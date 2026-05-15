Tập trung hoàn thiện đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững

Chiều 15/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo các dự thảo đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 và công bố quyết định, trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia (5 sao). Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng tham dự cuộc họp.

Dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 xác định rõ quan điểm, mục tiêu, phạm vi thực hiện; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho từng lĩnh vực và công tác tổ chức thực hiện.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Thanh Hải trình bày dự thảo các đề án, nghị quyết tại cuộc họp.

Dự thảo đề án xác định các mục tiêu tổng quát gồm: phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, hiện đại, chuyển đổi số; phát triển nông thôn toàn diện gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đề án hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phát triển hài hòa với đô thị.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt bình quân trên 3%/năm; năng suất lao động nông nghiệp tăng từ 5,5 - 6%/năm. Giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đạt 112 triệu đồng; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1,5%/năm trở lên.

Toàn tỉnh phấn đấu có tối thiểu 65% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó 10% số xã đạt chuẩn NTM hiện đại.

Cuộc họp được trực tuyến đến điểm cầu 69 xã, phường.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, dự thảo đề án xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến; ban hành và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách; tăng cường quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn.

Cùng đó, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Đức Đàn phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe đại diện Sở TN&MT trình bày dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Quan điểm, định hướng xây dựng cơ chế, chính sách giai đoạn 2026-2030 là tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hỗ trợ theo đầu ra, khuyến khích các mô hình sản xuất hiệu quả thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất.

Đồng thời, tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các kết quả đạt được trong xây dựng NTM, tạo nền tảng vững chắc hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM và NTM hiện đại.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tô Thái Hòa phát biểu tại cuộc họp.

Các cơ chế, chính sách giai đoạn 2026-2030 được xây dựng theo định hướng tập trung hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực, tiềm năng của tỉnh theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, chuyển đổi số trong sản xuất; hỗ trợ các địa phương kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nội đồng.

Đồng thời, hướng tới xây dựng NTM hiện đại, giàu đẹp, đậm bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn thông tin một số nội dung liên quan đến các chính sách giai đoạn 2026-2030.

Dự thảo nghị quyết tập trung hỗ trợ kinh phí cho các nội dung trọng điểm như: phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; phòng, chống dịch bệnh; phát triển sản phẩm OCOP; xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại và thôn NTM hiện đại; làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng; hỗ trợ lãi suất.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu góp ý nhiều nội dung về bố cục, mục tiêu cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo các đề án, nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và phù hợp định hướng phát triển của tỉnh. Qua đó, góp phần xây dựng nền nông nghiệp và NTM theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh, các đề án, nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030. Đây sẽ là nền tảng thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, bền vững; xây dựng NTM thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của đại biểu để tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030 phù hợp thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh.

