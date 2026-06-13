Thi đua toàn diện, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Đồng chí Lê Minh Hưng - Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng các đại biểu tham dự lễ phát động phong trào thi đua. Ảnh: VGP/Phương Nguyên.

Sáng 13/6, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”. Đồng chí Lê Minh Hưng - Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự lễ phát động. Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức lớn hơn, nặng nề hơn, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có "tầm nhìn chiến lược - tư duy đột phá - hành động quyết liệt – tăng trưởng bền vững – Nhân dân hạnh phúc".



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát động Phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030". Ảnh: VGP/Phương Nguyên.

Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, người dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ và thi đua trên nhiều khía cạnh.



Theo đó, thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển; tập trung tháo gỡ những "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, "khơi thông" những nguồn lực phát triển. Lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và chỉ số phát triển đất nước nói chung và từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm thước đo đánh giá chất lượng công vụ.

Thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phải xem đây là động lực chính, trụ cột quan trọng nhất, nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số, công dân số; tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia; hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics... Các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức các chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó, phải đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, theo hướng "gần dân hơn - nghe dân nói - nói dân hiểu - làm dân tin". Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ; dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp và người dân phục vụ.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách, nguồn lực quốc gia để mỗi đồng vốn ngân sách phải được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, gắn với hạch toán kinh tế-xã hội; bảo đảm chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển hệ giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, y tế, bảo đảm môi trường sinh thái và an sinh xã hội. Tăng trưởng kinh tế luôn phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; để thành quả của tăng trưởng chính là sự thụ hưởng thực chất và đời sống không ngừng được nâng cao của người dân.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, để thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát triển những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý, nhân rộng những tấm gương điển hình.

Sau phát biểu của Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động Phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030".

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030". Ảnh: VGP/Phương Nguyên.