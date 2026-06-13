Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngọc Loan - Việt Cường
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đồng hành quảng bá, lan tỏa tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh; tăng cường kết nối, hợp tác và nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, sáng 13/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông Vũ Hồ - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Hàn Quốc và các thành viên liên quan tiếp đoàn.

2-1397.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh, những tiềm năng, lợi thế nổi bật và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; đặc biệt là các lĩnh vực tập trung thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư; làm cầu nối giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Tĩnh.

3-9881.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, Đại sứ Vũ Hồ ghi nhận sự chủ động, tích cực của tỉnh trong hoạt động xúc tiến đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Tĩnh trong công tác quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hỗ trợ kết nối với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc trên tinh thần hợp tác thực chất, hiệu quả và cùng phát triển.

Tại buổi gặp mặt, hai bên cũng đã trao đổi về định hướng tổ chức Chương trình Xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch Hà Tĩnh tại Hàn Quốc, dự kiến diễn ra năm 2027; thảo luận về khả năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và kết nối cộng đồng người Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc...

bqbht_br_1-6325.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Đại sứ quán.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã làm việc với Tổng Liên hiệp Việt Nam – Hàn Quốc (VKF) và Viện Nghiên cứu Ohsung Bio. Tham dự buổi làm việc có bà Nghiêm Thị Sáu Hương – Chủ tịch VKF cùng đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia Hàn Quốc.

bqbht_br_5-5563.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà làm việc với Tổng Liên hiệp Việt Nam – Hàn Quốc cùng Viện Nghiên cứu Ohsung Bio.

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi, thảo luận về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trao đổi định hướng xây dựng Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về phát triển “Vành đai công nghệ sinh học Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Hà Tĩnh”; nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã thông tin các định hướng chiến lược của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, du lịch và hội nhập quốc tế. Đồng thời, giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh; các lĩnh vực, dự án Hà Tĩnh đang kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu, hợp tác đầu tư như công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ mong muốn mời lãnh đạo Tổng Liên hiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Ohsung Bio cùng các chuyên gia, doanh nghiệp Hàn Quốc sang khảo sát thực tế tại Hà Tĩnh, qua đó nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình hợp tác dài hạn, thiết thực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh với các đối tác Hàn Quốc trong thời gian tới.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như môi trường đầu tư của Hà Tĩnh; đồng thời khẳng định sẽ tăng cường kết nối, xúc tiến các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên. Các đơn vị cũng cam kết hỗ trợ người lao động, du học sinh Hà Tĩnh khi đến học tập, làm việc tại Hàn Quốc.

bqbht_br_9.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

VKF là tổ chức liên minh kinh tế, đầu tư và thương mại hoạt động theo mô hình kết nối đa ngành, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc dịch chuyển chuỗi cung ứng, tìm kiếm cơ hội đầu tư hạ tầng và mở rộng thị trường tại Việt Nam.

VKF và Viện Nghiên cứu Ohsung Bio đã kết nối thành công, đưa các dòng sản phẩm công nghệ sinh học tiên tiến của Hàn Quốc phục vụ ngành nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam; hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho nông - thủy sản Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc. Đồng thời, tổ chức cho các nhóm doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ, sinh học, logistics của Hàn Quốc sang làm việc với các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam để tìm kiếm quỹ đất sạch và đối tác liên doanh.

Tin liên quan

Tags:

#xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc #Hà Tĩnh xúc tiến đầu tư #thu hút đầu tư vào Hà Tĩnh

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 11/6, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Gỡ rào chắn, đưa du lịch Rào Àn trở lại trước ngày 1/7

Gỡ rào chắn, đưa du lịch Rào Àn trở lại trước ngày 1/7

Sau khi Sở NN&MT Hà Tĩnh ra văn bản hướng dẫn UBND xã Sơn Kim 1 về việc cho thuê đất ngắn hạn, địa phương đã khẩn trương thực hiện các phần việc nhằm gỡ vướng tại Rào Àn, đưa địa điểm này sớm đón khách trở lại trước ngày 1/7.
Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ?

Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ?

Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.
Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!