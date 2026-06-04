Xanh mát những mảnh vườn ở phường Hải Ninh

(Baohatinh.vn) - Tận dụng lợi thế có diện tích đất vườn rộng, các hộ dân phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đã cải tạo, trồng rau màu, góp phần nâng cao thu nhập và tạo không gian xanh mát.
Việc đẩy mạnh sản xuất tại các hộ gia đình nhất là kinh tế vườn không chỉ giải quyết việc làm tại chỗ, tạo thu nhập ổn định cho người dân mà con góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đô thị văn minh một cách bền vững. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường sẽ tiếp tục định hướng người dân cải tạo, phát triển kinh tế vườn theo hướng phù hợp với điều kiện tự nhiên, trong đó, ưu tiên các loại cây trồng thích ứng với khí hậu, dễ chăm sóc, có giá trị kinh tế và thị trường tiêu thụ ổn định. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân quy hoạch lại vườn hộ một cách bài bản; tập huấn kỹ thuật cải tạo đất, chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch bệnh và ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tiếp cận các nguồn giống có chất lượng để nâng cao năng suất, giá trị trên một diện tích đất sản xuất.
Ông Phạm Danh Hiệp - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Ninh
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