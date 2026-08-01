Hoàn thành khắc phục sự cố sạt lở, vỡ mái bờ kênh chính Sông Rác

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian thi công liên tục, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã hoàn thành khắc phục sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái bờ kênh chính Sông Rác, khôi phục việc cấp nước sản xuất.
Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 24/7/2026, tại vị trí K3+00 trên kênh chính Sông Rác, đoạn qua xã Cẩm Lạc đã xảy ra sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái bờ kênh dài khoảng 8 m do tường cống tiêu dưới kênh bị sập đổ. Sự cố khiến việc dẫn nước tưới cho hơn 8.150 ha lúa hè thu tại nhiều địa phương khu vực phía nam của tỉnh bị gián đoạn.
Các đơn vị tổ chức thi công xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái bờ kênh chính Sông Rác.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện và vật tư tổ chức khắc phục theo phương châm thi công xuyên ngày đêm. Quá trình thi công gặp không ít khó khăn do tuyến đường vào hiện trường chật hẹp, việc vận chuyển vật liệu gặp nhiều trở ngại, khối lượng đào đắp lớn và thời tiết liên tục có mưa. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, đơn vị đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cống hộp mới bằng bê tông cốt thép đúc sẵn; đồng thời gia cố, khôi phục kết cấu mái bờ kênh và mở nước trở lại phục vụ sản xuất.
Sau quá trình thi công khẩn trương, đến gần 24h ngày 31/7, sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái bờ kênh chính Sông Rác được khắc phục xong. Việc khắc phục kịp thời sự cố đã bảo đảm nguồn nước tưới cho hơn 8.150 ha lúa hè thu đang bước vào giai đoạn trổ bông - giai đoạn quyết định năng suất. Qua đó góp phần ổn định sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân và bảo đảm an toàn vận hành công trình trong mùa mưa bão.
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