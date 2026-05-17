Phường Trần Phú phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng công nghệ cao

Phường Trần Phú có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, tạo lợi thế quan trọng để phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, bền vững, ứng dụng công nghệ cao.

Với định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thân thiện với môi trường, năm 2023, ông Dương Quốc Khánh cùng cộng sự đã đầu tư 3 tỷ đồng nuôi tôm 3 giai đoạn theo quy trình tuần hoàn khép kín tại vùng nuôi tập trung Đồng Ghè (tổ dân phố Liên Hà). Trên diện tích hơn 4.000 m², hệ thống ao nuôi được đầu tư bài bản, gồm 4 ao nuôi, 3 ao chứa nước cùng hệ thống xử lý đồng bộ. Toàn bộ nguồn nước sông trước khi đưa vào ao nuôi đều được xử lý; nước thải sau mỗi chu kỳ tiếp tục được đưa vào hệ thống lọc, tách chất lơ lửng rồi quay lại tái sử dụng.

Mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn theo quy trình tuần hoàn khép kín đang đưa lại hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường.

Nhờ áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật hiện đại, mô hình mang lại hiệu quả rõ nét. Sản lượng tôm bình quân đạt khoảng 14 - 15 tấn/năm, mỗi năm có thể nuôi từ 2 - 3 vụ, doanh thu hàng tỷ đồng. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, mô hình còn cho thấy ưu thế rõ nét về tính bền vững. Quy trình hạn chế tối đa việc thay nước, chỉ bổ sung lượng nước hao hụt trong quá trình nuôi đã giúp tiết kiệm đáng kể tài nguyên nước; đồng thời, hệ thống xử lý tuần hoàn đã giảm tối đa lượng nước thải ra môi trường.​

Việc áp dụng quy trình nuôi tôm khép kín giúp người sản xuất kiểm soát tốt chất lượng con nuôi, hạn chế dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ông Dương Quốc Khánh - chủ mô hình cho biết: “Việc áp dụng quy trình nuôi tôm khép kín giúp chúng tôi kiểm soát tốt chất lượng con nuôi. Nhờ đó, tôm sinh trưởng đồng đều, hạn chế dịch bệnh và chất lượng tôm được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường. Vụ tôm năm nay, chúng tôi thả 60 vạn con giống tôm thẻ chân trắng; đến nay tôm phát triển đúng quy trình kỹ thuật, kích cỡ khoảng 30 con/kg. Những ngày gần đây, chúng tôi đã bắt đầu thu hoạch tỉa, dự kiến tổng sản lượng đạt khoảng 7 - 8 tấn”.

Cùng chung định hướng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, HTX Thanh niên Thành Sen (tổ dân phố Thanh Tiến) cũng mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi lươn không bùn, mở thêm hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn. Tháng 11/2025, HTX bắt tay vào xây dựng 3 khu nuôi đồng bộ, gồm 2 khu nuôi lươn thương phẩm và 1 khu sản xuất giống. Điểm nổi bật của mô hình là HTX làm chủ toàn bộ quy trình sản xuất, từ con giống, công nghệ nuôi đến thị trường. Sau 6 tháng thả nuôi lứa đầu tiên với quy mô 10 vạn con giống, đàn lươn sinh trưởng tốt, kích cỡ đảm bảo chất lượng.

Mô hình nuôi lươn không bùn của HTX Thanh niên Thành Sen được đầu tư bài bản, làm chủ quy trình sản xuất.

Song song với đó, khu sản xuất giống gồm 30 ô nuôi (mỗi ô rộng khoảng 5 m²) cũng đã đi vào vận hành ổn định. Ngoài cung cấp nguồn giống cho mô hình, mỗi tháng, HTX đã cung ứng khoảng 20 vạn con giống cho thị trường nội tỉnh và các tỉnh lân cận như: Nghệ An, Thanh Hóa.

Anh Đặng Văn Cường - Giám đốc HTX Thanh niên Thành Sen cho biết: “Theo kế hoạch, 3 tháng nữa lứa lươn đầu tiên sẽ cho thu hoạch với sản lượng dự kiến đạt khoảng 6 tấn. Điều đáng mừng là nhu cầu thị trường đối với lươn thương phẩm và lươn giống hiện khá lớn. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục chuẩn bị thả nuôi 8 vạn con giống, đảm bảo gối vụ nhằm cung ứng liên tục cho thị trường. So với nhiều mô hình nông nghiệp khác, nuôi lươn không bùn rất phù hợp với điều kiện sản xuất ở khu vực đô thị bởi có thể tận dụng quỹ đất nhỏ, dễ bố trí mặt bằng, dễ quản lý và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt, mô hình này có giá trị kinh tế cao, phù hợp phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao”.

Bắt đầu thả giống từ tháng 11/2025, theo kế hoạch, 3 tháng nữa lứa lươn đầu tiên sẽ cho thu hoạch với sản lượng dự kiến đạt khoảng 6 tấn.

Từ tính khả thi và hiệu quả bước đầu của mô hình, mới đây, Hội Nông dân phường Trần Phú đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi lươn không bùn cho gần 100 hộ dân trên địa bàn. Tại đây, học viên được “cầm tay chỉ việc” các kỹ thuật cơ bản, từ lựa chọn và thả giống, xử lý môi trường nước đến quy trình chăm sóc, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp… nhằm tạo nền tảng để từng bước nhân rộng mô hình trong thực tế.

Khu sinh thái thôn trang Liên Nhật trở thành điểm nhấn của du lịch ven đô Hà Tĩnh.

Hiện nay, toàn phường Trần Phú có 36 mô hình sản xuất nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Đây là những “hạt nhân” quan trọng tạo nên diện mạo mới cho nền nông nghiệp địa phương. Các mô hình không còn bó hẹp trong tư duy sản xuất truyền thống mà đang chuyển mạnh sang hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, thương mại gắn với du lịch sinh thái. Điển hình như các mô hình: nuôi tôm áp dụng tiến bộ KHKT, nuôi trai lấy ngọc, nuôi cua trong hộp nhựa; mô hình sản xuất nông nghiệp đa giá trị gắn với du lịch sinh thái tại tổ dân phố Liên Nhật…

Không chỉ tập trung vào những mô hình mới, Trần Phú còn đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất thông qua tích tụ, tập trung ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, tạo thuận lợi cho cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ. Đến nay, hơn 86 ha đất đã được tích tụ, tập trung phục vụ sản xuất; nhiều mô hình lúa hàng hóa, rau củ quả, hoa cây cảnh phát huy hiệu quả rõ nét, giúp nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích và giảm tình trạng đất bỏ hoang; đồng thời, góp phần xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp đô thị đồng bộ, gắn sản xuất với xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Phường Trần Phú đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất thông qua tích tụ, tập trung ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, tạo thuận lợi cho cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ.

Theo ông Dương Đình Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, thời gian tới, phường xác định tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, hiện đại, bền vững; lấy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao giá trị gia tăng làm trọng tâm. Theo đó, phường tập trung tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung; đồng thời phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với xây dựng thương hiệu và nâng tầm sản phẩm OCOP.

Để tạo thêm động lực phát triển, bà con nông dân phường Trần Phú mong muốn tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới. Trong đó, cần tăng nguồn lực hỗ trợ các mô hình nông nghiệp đô thị, nhất là những mô hình ứng dụng công nghệ cao, tạo sức bật cho nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.

