Xanh mát những mảnh vườn ở phường Hải Ninh

Vườn dưa lê vàng Hàn Quốc trĩu quả ở Tiên Điền 29/05/2026 14:00 Mô hình trồng dưa lê vàng Hàn Quốc của gia đình chị Nguyễn Thị Minh Nhất (SN 1980, thôn Thanh Minh, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đang vào kỳ thu hoạch, cho sản lượng cao.

Cây sả “đổi vai” thành cây kinh tế ở Cẩm Hưng 29/05/2026 09:41 Từ loại cây trồng quen thuộc, cây sả nay đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gần 150 hộ gia đình tại thôn Sơn Nam, xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).

Giữ màu xanh trên những đồi chè 29/05/2026 08:11 Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.

Ngành chuyên môn khuyến cáo gì sau quan trắc các vùng nuôi tôm? 28/05/2026 05:03 Để chủ động bảo vệ các vùng nuôi tôm mặn lợ năm 2026, cơ quan chuyên môn tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành quan trắc diện rộng tại một số khu vực nguồn cấp và ao nuôi đại diện.

Siết chặt biện pháp phòng, chống cháy rừng ven sông Ngàn Phố 25/05/2026 14:47 Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang siết chặt các biện pháp phòng, chống cháy và xây dựng kịch bản để bảo vệ màu xanh cho 24.995 ha rừng trước nắng nóng.

Nông dân cày đêm tránh nắng, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu 25/05/2026 05:42 Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều bà con nông dân Hà Tĩnh tranh thủ thời tiết mát mẻ vào buổi tối để xuống đồng làm đất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu.

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh 23/05/2026 15:00 Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.

Điều tiết hợp lý, đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa hè thu 22/05/2026 16:07 Ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương, công ty thủy lợi tại Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết, vận hành hệ thống nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cao điểm gieo cấy vụ hè thu.

Hà Tĩnh chủ động bảo vệ người dân trước thiên tai cực đoan 22/05/2026 05:16 Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó từ sớm, từ xa không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là giải pháp căn cơ để Hà Tĩnh bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Hà Tĩnh siết quản lý thuốc cỏ cháy ngay đầu vụ hè thu 21/05/2026 14:12 Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý thuốc cỏ cháy ngay từ đầu vụ sản xuất lúa hè thu 2026.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh 21/05/2026 08:00 Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Gạo Kỳ Anh được cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu 21/05/2026 05:56 Việc được bảo hộ nhãn hiệu khẳng định nguồn gốc, chất lượng và giá trị thương hiệu các sản phẩm gạo mang tên Kỳ Anh – Hà Tĩnh.

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản 21/05/2026 05:00 Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai 20/05/2026 19:27 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai nhằm nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Ốc bươu vàng bùng phát, nông dân Can Lộc chật vật cứu lúa 20/05/2026 15:57 Chỉ sau vài ngày xuống giống vụ hè thu, nhiều diện tích lúa tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bị ốc bươu vàng cắn phá nghiêm trọng, khiến người dân phải gieo cấy lại.

Bảo vệ hơn 100 nghìn hecta rừng ở nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh 20/05/2026 15:15 Lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, người dân đang “kích hoạt" nhiều biện pháp nhằm bảo vệ an toàn cho 100.026 ha rừng ở phía tây nam tỉnh Hà Tĩnh trong mùa nắng nóng.

Sét đánh chết 2 con bò, cháy hệ thống điện chiếu sáng ở Hà Tĩnh 20/05/2026 09:02 Cơn dông kèm sét xảy ra vào chiều tối 19/5 và rạng sáng 20/5 đã làm 2 con bò ở xã Cổ Đạm bị chết, đồng thời khiến nhiều thiết bị điện của người dân xã Hương Phố (Hà Tĩnh) bị hư hỏng.

Nông dân Hà Tĩnh hối hả xuống đồng sản xuất lúa hè thu 20/05/2026 05:15 Bà con nông dân Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để tập trung hoàn thành làm đất, xuống giống vụ lúa hè thu theo đúng khung lịch thời vụ.

Vụ lúa xuân ở Hà Tĩnh thắng lợi khẳng định hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp 19/05/2026 09:00 Vụ lúa xuân 2026, Hà Tĩnh giành thắng lợi với năng suất lúa đạt cao, sản xuất từng bước chuyển đổi theo hướng canh tác bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị. Kết quả này góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 3% trong năm 2026.

Trồng cỏ liên kết với Vinamilk, nông dân Sơn Tiến thu trăm triệu mỗi năm 19/05/2026 08:53 Nhờ liên kết trồng cỏ nguyên liệu phục vụ trang trại bò sữa của Vinamilk, nhiều hộ dân ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) có nguồn thu nhập ổn định. Mô hình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững cho địa phương.

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm 18/05/2026 13:00 Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.

Phường Trần Phú phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng công nghệ cao 17/05/2026 15:03 Xu thế phát triển nông nghiệp ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) chuyển mạnh theo hướng ứng dụng KHKT hiện đại, công nghệ cao, đặt nền móng cho nông nghiệp đô thị bền vững, đa giá trị.

Hà Tĩnh phấn đấu trồng hơn 1.000 ha dứa liên kết 17/05/2026 14:23 Năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu trồng mới thêm 653 ha dứa, nâng tổng diện tích dứa liên kết toàn tỉnh lên hơn 1.000 ha nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Kiểm soát chặt vật tư nông nghiệp trước cao điểm sản xuất hè thu 17/05/2026 10:00 Để chuẩn bị sản xuất hơn 45.500 ha lúa vụ hè thu 2026, ngành nông nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung cung ứng vật tư, siết chặt kiểm tra thị trường, giúp bà con xuống giống an toàn.

Hồ đập xuống cấp, nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ hè thu ở Hà Tĩnh 16/05/2026 14:43 Nhiều hồ đập trên địa bàn Hà Tĩnh đang xuống cấp nghiêm trọng, khiến khả năng tích trữ nước bị suy giảm, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất vụ hè thu năm 2026.

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân 16/05/2026 05:30 Dù thời tiết nắng nóng, nông dân tại các vùng sản xuất ở Hà Tĩnh vẫn tích cực bám đồng thu hoạch lạc xuân nhằm đảm bảo khung thời vụ.

Tập trung hoàn thiện đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững 15/05/2026 19:04 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 phù hợp thực tiễn Hà Tĩnh.

Sức mạnh cộng đồng – “Lá chắn thép” trong mùa mưa bão ở Hà Tĩnh 15/05/2026 17:38 Sự tham gia của cộng đồng - những người chịu tác động trực tiếp từ mưa bão, lũ lụt có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra ở Hà Tĩnh.

Trồng dưa chuột hữu cơ trên vùng bãi bồi sông La 15/05/2026 13:45 Sau 1 tháng xuống giống, mô hình trồng dưa chuột hữu cơ của anh Nguyễn Tiến Quân ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh) đang cho thu hoạch, mỗi ngày cung ứng ra thị trường hơn 3 tấn.