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Xanh mát những mảnh vườn ở phường Hải Ninh

Quang Tấn Trang
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(Baohatinh.vn) - Tận dụng lợi thế có diện tích đất vườn rộng, các hộ dân phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đã cải tạo, trồng rau màu, góp phần nâng cao thu nhập và tạo không gian xanh mát.

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Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, phường Hải Ninh có diện tích trên 39,37km², với dân số trên 20.000 người. Bên cạnh đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và phát triển du lịch, dịch vụ, phường Hải Ninh còn có quỹ đất vườn hộ khá rộng lớn. Đây được coi là lợi thế lớn để phát triển kinh tế vườn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
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Với sự khuyến khích của chính quyền phường, nhiều hộ dân đã chủ động quy hoạch lại khuôn viên, cải tạo đất và lựa chọn trồng các loại rau màu ngắn ngày phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng cũng như nhu cầu của thị trường.
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Với phương châm “mùa nào, thức nấy”, người dân đã luân canh nhiều loại cây trồng như: mướp, bí, mùng tơi, cải, rau dền và các loại rau quả gia vị.
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Nhờ thời gian sinh trưởng ngắn, chất đất phù hợp, dễ chăm sóc nên các loại rau, quả sinh trưởng, phát triển nhanh.
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Vườn mướp trĩu quả của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xuyên ở TDP Bắc Hà, phường Hải Ninh.
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Hiện nay, toàn phường đã có gần 100 vườn hộ phát triển mô hình trồng rau màu với diện tích từ 300m² đến 700m². Các khu vườn được đầu tư chăm sóc bài bản, bảo đảm nguồn rau xanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương và các khu vực lân cận.
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Những vườn rau xanh mơn mởn của người dân Hải Ninh.
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Từ việc bán rau màu, mỗi hộ có nguồn thu nhập dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng/ngày, góp phần nâng cao đời sống. Trong ảnh: Gia đình chị Lê Thị Hồng (TDP Nam Hải, phường Hải Ninh) đang thu hoạch rau trên diện tích 700m2 để nhập cho các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống.
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Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, việc cải tạo vườn tạp, xây dựng các vườn rau màu còn góp phần tạo nên không gian xanh - sạch - đẹp trong khu dân cư, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Việc đẩy mạnh sản xuất tại các hộ gia đình nhất là kinh tế vườn không chỉ giải quyết việc làm tại chỗ, tạo thu nhập ổn định cho người dân mà con góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đô thị văn minh một cách bền vững. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường sẽ tiếp tục định hướng người dân cải tạo, phát triển kinh tế vườn theo hướng phù hợp với điều kiện tự nhiên, trong đó, ưu tiên các loại cây trồng thích ứng với khí hậu, dễ chăm sóc, có giá trị kinh tế và thị trường tiêu thụ ổn định. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân quy hoạch lại vườn hộ một cách bài bản; tập huấn kỹ thuật cải tạo đất, chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch bệnh và ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tiếp cận các nguồn giống có chất lượng để nâng cao năng suất, giá trị trên một diện tích đất sản xuất.

Ông Phạm Danh Hiệp - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Ninh

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Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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