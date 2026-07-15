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Sắp có nhà máy chế biến lâm sản hơn 188 tỷ đồng tại khu kinh tế Cầu Treo

An Nhiên
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(Baohatinh.vn) - Với tổng mức đầu tư hơn 188 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị chế biến lâm sản, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sinh khối trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 154/QĐ-KKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hà Tân.

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Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực thực hiện Dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hà Tân (nguồn ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh).

Theo quyết định, dự án được triển khai tại xã Sơn Tây với tổng diện tích sử dụng hơn 4,5 ha (thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) do Công ty CP Sinh khối Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu sản xuất đồng bộ, hiện đại để sản xuất viên nén năng lượng và các sản phẩm phụ lâm nghiệp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Được biết, viên nén năng lượng là sản phẩm chế biến từ phế phụ phẩm lâm nghiệp như mùn cưa, vỏ bào, cành cây, được sử dụng phổ biến làm nhiên liệu sinh học thay thế than đá tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu.

Dự án có công suất thiết kế 200.000 tấn viên nén năng lượng/năm và 40.000 tấn sản phẩm phụ lâm nghiệp/năm với tổng mức đầu tư hơn 188 tỷ đồng.

Với công suất thiết kế này, Nhà máy chế biến lâm sản Hà Tân được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cơ sở sản xuất viên nén năng lượng quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần nâng cao giá trị chế biến sâu các sản phẩm lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sinh khối và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhiên liệu sinh học trên thị trường quốc tế.

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Phối cảnh minh họa Dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hà Tân (nguồn ảnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh).

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ khởi công sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và được cấp phép xây dựng; dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong thời gian 24 tháng kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Do được triển khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, dự án sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ quốc phòng - an ninh và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã được chấp thuận.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giao các phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết, triển khai dự án đúng quy định, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trong suốt quá trình thực hiện.

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