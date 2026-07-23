Hà Tĩnh đóng cửa mỏ đá rộng gần 9,7ha thuộc dãy núi Hồng Lĩnh

Một mỏ đá từng được khai thác nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh. Ảnh chỉ có tính minh họa.

Trước đó, mỏ đá tại khu vực núi Mồng Gà (trước thuộc phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh; nay là phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh khai thác theo các giấy phép khai thác khoáng sản số 384GP/UB-CN ngày 9/4/1997 và số 08/1999QĐ/UB-CN ngày 4/1/1999.

Theo Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, mục đích của việc đóng cửa mỏ đá tại khu vực núi Mồng Gà nhằm đưa hiện trạng khu vực mỏ về trạng thái an toàn, bảo vệ tài nguyên khoáng sản còn lại chưa khai thác và bàn giao diện tích đất cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

Tổng diện tích khu vực đóng cửa mỏ là 9,68ha, bao gồm 8ha khu vực mỏ và 1,68ha khu vực bãi chế biến. Ranh giới đóng cửa mỏ được xác định cụ thể theo các điểm khép góc và bản đồ khu vực đóng cửa mỏ (chi tiết xem tại đây).

UBND tỉnh giao Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao diện tích đất cho địa phương; tiếp tục duy tu, bảo dưỡng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; đồng thời thực hiện các thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

UBND phường Nam Hồng Lĩnh chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ đất nói trên và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong khu vực.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả nghiệm thu, nội dung tham mưu; đồng thời chủ động xử lý các nội dung liên quan đến vi phạm hành chính của doanh nghiệp (nếu có) và phối hợp hoàn trả tiền ký quỹ theo đúng quy định.