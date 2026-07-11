“Mục sở thị” trại nuôi chồn hương tiền tỷ

(Baohatinh.vn) - Trại nuôi chồn hương quy mô lớn tại xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) bước đầu đem lại hiệu quả cao, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân địa phương.
Mô hình nuôi chồn hương của Tổ hợp tác chồn hương Cương Gián bước đầu đem lại hiệu quả về kinh tế, cho thu nhập cao. Đây là hướng đi mới mang lại nguồn thu nhập ổn định cũng như tạo động lực để hình thành các chi, tổ hội nghề nghiệp nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững.
Ông Bùi Phi Long - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cổ Đạm
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