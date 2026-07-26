Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 515/KH-UBND về phòng, chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập và xã Cẩm Trung lấy mẫu giám sát vi- rút DTLCP tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực quản lý, giám sát, cảnh báo, điều tra dịch tễ, tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh; triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần phát triển chăn nuôi bền vững.

Đồng thời, chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và ứng phó kịp thời với các ổ dịch cúm gia cầm (CGC), lở mồm long móng (LMLM) và dịch tả lợn châu Phi (DTLCP); giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với sản xuất chăn nuôi, an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, môi trường và hoạt động thương mại.

Chăn nuôi an toàn sinh học được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm từng bước chuyển từ phòng, chống dịch bệnh bị động sang chủ động phòng bệnh, hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo đảm ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

Hà Tĩnh phấn đấu trên 70% tổng đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Cùng với đó, toàn tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch CGC so với mức trung bình giai đoạn 2019 - 2025, bảo đảm trên 70% tổng đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm vắc-xin phòng bệnh; giảm tối thiểu 30% số ổ dịch LMLM và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với mức trung bình giai đoạn 2021 - 2025, với trên 70% tổng đàn gia súc thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm vắc-xin; giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy do DTLCP so với mức trung bình giai đoạn 2020 - 2025.

Đến năm 2030, 100% động vật đưa vào cơ sở giết mổ tập trung được kiểm soát, cập nhật thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc; dữ liệu về chăn nuôi, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ được kết nối, phục vụ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh; 100% trang trại chăn nuôi quy mô lớn đáp ứng đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai chăn nuôi an toàn sinh học phù hợp với từng đối tượng, quy mô, phương thức chăn nuôi.

Cùng với đó, nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được xác định nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra trong kế hoạch. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai chăn nuôi an toàn sinh học phù hợp với từng đối tượng, quy mô, phương thức chăn nuôi và điều kiện thực tế; hướng dẫn người chăn nuôi sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, bảo đảm chất lượng, được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Công tác tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm được tổ chức đồng bộ, đồng loạt bảo đảm tỷ lệ bao phủ cao, từng bước hình thành miễn dịch quần thể và nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên diện rộng.

Khi phát hiện ổ dịch, các địa phương phải tổ chức xử lý nhanh, kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật về thú y; ưu tiên phát hiện sớm, xử lý ngay từ ổ dịch đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng hoặc kéo dài.

Khi phát hiện ổ dịch, các địa phương phải tổ chức xử lý nhanh, kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật về thú y.

Đồng thời, rà soát, sắp xếp, củng cố mạng lưới cơ sở giết mổ; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi giết mổ trái phép, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y.

Công tác tuyên truyền cần được triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng, loại hình truyền thông và từng loại dịch bệnh, tập trung cảnh báo nguy cơ xâm nhiễm, tái phát dịch; nâng cao ý thức khai báo dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học; không buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc sản phẩm động vật không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh theo chuỗi giá trị, ưu tiên các địa bàn chăn nuôi trọng điểm, có nguy cơ cao hoặc yêu cầu kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ.

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch bao gồm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định liên quan; các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.