Ra mắt mô hình “Dân vận khéo” chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Quế Lâm

(Baohatinh.vn) - Tham gia chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm sẽ giúp nhiều hộ nông dân xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nâng cao thu nhập.
Chiều 29/7, xã Cẩm Hưng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dân vận khéo” chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.
Để triển khai mô hình, thời gian qua, Hội Nông dân xã Cẩm Hưng đã phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi lợn hữu cơ; cử 9 hội viên tham gia khóa tập huấn về quy trình chăn nuôi. Sau lớp tập huấn, địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tham gia xây dựng mô hình và hỗ trợ các hộ dân về điều kiện ban đầu.
Đến nay, đã có 3 hộ đăng ký tham gia mô hình, trong đó 2 hộ đã đưa vào chăn nuôi với quy mô ban đầu gồm 2 lợn nái sinh sản và 28 con lợn thịt.
Sau chuyến tham quan thực tế tại Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, người dân đã hoàn toàn thay đổi tư duy sản xuất, tìm thấy phương pháp chăn nuôi không gây ô nhiễm, tạo ra sản phẩm sạch cho cộng đồng.
Điểm cốt lõi của chuỗi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm là mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn “5 không”, gồm: không sử dụng thuốc kháng sinh, không dùng chất tạo nạc, không dịch bệnh, không xả thải ra môi trường và không bỏ đi bất cứ thứ gì. Mô hình nuôi lợn sẽ xử lý bằng men vi sinh nên chuồng trại không có mùi hôi, tiết kiệm thời gian và không gây ô nhiễm, đồng thời có thể tận dụng được nguồn phân hữu cơ để bón cho vườn cây ăn quả, rất an toàn và hiệu quả.
Tham gia liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, các hộ dân được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ con giống, thức ăn và bao tiêu sản phẩm.
Mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 45, ngày 26/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian tới, xã Cẩm Hưng sẽ tiếp tục cùng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò và lợi ích của nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, qua đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến các hộ dân trên địa bàn.
Trong bối cảnh chăn nuôi đối mặt nhiều rủi ro từ dịch bệnh, giá đầu vào biến động, đầu ra thiếu ổn định, mô hình “Dân vận khéo” chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm không chỉ nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm có chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và từng bước hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nông dân với doanh nghiệp.
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