hưởng ưu đãi phi thuế quan dẫn đến không thể cạnh tranh với doanh nghiệp cùng ngành ở các địa phương khác nên buộc phải dừng hoạt động” – ông Nguyễn Phú Cường (người bên phải), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xe điện Hà Tĩnh chia sẻ.
Đến nay, KCN Đại Kim chỉ có 4 doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên diện tích khoảng 13ha. Trong đó, Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh, Công ty CP Xe điện Hà Tĩnh đã đầu tư nhà xưởng vận hành thời gian ngắn rồi dừng lại; còn 2 nhà đầu tư là Công ty TNHH Gỗ công nghiệp mới Sông Mê Kông và Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh chưa triển khai các hoạt động đầu tư như đã đăng ký.
Dự án dở dang, nhà xưởng không được sử dụng trong thời gian dài khiến nhiều khu vực trở nên nhếch nhác.
Ông Phan Khương Duy (người đứng giữa) – Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: “Toàn xã có hơn 11ha đất sản xuất lúa nên sinh kế của người dân phụ thuộc nhiều vào rừng. Tuy nhiên, phần lớn diện tích rừng ở địa phương là rừng đầu nguồn. Người dân chủ yếu nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng nên thu nhập không ổn định. Chúng tôi mong thời gian tới, các cấp, ngành có giải pháp cụ thể để thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo thêm việc làm, giúp người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế địa phương”.
Ông Trần Đình Nghị (người cầm bản đồ) – Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Một trong những nguyên nhân khiến KCN Đại Kim khó thu hút đầu tư là do thay đổi chính sách ưu đãi thuế. Trước đây, KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được hưởng cơ chế ưu đãi của khu phi thuế quan, nhưng từ khi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực vào ngày 1/9/2016, nhiều chính sách ưu đãi không còn được áp dụng, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. BQL Khu kinh tế tỉnh đang phối hợp với các doanh nghiệp rà soát vướng mắc, tìm giải pháp tháo gỡ và tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào KCN Đại Kim".
Việc sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách để thu hút nhà đầu tư vào KCN Đại Kim là yêu cầu cấp thiết nhằm tránh kéo dài tình trạng lãng phí và mở ra cơ hội phát triển mới trên vùng biên Hà Tĩnh.
Video: Khu công nghiệp Đại Kim "khao khát" nhà đầu tư.

#Khu công nghiệp Đại Kim #vắng bóng doanh nghiệp

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
Minh bạch hóa chuỗi giá trị, Vinamilk tái định nghĩa chất lượng sữa Việt

Trong khi thị trường sữa nở rộ với hàng loạt sản phẩm đánh vào thị hiếu bằng những thông điệp hấp dẫn, yếu tố cốt lõi lại dễ bị bỏ quên: minh bạch về nguyên liệu và quy trình sản xuất. Là doanh nghiệp tiên phong trong ngành, Vinamilk xác định minh bạch là trọng tâm trong mọi hành động, hướng tới việc củng cố niềm tin và sức khỏe của người tiêu dùng Việt.
Khởi công dự án sân golf 36 hố ở Hà Tĩnh

Dự án được triển khai trên diện tích 180 ha ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) với quy mô gồm sân golf 36 hố và các công trình quản lý, vận hành kinh doanh, cơ sở lưu trú, dịch vụ
