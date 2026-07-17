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Doanh nghiệp kiến nghị nhiều giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại Hoành Sơn

Phúc Quang - Diệu Thúy
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(Baohatinh.vn) - Các kiến nghị của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân đã được cấp ủy, chính quyền phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tiếp thu, giải đáp thấu đáo.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoành Sơn tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoành Sơn tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Chiều 17/7, phường Hoành Sơn tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và doanh nghiệp về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn.

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Các đồng chí lãnh đạo phường chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, khu vực kinh tế tư nhân tại phường Hoành Sơn tiếp tục tăng trưởng ổn định, khẳng định vai trò là động lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội. Toàn phường có 386 doanh nghiệp, văn phòng đại diện và điểm kinh doanh đang hoạt động (trong đó 32 đơn vị thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2026); có 965 hộ kinh doanh (trong đó 128 hộ thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2026).

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Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn Nguyễn Hồng Cương thông tin một số kết quả về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn phường.

Các loại hình kinh doanh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải, xây dựng nhỏ lẻ và sản xuất nông nghiệp quy mô hộ gia đình. Doanh thu từ khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương, ước đạt khoảng 16% tổng thu ngân sách của phường.

Tại hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã trao đổi với cấp ủy, chính quyền phường một số băn khoăn, trăn trở liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, khoa học công nghệ; lộ trình xây dựng phố, chợ chuyên kinh doanh về đêm; các giải pháp hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, kê khai thuế; các giải pháp hỗ trợ cho các tiểu thương, hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi chợ.

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Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp kiến nghị các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn phường.

Các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh còn kiến nghị phường có giải pháp kết nối doanh nghiệp địa phương với chủ đầu tư vào các dự án trên địa bàn để kịp thời tiếp cận cơ hội đầu tư.

Tại cuộc đối thoại, lãnh đạo phường Hoành Sơn đã giải đáp thấu đáo các ý kiến của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Đồng thời cam kết, trong thời gian tới, phường sẽ xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.

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Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoành Sơn Nguyễn Quốc Hương phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh; khuyến khích các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền phường cũng sẽ quan tâm hỗ trợ các chủ thể OCOP, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tập trung khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh theo quy định.

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Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

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