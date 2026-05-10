Mướt mắt trên đồng bí xanh hữu cơ ở Thạch Lạc

Nguyễn Trung - Đình Phi
(Baohatinh.vn) - Trồng bí xanh theo quy trình hữu cơ trên đất cát, người dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) không chỉ có sản phẩm sạch mà còn cải thiện môi trường đất, hướng tới sản xuất bền vững.

Mô hình trồng bí xanh hữu cơ được Tổ hợp tác nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm triển khai trên cánh đồng rau thôn Thượng Phú (xã Thạch Lạc).
Sau 3 tháng canh tác, hơn 1 ha bí xanh hữu cơ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, quả treo trĩu giàn.
Đây là vụ thử nghiệm nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, đồng thời đánh giá khả năng thích nghi của cây bí xanh khi trồng theo quy trình hữu cơ trên đất cát Thạch Lạc.
Dù thời tiết không thuận lợi nhưng cây vẫn sinh trưởng tốt, tỷ lệ ra hoa, đậu quả rất cao.
Bà Nguyễn Thị Mai (thôn Thượng Phú) cho biết: "Ban đầu, nhiều hộ dân không khỏi lo lắng khi chuyển từ cách trồng bí truyền thống sang quy trình sản xuất hữu cơ với yêu cầu kỹ thuật chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, được chính quyền địa phương đồng hành, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm hướng dẫn kỹ thuật cụ thể từ khâu làm đất, xuống giống đến chăm sóc nên chúng tôi yên tâm sản xuất."
Bà Dương Thị Giáo (thôn Sâm Lộc) chia sẻ: "Trồng bí theo quy trình hữu cơ không sử dụng thuốc cỏ, người dân phải làm bằng tay, thường xuyên bám ruộng để bảo đảm cây bí phát triển đúng quy trình. Sâu bệnh cũng được phòng trừ bằng chế phẩm sinh học. Tuy có vất vả hơn nhưng sức khỏe người sản xuất được đảm bảo, thành phẩm sạch. Đặc biệt, sau 3 tháng đất tơi xốp hơn, xuất hiện nhiều côn trùng có lợi như: giun đất, dế".
Sau 3 tháng trồng, sản lượng bí ước đạt hơn 15 tấn/ 1ha. Dù năng suất không cao bằng phương pháp trồng truyền thống, nhưng chất lượng quả vượt trội. Ruột bí đặc và thơm. Toàn bộ đầu ra đã được Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm ký kết thu mua với mức giá gấp 1,5 lần so với bí thông thường.
Niềm vui của người trồng bí không chỉ đến từ năng suất và giá bán, mà còn là môi trường sản xuất an toàn hơn, ít tiếp xúc với hóa chất độc hại.
Ông Dương Kim Huy - Tổ hợp tác nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm đánh giá: "Nền phân hữu cơ vi sinh đã khắc phục hoàn toàn nhược điểm nghèo dinh dưỡng và giữ nước kém của đất cát. Cây bí khỏe hơn vì có bộ rễ bám sâu. Sau thời gian canh tác hữu cơ, đất trên cánh đồng rau thôn Thượng Phú trở nên tơi xốp hơn, xuất hiện nhiều giun, dế và các loài côn trùng có ích. Nhờ đó quả bí hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng, to đều, thon dài, da láng bóng, minh chứng cho sự thích nghi với thổ nhưỡng nơi đây."
Mô hình trồng bí xanh hữu cơ trên cánh đồng rau thôn Thượng Phú là một phép thử mới nhưng rất có ý nghĩa đối với sản xuất nông nghiệp của xã Thạch Lạc, góp phần mở ra một hướng đi bền vững để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

Cách làm này đã chứng minh được tính ưu việt cả về kinh tế lẫn môi trường. Phương pháp canh tác không hóa chất đã trực tiếp góp phần cải tạo vùng đất cát bạc màu, bảo vệ sức khỏe người trồng và mang lại sản phẩm an toàn cho xã hội. Đặc biệt, thông qua chuỗi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, bà con đã giải quyết được bài toán đầu ra, nâng cao thu nhập với mức giá bán cao gấp 1,5 lần thông thường. Trong thời gian tới, xã Thạch Lạc sẽ tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm và có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhân rộng mô hình này trên địa bàn; quyết tâm đưa địa phương hướng tới một nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, xanh và phát triển bền vững.

Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc

