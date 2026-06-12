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Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Ngọc Loan - Việt Cường
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(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ Diễn đàn xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.

Chiều 12/6, tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tham dự Diễn đàn xúc tiến đầu tư do Tập đoàn FLC phối hợp với hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức với chủ đề “Hệ sinh thái FLC: Khai mở cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam - Bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng”.

Diễn đàn quy tụ gần 400 đại biểu là lãnh đạo cơ quan ngoại giao 2 nước Việt Nam, Hàn Quốc; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố của Việt Nam và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tham dự diễn đàn.

Tại diễn đàn, lãnh đạo Tập đoàn FLC cho biết, trong quá trình phát triển, FLC luôn định hướng xây dựng các sản phẩm có khả năng tạo giá trị và kết nối thị trường. Với hệ thống sân golf được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng quốc tế cùng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao tại những điểm đến hàng đầu của Việt Nam, FLC đã phát triển các sản phẩm đáp ứng hiệu quả nhu cầu ngày càng đa dạng, đặc biệt từ thị trường Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Bamboo Airways là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái FLC, cũng đã góp phần thúc đẩy dòng khách, dòng đầu tư và mở rộng cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

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Diễn đàn quy tụ gần 400 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Hồ - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá Tập đoàn FLC đang sở hữu nhiều lợi thế có thể thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc. Để hiện thực hóa các cơ hội thành hiệu quả thực chất, cần đảm bảo các dự án phải được triển khai trên nền tảng pháp lý minh bạch, tài chính lành mạnh và quản trị chuyên nghiệp; phát triển bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng cần gắn với quy hoạch bền vững, bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng địa phương; hàng không, du lịch và bất động sản cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái, đường bay gắn với điểm đến, các khu nghỉ dưỡng gắn với trải nghiệm, đầu tư gắn với dòng khách và tăng trưởng phải đi cùng chất lượng.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được cập nhật thông tin về định hướng phát triển của hệ sinh thái FLC trong giai đoạn tới cũng như các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng dịch vụ, hàng không. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa các đơn vị thuộc hệ sinh thái FLC với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đặc biệt, phiên Business Matching (kết nối kinh doanh) trong khuôn khổ diễn đàn đã tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư Hàn Quốc trao đổi chuyên sâu về nhu cầu hợp tác, phát triển dự án, mở rộng thị trường và các cơ hội kinh doanh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà trao đổi, kết nối xúc tiến đầu tư với lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà trao đổi, kết nối xúc tiến đầu tư với lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã gặp gỡ, trao đổi với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật của tỉnh và kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu đầu tư vào các dự án công nghiệp hạ nguồn, công nghiệp phụ trợ sau thép, cơ khí chế tạo; các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao; tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ và lợi thế xuất khẩu qua cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương…

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Tags:

#xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc #Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà #diễn đàn xúc tiến đầu tư #thu hút đầu tư vào Hà Tĩnh

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