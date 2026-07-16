Thu phí cao tốc ở Hà Tĩnh: Nhiều ôtô chưa dán thẻ, tài khoản không đủ tiền khi qua trạm

(Baohatinh.vn) - Quá trình triển khai thu phí không dừng trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, bước đầu ghi nhận nhiều xe ôtô không thể thực hiện thu phí tự động, nhiều trường hợp tài khoản không đủ tiền.
Sáng 16/7, có mặt tại trạm thu phí ở nút giao tại xã Toàn Lưu thuộc đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, một trong 3 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh, PV ghi nhận công tác tổ chức vận hành thu phí không dừng (ETC) được triển khai đồng bộ, việc thanh toán tiền qua hệ thống tự động diễn ra nhanh chóng, phương tiện lưu thông ổn định.
Nguyên nhân do nhiều tài xế chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản không đủ tiền. Với phương tiện không đủ điều kiện thanh toán, gác chắn barie không mở, xe không thể lưu thông qua.
Tương tự, trong sáng 16/7, tại trạm thu phí đặt ở nút giao Cẩm Quan (xã Cẩm Xuyên), thuộc đoạn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng cũng ghi nhận khá nhiều phương tiện chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản không đủ tiền.
Từ 20h ngày 15/7, 5 dự án thành phần đầu tư công đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 chính thức bắt đầu thu phí.
Đợt thu phí áp dụng đối với 5 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ.
Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) khuyến cáo để việc vận hành hệ thống thu phí diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối thu phí điện tử không dừng (ETC), bảo đảm tài khoản giao thông luôn có đủ số dư để thanh toán khi lưu thông qua các tuyến cao tốc.
Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí, thực hiện đúng các quy định về tải trọng phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.
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