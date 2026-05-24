Vì sao Khu công nghiệp Đại Kim "thưa thớt" nhà đầu tư?

Gấp rút hoàn thành sửa chữa hư hỏng hạ tầng giao thông do thiên tai 22/05/2026 08:06 Chủ đầu tư đang hỗ trợ các nhà thầu hoàn thành khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường dẫn vào cầu Cửa Hội trước ngày 31/5, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 22/5: Không ưu tiên tín dụng riêng cho lĩnh vực bất động sản 22/05/2026 07:55 Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều hành tín dụng phải bảo đảm cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và an toàn hệ thống, do đó không thể dành ưu tiên riêng cho lĩnh vực bất động sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh chủ động bảo vệ người dân trước thiên tai cực đoan 22/05/2026 05:16 Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó từ sớm, từ xa không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là giải pháp căn cơ để Hà Tĩnh bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Hải quan Cầu Treo đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách mới 21/05/2026 17:46 Qua thông tin, đối thoại giúp các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh cập nhật các chính sách, quy định mới về xuất nhập khẩu và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai bên.

Phường trung tâm Hà Tĩnh dồn sức cho 2 dự án giao thông trọng điểm 21/05/2026 15:28 Phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h hôm nay 21/05/2026 15:05 Từ 15h ngày 21/5, giá xăng, dầu cùng điều chỉnh theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Hồ thủy điện cạn sâu, nhiều nhà máy ở Hà Tĩnh chỉ phát điện giờ cao điểm 21/05/2026 14:39 Trong bối cảnh mực nước hồ chứa giảm sâu, các nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh phải chắt chiu nguồn nước, ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm để giảm tải áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Hà Tĩnh siết quản lý thuốc cỏ cháy ngay đầu vụ hè thu 21/05/2026 14:12 Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý thuốc cỏ cháy ngay từ đầu vụ sản xuất lúa hè thu 2026.

Tăng cường kết nối để vận tải đa phương thức bứt phá 21/05/2026 12:37 Vận tải đa phương thức được xem là "chìa khóa" để từng bước đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu.

Hà Tĩnh có 3 cá nhân lọt TOP "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026" 21/05/2026 08:05 Trong 3 doanh nhân Hà Tĩnh được vinh danh có 1 người lọt TOP 10 "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026".

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh 21/05/2026 08:00 Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tài chính thị trường ngày 21/5: Hộ kinh doanh chịu áp lực chi phí khi chuyển sang kê khai thuế 21/05/2026 07:45 Nhiều hộ kinh doanh phải thuê kế toán, mua phần mềm hóa đơn điện tử và lo rủi ro sai thủ tục khi chuyển sang kê khai thuế online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Gạo Kỳ Anh được cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu 21/05/2026 05:56 Việc được bảo hộ nhãn hiệu khẳng định nguồn gốc, chất lượng và giá trị thương hiệu các sản phẩm gạo mang tên Kỳ Anh – Hà Tĩnh.

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản 21/05/2026 05:00 Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai 20/05/2026 19:27 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai nhằm nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Ốc bươu vàng bùng phát, nông dân Can Lộc chật vật cứu lúa 20/05/2026 15:57 Chỉ sau vài ngày xuống giống vụ hè thu, nhiều diện tích lúa tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bị ốc bươu vàng cắn phá nghiêm trọng, khiến người dân phải gieo cấy lại.

Bảo vệ hơn 100 nghìn hecta rừng ở nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh 20/05/2026 15:15 Lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, người dân đang “kích hoạt" nhiều biện pháp nhằm bảo vệ an toàn cho 100.026 ha rừng ở phía tây nam tỉnh Hà Tĩnh trong mùa nắng nóng.

Giá hạt nhựa tăng 50 - 60%, doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực thích ứng 20/05/2026 13:38 Để duy trì ổn định sản xuất trong bối cảnh giá nguyên liệu hạt nhựa tăng 50-60%, nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh phải thu hẹp sản xuất, chấp nhận giảm lợi nhuận và tìm giải pháp thích ứng.

Minh bạch hóa chuỗi giá trị, Vinamilk tái định nghĩa chất lượng sữa Việt 20/05/2026 13:33 Trong khi thị trường sữa nở rộ với hàng loạt sản phẩm đánh vào thị hiếu bằng những thông điệp hấp dẫn, yếu tố cốt lõi lại dễ bị bỏ quên: minh bạch về nguyên liệu và quy trình sản xuất. Là doanh nghiệp tiên phong trong ngành, Vinamilk xác định minh bạch là trọng tâm trong mọi hành động, hướng tới việc củng cố niềm tin và sức khỏe của người tiêu dùng Việt.

Sét đánh chết 2 con bò, cháy hệ thống điện chiếu sáng ở Hà Tĩnh 20/05/2026 09:02 Cơn dông kèm sét xảy ra vào chiều tối 19/5 và rạng sáng 20/5 đã làm 2 con bò ở xã Cổ Đạm bị chết, đồng thời khiến nhiều thiết bị điện của người dân xã Hương Phố (Hà Tĩnh) bị hư hỏng.

Tài chính thị trường ngày 20/5: Cuộc đua lãi suất ngân hàng "nóng" trở lại 20/05/2026 07:45 Từ đầu tháng 5/2026, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động, đặc biệt ở kênh gửi tiền trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Nông dân Hà Tĩnh hối hả xuống đồng sản xuất lúa hè thu 20/05/2026 05:15 Bà con nông dân Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để tập trung hoàn thành làm đất, xuống giống vụ lúa hè thu theo đúng khung lịch thời vụ.

Dự kiến mức thu phí các tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh 19/05/2026 16:59 Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư, trong đó có các tuyến qua Hà Tĩnh dao động từ 900 - 1.300 đồng/km.

Khởi công dự án sân golf gần 1.800 tỷ đồng tại Hà Tĩnh 19/05/2026 12:35 Dự án sân golf thể thao 36 hố với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng tại xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thúc đẩy phát triển du lịch.

Vụ lúa xuân ở Hà Tĩnh thắng lợi khẳng định hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp 19/05/2026 09:00 Vụ lúa xuân 2026, Hà Tĩnh giành thắng lợi với năng suất lúa đạt cao, sản xuất từng bước chuyển đổi theo hướng canh tác bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị. Kết quả này góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 3% trong năm 2026.

Trồng cỏ liên kết với Vinamilk, nông dân Sơn Tiến thu trăm triệu mỗi năm 19/05/2026 08:53 Nhờ liên kết trồng cỏ nguyên liệu phục vụ trang trại bò sữa của Vinamilk, nhiều hộ dân ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) có nguồn thu nhập ổn định. Mô hình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững cho địa phương.

Tài chính thị trường ngày 19/5: Sàn thương mại điện tử tăng phí, người bán chịu áp lực lợi nhuận 19/05/2026 07:45 Shopee và TikTok Shop đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến nhiều người bán đối mặt áp lực lợi nhuận khi tổng chi phí vận hành có thể vượt 25% doanh thu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Lý do Vinamilk Green Farm nhận nhiều giải quốc tế 19/05/2026 06:52 Vinamilk Green Farm gây chú ý nhờ chất lượng ổn định, vị sữa đặc trưng và tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt.