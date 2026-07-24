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Ngư dân Hà Tĩnh trúng ghẹ, tôm tít, thu tiền triệu mỗi ngày

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Những ngày qua trời yên, biển lặng, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đang tích cực bám biển đánh bắt ghẹ và tôm tít.

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8h30 phút, tàu của ông Hoàng Văn Nhâm, thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền cập bến với mẻ lưới nặng tay.
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“Chuyến đi này tàu của tôi đánh bắt được gần 10 kg ghẹ và 5 kg tôm tít. Tính ra, trừ tiền dầu cũng thu được gần 2 triệu đồng” - ông Nhâm phấn khởi chia sẻ.
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Thời điểm này đang vào mùa khai thác ghẹ và tôm tít nên bà con ngư dân tranh thủ trời yên, biển lặng dong thuyền ra khơi.
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Ngư dân Phạm Ngọc Doanh (thôn Thống Nhất) cho biết: "Đây là thời điểm ghẹ xuất hiện nhiều nhất trong năm. Chúng thường kiếm ăn vào ban đêm nên khoảng 2 giờ sáng, chúng tôi đưa tàu ra cách bờ 4 - 5 hải lý để thả lưới. May mắn gặp luồng ghẹ, mỗi chuyến có thể đánh bắt được vài chục kg."
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Ghẹ và tôm tít là loại hải sản có giá trị kinh tế cao.
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Sau khi lên bờ, chủ tàu huy động các thành viên trong gia đình tiến hành gỡ những con ghẹ, tôm tít bị mắc lưới. Việc gỡ ghẹ đòi hỏi tỉ mẩn, không để rách lưới và ghẹ không bị gãy càng dẫn tới khó bán.
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Những con ghẹ, tôm tít được gỡ ra cho vào chậu bơm khí để giữ cho hải sản tươi sống.
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Bình quân mỗi tàu ra khơi đều đánh bắt được từ 10 – 15 kg ghẹ và tôm tít nên cho thu nhập khá cao, bà con ngư dân rất phấn khởi.
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Ghẹ và tôm tít được thương lái thu mua ngay trên bờ.
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Bà Trần Thị Liệu - một thương lái cho biết: "Ghẹ và tôm tít là những loại hải sản giá trị nên đều được chúng tôi thu mua nhập cho các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Dịp này, mỗi ngày tôi thu mua khoảng 2 tạ ghẹ và tôm tít."
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Sau những chuyến vươn khơi, bà con ngư dân lại chuẩn bị ngư lưới cụ để tiếp tục bám biển đánh bắt hải sản có giá trị, nâng cao thu nhập.

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