Tháo gỡ khó khăn, đảm bảo lộ trình thu phí giữ xe không sử dụng tiền mặt ở Hà Tĩnh

Thu phí giữ xe không tiền mặt được xem là một trong những bước tiến để xây dựng đô thị thông minh.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số toàn diện và triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó, việc triển khai thu phí dịch vụ trông giữ xe không sử dụng tiền mặt tại bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị, chung cư, trung tâm thương mại, bệnh viện, trung tâm y tế, trường học, được tỉnh xác định là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa hạ tầng giao thông động, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân.

Trước khi nhân rộng, thực hiện trên toàn tỉnh, Trung tâm Y tế phường Thành Sen là đơn vị được lựa chọn để triển khai thí điểm việc thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt. Cùng với đó, Bến xe Hà Tĩnh cũng là đơn vị triển khai thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt theo Nghị định số 119 của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ. Đây là 2 khu vực có mật độ phương tiện ra vào đông đúc, nhu cầu gửi xe hằng ngày lớn, đòi hỏi giải pháp quản lý hiện đại, nhanh chóng và văn minh.

Bến xe Hà Tĩnh là một trong hai đơn vị đang triển khai các bước để thực hiện thu phí giữ xe không sử dụng tiền mặt.

Theo ghi nhận tại Bến xe Hà Tĩnh và Trung tâm Y tế phường Thành Sen, việc triển khai thu phí giữ xe không sử dụng tiền mặt đang được các đơn vị thực hiện. Bến xe Hà Tĩnh – đầu mối giao thông trọng điểm của tỉnh với nhiều lượt xe khách, xe tải và phương tiện cá nhân ra vào mỗi ngày, đang tích cực phối hợp với các đối tác kỹ thuật để triển khai.

“Đơn vị đã làm việc với Viễn thông Hà Tĩnh về lựa chọn gói thầu thiết bị, ký kết hợp đồng, khảo sát mặt bằng, xây dựng phương án lắp đặt hạ tầng cần thiết. Trường hợp mọi việc thuận lợi, tháng 8/2026 sẽ hoàn thành thủ tục, lắp đặt thiết bị để triển khai thanh toán điện tử”, ông Bùi Quang Dương – Trưởng ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh (Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh) thông tin.

Việc thu phí xe ra vào Trung tâm Y tế phường Thành Sen đang sử dụng tiền mặt.

Tương tự, tại Trung tâm Y tế phường Thành Sen – nơi tiếp nhận đông đảo bệnh nhân và người nhà đến khám, chữa bệnh mỗi ngày, UBND phường Thành Sen cũng đang phối hợp Ban Giám đốc Trung tâm khẩn trương rà soát hạ tầng bãi đỗ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai việc thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt.

Trên thực tế, lộ trình triển khai thí điểm thu phí dịch vụ trông giữ xe không sử dụng tiền mặt đã được UBND tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ từ trước đó. Cụ thể, vào tháng 8/2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 459 triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm, thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không sử dụng tiền mặt tại các bãi đỗ trong khu đô thị, chung cư, trung tâm thương mại, cơ sở y tế, trường học.

Việc thí điểm được thực hiện từ ngày 16/9/2025 đến hết ngày 15/3/2026. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh không ít rào cản khiến tiến độ chưa đạt so với kế hoạch ban đầu.

Hiện nay, việc thu phí tại các bãi giữ xe trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đang sử dụng tiền mặt.

Thông tin về nguyên nhân khiến việc triển khai thí điểm chưa được triển khai, ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) nói rằng do chưa có cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu cho các đơn vị triển khai thí điểm ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không sử dụng tiền mặt tại các bãi đỗ xe. Một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và xã, phường chưa quan tâm đúng mức việc thực hiện theo đúng nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công.

Bên cạnh đó, đa số các bãi đậu xe tại các khu đô thị trên địa bàn chưa đủ điều kiện về hạ tầng để triển khai dịch vụ, các điểm trông giữ xe có quy mô nhỏ, chủ yếu mang tính tự phát, do cá nhân hoặc hộ gia đình quản lý, việc triển khai đầu tư hệ thống công nghệ gặp nhiều khó khăn.

Một số khu vực trên địa bàn xã điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, mạng internet chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc triển khai các giải pháp thanh toán điện tử. Đồng thời, phần lớn người dân vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt khi thanh toán các dịch vụ nhỏ lẻ, trong đó có dịch vụ trông giữ xe.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung triển khai các trình tự, thủ tục đảm bảo lộ trình thu phí giữ xe không sử dụng tiền mặt.

Trên cơ sở báo cáo của các ban ngành và địa phương về việc thực hiện lộ trình thu phí không sử dụng tiền mặt tại bến xe, bãi đỗ xe ở đô thị, UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thí điểm tới ngày 1/11/2026.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh), thời điểm này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đang tích cực phối hợp với phường Thành Sen và Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh hướng dẫn, đôn đốc 2 đơn vị này thực hiện theo đúng kế hoạch.

Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, nhất là người sử dụng xe máy, xe điện, xe thô sơ bỏ thói quen trả tiền mặt; hướng dẫn, đôn đốc 2 đơn vị chuẩn bị hạ tầng, phối hợp với đơn vị chuyển giao công nghệ để đào tạo nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại các bãi giữ xe, hướng dẫn người dân và xử lý tình huống khi xảy ra lỗi kỹ thuật.

Thu phí giữ xe không dùng tiền mặt được kỳ vọng tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

“Kết quả thực hiện tại Bến xe Hà Tĩnh và Trung tâm Y tế phường Thành Sen sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế trước khi nhân rộng ra toàn bộ các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị, chung cư, trung tâm thương mại, bệnh viện, trung tâm y tế, trường học trên địa bàn”, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết.