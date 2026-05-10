Mướt mắt trên đồng bí xanh hữu cơ ở Thạch Lạc

Tăng cường hỗ trợ người dân bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch 04/05/2026 18:41 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, kết nối với các cơ sở sấy lúa trên địa bàn để hỗ trợ người dân trong khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dông lốc gây ra.

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ 04/05/2026 13:59 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.

Ghẹ được giá, ngư dân thêm động lực bám biển 02/05/2026 18:18 Thị trường tiêu thụ ghẹ thuận lợi, giá bán ở mức cao đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân các xã ven biển Cẩm Trung, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) vươn khơi bám biển.

Giá lúa tươi “chạm đáy”, nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ 02/05/2026 13:00 Giá lúa tươi chỉ còn khoảng 4.700 đồng/kg, khiến nông dân Hà Tĩnh gần như không có lãi. Bài toán “được mùa mất giá” tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách về giải pháp đầu ra, đảm bảo lợi ích cho người dân.

Gác lễ thu hoạch lúa xuân 02/05/2026 11:54 Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.

Sinh kế bền vững từ sản xuất lươn giống 01/05/2026 16:35 Việc tự nhân giống chất lượng giúp người dân kiểm soát dịch bệnh và tiết giảm chi phí, giúp phát triển ổn định các mô hình nuôi lươn không bùn ở Hà Tĩnh.

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới 01/05/2026 15:33 Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.

Hải sản mùa du lịch tăng giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi 01/05/2026 12:06 Ngư dân tại các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tích cực bám biển, vươn khơi khai thác hải sản tạo nguồn cung thực phẩm dồi dào cho thị trường mùa du lịch và góp phần nâng cao thu nhập.

Nông dân rộn ràng thu hoạch lúa xuân trong niềm vui thắng lợi 30/04/2026 16:08 Những cánh đồng ở Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Bà con nông dân tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc để thu hoạch nhanh gọn lúa xuân trong niềm vui được mùa.

Xác định nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở Mai Phụ 30/04/2026 12:20 Tình trạng ngao nuôi chết hàng loạt tại vùng nuôi thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bước đầu đã được cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình trồng dứa liên kết 29/04/2026 23:05 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành mong muốn xã Thượng Đức và bà con nông dân tiếp tục nghiên cứu, tính toán để phát triển trồng dứa liên kết trên địa bàn.

Không để xảy ra tình trạng "làm giá", "giữ đồng" trong thu hoạch lúa xuân 29/04/2026 10:51 Để tránh tình trạng bảo kê, "làm giá", gây khó khăn cho người dân, ngay từ đầu vụ thu hoạch lúa xuân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và điều tiết dịch vụ máy gặt.

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu 28/04/2026 14:54 Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.

Đức Thọ phát động thi đua xây dựng NTM, phấn đấu lên phường năm 2026 28/04/2026 14:35 Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị để trở thành phường vào cuối năm 2026.

Nông dân hối hả ra đồng thu hoạch lúa xuân 26/04/2026 16:05 Ngày lễ, nông dân Hà Tĩnh vẫn tận dụng từng giờ nắng ráo để lao động sản xuất, thu hoạch lúa xuân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại trong chống khai thác IUU 26/04/2026 05:47 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt quản lý tàu cá, kiểm soát 100% hoạt động ra vào cảng, tăng cường xử lý vi phạm, hoàn thiện khung pháp lý... nhằm khắc phục triệt để các tồn tại trong chống khai thác IUU.

Gần 120 tấn ngao chết trắng bãi ở xã Mai Phụ 26/04/2026 05:20 Những ngày gần đây, dọc bãi nuôi ngao tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh), ngao chết nổi trắng mặt bãi, phủ kín các khu vực, gây thiệt hại lớn cho người dân.

“Khát” nhân lực đi biển 25/04/2026 14:21 Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...

Nhiều diện tích lúa xuân ở Hà Tĩnh đổ ngã do mưa lớn 24/04/2026 12:14 Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc, hàng chục ha lúa vụ xuân 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị đổ ngã, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất mùa vụ.

Hà Tĩnh tập trung khắc phục các khuyến nghị về chống khai thác IUU 23/04/2026 15:14 Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, khắc phục những tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).

Mở hướng phát triển mới cho nuôi trồng thủy sản Cửa Sót 23/04/2026 14:34 Nghề nuôi trồng thủy sản vùng Cửa Sót, xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đang từng bước khởi sắc trở lại nhờ sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng quyết tâm đổi mới từ người dân.

Triển khai sản xuất vụ hè thu đảm bảo an toàn, hiệu quả 23/04/2026 12:30 Trên cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn, Hà Tĩnh chú trọng huy động tối đa các nguồn lực để triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2026, phấn đấu đạt tổng diện tích 54.311 ha.

Kênh mương bằng đất – “điểm nghẽn” trong sản xuất nông nghiệp 23/04/2026 10:28 Phần lớn người dân xã Hương Phố (Hà Tĩnh) sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ đang trở thành rào cản cho sản xuất nông nghiệp địa phương.

Đề nghị hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng phục vụ phòng, chống dịch trên vật nuôi 22/04/2026 08:04 Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng nhu cầu kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2025 trên địa bàn gần 143 tỷ đồng.

Được mùa dưa, nông dân Cổ Đạm phấn khởi thu hoạch 22/04/2026 06:00 Những ngày này, trên cánh đồng dưa ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) không khí trở nên rộn ràng khi bà con nông dân đang tích cực bám đồng thu hoạch dưa lê, dưa bở trong niềm vui được mùa, giá tốt.

Hà Tĩnh chủ động kiểm soát, không để bùng phát dịch châu chấu tre 21/04/2026 10:06 Châu chấu tre đã xuất hiện tại một số địa bàn ở Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn, chính quyền địa phương và người dân đang tăng cường theo dõi, chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ.

Xem nông dân Hà Tĩnh thu hoạch ngô bằng máy gặt lúa liên hợp 20/04/2026 12:07 Với việc cải tạo máy gặt lúa liên hợp thành máy thu hoạch ngô liên hợp, một nông dân ở xã Hương Phố (Hà Tĩnh) đã góp phần thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Cảnh báo virus lở mồm long móng chủng mới xâm nhập vào Việt Nam 20/04/2026 05:00 Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ xâm nhập chủng virus lở mồm long móng mới với độc lực mạnh đã xuất hiện tại nhiều quốc gia và tiến sát khu vực Việt Nam.