Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, sáng 13/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông Vũ Hồ - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Hàn Quốc và các thành viên liên quan tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh, những tiềm năng, lợi thế nổi bật và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; đặc biệt là các lĩnh vực tập trung thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư; làm cầu nối giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, Đại sứ Vũ Hồ ghi nhận sự chủ động, tích cực của tỉnh trong hoạt động xúc tiến đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Tĩnh trong công tác quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hỗ trợ kết nối với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc trên tinh thần hợp tác thực chất, hiệu quả và cùng phát triển.

Tại buổi gặp mặt, hai bên cũng đã trao đổi về định hướng tổ chức Chương trình Xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch Hà Tĩnh tại Hàn Quốc, dự kiến diễn ra năm 2027; thảo luận về khả năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và kết nối cộng đồng người Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Đại sứ quán.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã làm việc với Tổng Liên hiệp Việt Nam – Hàn Quốc (VKF) và Viện Nghiên cứu Ohsung Bio. Tham dự buổi làm việc có bà Nghiêm Thị Sáu Hương – Chủ tịch VKF cùng đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà làm việc với Tổng Liên hiệp Việt Nam – Hàn Quốc cùng Viện Nghiên cứu Ohsung Bio.

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi, thảo luận về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trao đổi định hướng xây dựng Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về phát triển “Vành đai công nghệ sinh học Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Hà Tĩnh”; nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã thông tin các định hướng chiến lược của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, du lịch và hội nhập quốc tế. Đồng thời, giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh; các lĩnh vực, dự án Hà Tĩnh đang kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu, hợp tác đầu tư như công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ mong muốn mời lãnh đạo Tổng Liên hiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Ohsung Bio cùng các chuyên gia, doanh nghiệp Hàn Quốc sang khảo sát thực tế tại Hà Tĩnh, qua đó nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình hợp tác dài hạn, thiết thực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh với các đối tác Hàn Quốc trong thời gian tới.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như môi trường đầu tư của Hà Tĩnh; đồng thời khẳng định sẽ tăng cường kết nối, xúc tiến các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên. Các đơn vị cũng cam kết hỗ trợ người lao động, du học sinh Hà Tĩnh khi đến học tập, làm việc tại Hàn Quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.