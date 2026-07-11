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“Mục sở thị” trại nuôi chồn hương tiền tỷ

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Trại nuôi chồn hương quy mô lớn tại xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) bước đầu đem lại hiệu quả cao, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

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Sau 2 năm nuôi lợn rừng gặp khó về đầu ra, anh Nguyễn Tiến Chương ( SN 1978, ở thôn Song Long, xã Cổ Đạm) đã mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi chồn hương thương phẩm và sinh sản.
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Đầu năm 2025, để huy động nguồn vốn đầu tư quy mô, anh Chương kêu gọi những người cùng chí hướng thành lập Tổ hợp tác nuôi chồn hương Cương Gián với 5 thành viên.
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Sau khi bàn bạc, các thành viên tổ hợp tác quyết định xây dựng chuồng trại có diện tích hơn 200m2 với 260 lồng sắt cao ráo, thoáng mát, yên tĩnh, cách xa khu dân cư.
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Bước đầu, tổ hợp tác đầu tư 1,3 tỷ đồng mua 80 con giống chất lượng, trong đó 21 con đực và 59 con cái để khởi nghiệp.
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Anh Nguyễn Tiến Chương – Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi chồn hương Cương Gián cho biết: "Mặc dù chồn hương khá dễ nuôi nhưng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Mỗi ngày cho chồn ăn 2 buổi sáng và tối. Thức ăn chủ yếu là chuối chín, cháo nấu với cá tạp, đầu gà, trứng vịt lộn..."
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Theo các thành viên tổ hợp tác, công đoạn khó nhất trong quá trình nuôi là cho chồn phối giống. Nhiều lúc phải thức 2 – 3 giờ sáng theo dõi để thay giống đực khi ghép đôi không thành.
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Công đoạn ghi nhật ký cho từng con được chú trọng để thuận tiện trong quá trình theo dõi, kiểm tra sức khỏe.
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Chồn hương là loại động vật ưa sạch sẽ nên các thành viên tổ hợp tác phải vệ sinh chuồng trại thường xuyên.
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Việc chống nóng cho chồn cũng hết sức quan trọng. Trại được lợp bằng mái tranh, đồng thời lắp thêm quạt trần để giải nhiệt cho vật nuôi vào mùa nắng nóng.
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Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật nuôi nên đàn chồn của tổ hợp tác ngày càng phát triển nhanh. Sau 4 tháng nuôi, trại đã tăng lên gần 200 con; đồng thời, liên kết với cơ sở cung cấp giống xuất bán 80 con, cho thu nhập 320 triệu đồng.
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Đến thời điểm này, trại nuôi chồn hương của tổ hợp tác đã có hơn 300 con, trong đó 80 cặp chồn hậu bị, mỗi cặp chồn giống có trị giá 24 triệu đồng.
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“Chúng tôi đang tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô thêm 700 ô chuồng nuôi chồn hương để tăng đàn lên 1.000 con, đáp ứng nhu cầu thị trường và giải quyết việc làm cho lao động địa phương” – anh Chương cho hay.
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Mô hình nuôi chồn hương của tổ hợp tác được Hội Nông dân xã Cổ Đạm giới thiệu cho các hội viên tham quan, học hỏi.

Mô hình nuôi chồn hương của Tổ hợp tác chồn hương Cương Gián bước đầu đem lại hiệu quả về kinh tế, cho thu nhập cao. Đây là hướng đi mới mang lại nguồn thu nhập ổn định cũng như tạo động lực để hình thành các chi, tổ hội nghề nghiệp nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững.

Ông Bùi Phi Long - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cổ Đạm

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