Kiểm soát chặt chẽ, không chủ quan với dịch cúm gia cầm

Cả nước ghi nhận 80 ổ dịch cúm gia cầm

Ngay khi phát hiện đàn gà có hiện tượng chết bất thường, gia đình chị Lê Thị Phương Thảo (thôn Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ) đã báo cho chính quyền địa phương để kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả xác định dương tính với vi-rút H5N1, toàn bộ 120 con gà của gia đình được tiêu hủy theo quy định, khu vực chuồng trại được tiêu độc, khử trùng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Các hộ nuôi gà trong vùng có ổ dịch cúm H5N1 phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi.

Chị Lê Thị Phương Thảo (thôn Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ) cho biết: "Gia đình tôi đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tiếp tục phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại và không thực hiện tái đàn khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn”.

Theo thông tin từ UBND xã Cẩm Duệ, ổ dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện từ ngày 13/7, làm 228 con gia cầm của 5 hộ chăn nuôi mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy. Sau đó, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh (Sở NN&MT) đã phối hợp với UBND xã khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch.

UBND xã Cẩm Duệ phối hợp với lực lượng chuyên môn tiêm phòng bổ sung cho hơn 15.600 con gia cầm tại 3 thôn Quốc Tiến, Na Trung và Trần Phú.

Địa phương tiến hành lập 2 biển cảnh báo, sử dụng 1.500 kg vôi bột, 20 lít hóa chất để tiêu độc, khử trùng; tổ chức ký cam kết với các hộ chăn nuôi trong vùng dịch và tiêm phòng bổ sung cho hơn 15.600 con gia cầm tại 3 thôn Quốc Tiến, Na Trung và Trần Phú. Đồng thời, lực lượng chuyên môn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, giám sát đàn gia cầm tại các hộ lân cận nhằm phát hiện, xử lý kịp thời nếu phát sinh dịch bệnh.

Ông Lê Văn Danh - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VIII (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh): "Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch, đến thời điểm này, địa phương chưa ghi nhận thêm ổ dịch mới. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp tăng cường giám sát, tuyên truyền người dân chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch".

Nguy cơ dịch cúm gia cầm H5N1 phát sinh, lây lan trong những tháng cuối năm vẫn rất cao.

Mặc dù ổ dịch tại xã Cẩm Duệ đã cơ bản được khống chế, song theo đánh giá của ngành chuyên môn, nguy cơ dịch cúm gia cầm H5N1 phát sinh, lây lan trong những tháng cuối năm vẫn rất cao.

Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN&MT), từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 80 ổ dịch cúm gia cầm tại 73 xã, phường thuộc 17 tỉnh, thành phố, làm hơn 349.400 con gia cầm chết hoặc buộc phải tiêu hủy. Trong đó, tại tỉnh Nghệ An - địa phương giáp ranh với tỉnh ta, dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng cả về số ổ dịch và số gia cầm mắc bệnh, chết, buộc phải tiêu hủy, làm tăng nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn.

Hoạt động chăn nuôi gia cầm tại các địa phương chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch trong tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia cầm đợt 1 năm 2026 đạt thấp; một số hộ chăn nuôi không chấp hành nghiêm việc khai báo dịch bệnh, điều kiện chăn nuôi chưa bảo đảm an toàn sinh học.

Theo ông Lê Đình Khánh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Tiến, địa phương đang có tổng đàn gia cầm khá lớn với gần 45.000 con. Tuy nhiên, đa số là chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư nên nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh luôn tiềm ẩn.

Giai đoạn cuối năm, dịch bệnh diễn biến phức tạp

Hiện nay, thời tiết bước vào giai đoạn chuyển mùa, nắng nóng xen kẽ mưa lớn làm sức đề kháng của vật nuôi giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh và lây lan. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, hoạt động mua bán, vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm phục vụ nhu cầu tiêu dùng sẽ gia tăng, kéo theo nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm bảo vệ đàn vật nuôi. Chị Trần Thị Vân (thôn Tân Tiến, xã Đồng Tiến) cho biết: "Gia đình hiện nuôi hơn 2.000 con gà với nhiều nhóm tuổi. Chúng tôi cố gắng lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch; tiêm đầy đủ các loại vắc-xin theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Vào đợt giao mùa này, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, cho ăn bổ sung thêm một số khoáng chất, vitamin C để tăng sức đề kháng”.

Các địa phương, người chăn nuôi cần rà soát, tiêm phòng bổ sung vắc-xin H5N1 cho đàn gia cầm chưa được tiêm và đàn mới nhập.

Hiện nay, toàn tỉnh có tổng đàn gia cầm hơn 10 triệu con. Trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm H5N1.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh: “Cúm gia cầm H5N1 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn cho đàn gia cầm và có thể lây sang người với tỷ lệ tử vong cao. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan trên diện rộng; rà soát, tiêm phòng bổ sung vắc-xin H5N1 cho đàn gia cầm chưa được tiêm và đàn mới nhập; tăng cường hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, chủ động khai báo khi phát hiện gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh. Cùng đó, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở chăn nuôi tập trung, hộ chăn nuôi và các điểm kinh doanh gia cầm sống, chợ dân sinh”.