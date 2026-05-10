Mướt mắt trên đồng bí xanh hữu cơ ở Thạch Lạc

(Baohatinh.vn) - Trồng bí xanh theo quy trình hữu cơ trên đất cát, người dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) không chỉ có sản phẩm sạch mà còn cải thiện môi trường đất, hướng tới sản xuất bền vững.
Sau 3 tháng canh tác, hơn 1 ha bí xanh hữu cơ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, quả treo trĩu giàn.
Dù thời tiết không thuận lợi nhưng cây vẫn sinh trưởng tốt, tỷ lệ ra hoa, đậu quả rất cao.
Bà Dương Thị Giáo (thôn Sâm Lộc) chia sẻ: "Trồng bí theo quy trình hữu cơ không sử dụng thuốc cỏ, người dân phải làm bằng tay, thường xuyên bám ruộng để bảo đảm cây bí phát triển đúng quy trình. Sâu bệnh cũng được phòng trừ bằng chế phẩm sinh học. Tuy có vất vả hơn nhưng sức khỏe người sản xuất được đảm bảo, thành phẩm sạch. Đặc biệt, sau 3 tháng đất tơi xốp hơn, xuất hiện nhiều côn trùng có lợi như: giun đất, dế".
Niềm vui của người trồng bí không chỉ đến từ năng suất và giá bán, mà còn là môi trường sản xuất an toàn hơn, ít tiếp xúc với hóa chất độc hại.
Cách làm này đã chứng minh được tính ưu việt cả về kinh tế lẫn môi trường. Phương pháp canh tác không hóa chất đã trực tiếp góp phần cải tạo vùng đất cát bạc màu, bảo vệ sức khỏe người trồng và mang lại sản phẩm an toàn cho xã hội. Đặc biệt, thông qua chuỗi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, bà con đã giải quyết được bài toán đầu ra, nâng cao thu nhập với mức giá bán cao gấp 1,5 lần thông thường. Trong thời gian tới, xã Thạch Lạc sẽ tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm và có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhân rộng mô hình này trên địa bàn; quyết tâm đưa địa phương hướng tới một nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, xanh và phát triển bền vững.
