Nông dân Hà Tĩnh vững tin với mô hình chăn nuôi “5 không” của Quế Lâm

Điểm cốt lõi của chuỗi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm là mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn “5 không”, gồm: không sử dụng thuốc kháng sinh, không dùng chất tạo nạc, không dịch bệnh, không xả thải ra môi trường và không bỏ đi bất cứ thứ gì.

Tham gia chuỗi liên kết Quế Lâm, nhiều hộ chăn nuôi ở Hà Tĩnh từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm rủi ro dịch bệnh.

Đằng sau đó là một quy trình sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, gắn với chuỗi giá trị 4F: Farm - Food - Feed - Fertilizer (trang trại - thực phẩm - thức ăn chăn nuôi - phân bón). Nghĩa là từ chăn nuôi đến thực phẩm, từ thức ăn chăn nuôi đến phân bón hữu cơ đều được tổ chức theo hướng khép kín, tái sử dụng phụ phẩm, giảm chất thải và nâng cao giá trị sản xuất. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt so với cách chăn nuôi truyền thống.

Tại xã Cẩm Lạc, gia đình ông Võ Văn Thắng trước đây chăn nuôi theo phương thức cũ, môi trường không đảm bảo nên thường xuyên xảy ra dịch bệnh. Từ khi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, ông được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ con giống, thức ăn và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, gia đình ông đã phát triển quy mô 10 con nái và gần 100 con lợn thương phẩm mỗi năm.

Một con lợn nái của gia đình ông Võ Văn Thắng (xã Cẩm Lạc) vừa sinh một lứa lên tới 17 con khỏe mạnh.

Ông Thắng chia sẻ: “Mô hình này rất dễ thực hiện, nhất là với người cao tuổi. Nhờ xử lý bằng men vi sinh nên chuồng trại không có mùi hôi, không phải tắm lợn hay dội chuồng, từ đó tiết kiệm thời gian và không gây ô nhiễm. Đặc biệt, tôi tận dụng được nguồn phân hữu cơ để bón cho vườn cây ăn quả, rất an toàn và hiệu quả.”

Ông Thắng bổ sung thảo dược vào thức ăn, giúp đàn lợn phát triển khỏe mạnh, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc kháng sinh.

Mặc dù dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn cho nhiều hộ xung quanh, nhưng đàn lợn của ông Thắng vẫn an toàn. Năm vừa qua, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi hơn 150 triệu đồng.

Tương tự, tại xã Xuân Lộc, ông Đặng Đình Vinh cũng đã tham gia chuỗi liên kết này được 3 năm. Theo đánh giá của ông Vinh, phương pháp của doanh nghiệp Quế Lâm giúp người chăn nuôi lãi từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/con, tăng khoảng 15% so với cách nuôi thông thường. Ngoài ra, mô hình còn giúp tiết kiệm bình quân khoảng 1.500 lít nước/con do không phải dội rửa chuồng thường xuyên. Hiện gia đình ông đã chủ động được con giống và thức ăn tại chỗ cho đàn lợn thịt gần 150 con/năm, duy trì tuyệt đối an toàn sinh học.

Chế phẩm sinh học giúp xử lý triệt để chất thải, khử mùi hôi chuồng trại, đồng thời tạo nguồn phân bón hữu cơ chất lượng cao cho cây trồng.

Tính đến nay, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã phát triển chuỗi chăn nuôi hữu cơ tại Hà Tĩnh với hàng trăm hộ tham gia. Tổng đàn lợn nái đạt trên 250 con và đàn lợn thịt duy trì thường xuyên trên 2.500 con. Thực tế cho thấy, tham gia liên kết đã giúp bà con tháo gỡ được những "điểm nghẽn" cố hữu về dịch bệnh và giá cả thị trường.

Dù mới thành lập, Tổ hợp tác nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm tại xã Thạch Lạc đã thu hút hơn 20 thành viên tham gia áp dụng mô hình "5 không". Ông Dương Kim Huy - Tổ trưởng tổ hợp tác cho biết, sau chuyến tham quan thực tế vào giữa năm 2025, ông đã hoàn toàn thay đổi tư duy sản xuất. Ông tìm thấy phương pháp chăn nuôi không gây ô nhiễm, tạo ra sản phẩm sạch cho cộng đồng. Đây là xu hướng tất yếu cho chăn nuôi nông hộ hiện nay.

Ông Dương Kim Huy - Tổ hợp tác nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm (xã Thạch Lạc) tin tưởng mô hình chăn nuôi "5 không" là hướng đi bền vững cho nông hộ.

Tham gia chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm, ông Dương Kim Huy và các thành viên tổ hợp tác không chỉ được hướng dẫn kỹ thuật mà còn được học cách ghi chép sổ sách, gắn chăn nuôi với trồng trọt tuần hoàn. Tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư nhờ đó giảm đáng kể.

Ông Lê Hà Giang (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở NN&MT Hà Tĩnh) cho hay: “Niềm tin của người dân nằm ở sự đồng hành chặt chẽ của doanh nghiệp, từ con giống, thức ăn đến bao tiêu sản phẩm. Khi người nông dân không còn phải ‘tự bơi’, họ sẽ yên tâm đầu tư và phát triển bền vững.”

Trong bối cảnh chăn nuôi đối mặt nhiều rủi ro từ dịch bệnh, giá đầu vào biến động, đầu ra thiếu ổn định, việc nhiều hộ dân Hà Tĩnh tham gia liên kết trong chuỗi giá trị Quế Lâm đang mở ra hướng sản xuất mới. Với những kết quả thực tiễn từ giảm dịch bệnh đến tăng thu nhập, mô hình liên kết với doanh nghiệp Quế Lâm đang mở ra một chương mới cho ngành chăn nuôi Hà Tĩnh – nơi niềm tin của nhà nông được đặt trên nền tảng của sự tử tế và bền vững.