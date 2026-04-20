Một ngày "sống trọn" cùng biển Hải Ninh

5h – 6h30: Đón bình minh, bắt đầu ngày mới trên biển

Du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi được đón bình minh và hoà vào dòng nước mát trên biển Hải Ninh.

Khi mặt trời chưa ló dạng, Hải Ninh đã bắt đầu "thức giấc". Không gian biển buổi sớm mang một vẻ đẹp rất riêng, tĩnh lặng, trong lành. Sóng vỗ nhẹ, gió biển mơn man, bãi cát dài thoai thoải, tạo không gian thư thái, bình yên để mọi người tạm gác lại nhịp sống vội vã thường ngày.

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp lúc bình minh.

Tắm biển vào buổi sớm không chỉ là một trải nghiệm thư giãn, mà còn là cách để cảm nhận trọn vẹn sự tinh khôi của thiên nhiên. Đó cũng là lúc con người gần với biển nhất.

7h – 8h30: Theo ngư dân kéo lưới lên bờ

Từ 7h – 8h30, biển Hải Ninh bắt đầu chuyển sang một nhịp sống khác. Những con thuyền nối nhau cập bờ sau chuyến ra khơi đêm, mang theo đầy ắp tôm cá. Không gian yên ả dần nhường chỗ cho sự rộn ràng sớm mai. Du khách nhanh chóng hòa nhịp vào không khí lao động nhộn nhịp, cùng ngư dân kéo lưới, đón những mẻ hải sản tươi ngon.

Những mẻ hải sản tươi ngon cập bờ vào sáng sớm.

Những tấm lưới nặng dần theo từng nhịp kéo. Khi mẻ lưới được kéo lên, tôm cá tươi rói ánh lên dưới nắng sớm. Đó không chỉ là thành quả của một đêm vất vả, mà còn là “lộc biển” mà thiên nhiên ban tặng. Du khách có thể thưởng thức hải sản ngay tại bãi biển, khi độ tươi gần như còn nguyên vẹn, mang đến một trải nghiệm khó nơi nào có được.

9h – 11h: Dừng chân nơi không gian tâm linh

Rời nhịp sống sôi động ở bãi biển, du khách có thể đến với những không gian trầm lắng hơn, nơi lưu giữ những nét văn hóa trong đời sống tinh thần của cư dân vùng biển.

Đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu được xây dựng cách đây 649 năm.

Đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu cách bãi biển không xa không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với vùng đất, con người nơi đây. Không gian cổ kính, tĩnh tại giúp mỗi người lắng lại, cảm nhận rõ hơn chiều sâu của mảnh đất mình đang đi qua.

Tiếp đó, đền thờ Ngư Ông, biểu tượng tín ngưỡng đặc trưng của miền biển là nơi người dân gửi gắm niềm tin vào những chuyến ra khơi bình an, thuận lợi. Thăm đền thờ Ngư Ông còn là cách để hiểu hơn về mối quan hệ gắn bó giữa con người và biển cả.

11h30 – 13h30: Thưởng thức sứa lá dung và hải sản đặc trưng

Sau hành trình buổi sáng, đây là lúc du khách “nạp năng lượng” bằng những món ăn đậm chất biển Hải Ninh. Bữa trưa không cầu kỳ nhưng lại đủ sức níu chân bởi độ tươi ngon và hương vị rất riêng.

Sứa lá dung truyền thống của Hải Ninh với hương vị thanh mát đặc trưng.

Đặc biệt, không thể bỏ qua sứa lá dung, món ăn truyền thống gắn liền với đời sống người dân vùng biển. Sứa được sơ chế kỹ, giữ độ giòn sần sật, ăn kèm rau sống, lạc rang, nước chấm đậm đà… tạo nên một hương vị thanh mát khó nơi nào có được.

Bên cạnh đó là các loại hải sản tươi như tôm, cá, mực… được chế biến đơn giản để giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Giữa không gian biển thoáng đãng, một bữa trưa mang đậm “hơi thở đại dương” không chỉ giúp bạn nạp lại năng lượng, mà còn là cách cảm nhận rõ hơn văn hóa ẩm thực của vùng đất này.

Du khách cũng có thể thưởng thức nhiều món hải sản tươi ngon khác.

14h – 16h: Trải nghiệm làng nghề truyền thống

Khi nắng đã dịu dần và gió biển trở nên nhẹ hơn là lúc thích hợp để du khách tìm về làng nghề nước mắm Hải Ninh, nơi lưu giữ một trong những “hương vị cốt lõi” của vùng biển. Không còn sự rộn ràng của bãi cát buổi sớm, không gian nơi đây chậm rãi, trầm hơn, như chính nhịp lao động bền bỉ của người làm nghề.

Làng nghề nước mắm truyền thống Hải Ninh với lịch sử hàng trăm năm hình thành và phát triển.

Dạo bước giữa những dãy thùng chượp xếp ngay ngắn, mùi cá, mùi muối quyện trong nắng gió tạo nên một “hương biển” rất riêng. Du khách có thể tận mắt chứng kiến từng công đoạn: từ lựa chọn cá tươi, ướp muối theo tỷ lệ chuẩn, ủ chượp đến công đoạn kéo rút, lọc mắm… Mỗi bước đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và cả sự kiên nhẫn bởi chỉ cần sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm nước mắm truyền thống của các cơ sở sản xuất ở Hải Ninh đều đạt tiêu chuẩn OCOP 3, 4 sao, có sản phẩm được đề xuất công nhận 5 sao.

Điều đặc biệt ở nước mắm Hải Ninh không chỉ nằm ở quy trình thủ công truyền thống, mà còn ở cách người dân gìn giữ nghề như một phần máu thịt. Bởi vậy, mỗi giọt nước mắm nơi đây không đơn thuần là một sản phẩm ẩm thực, mà là kết tinh của thời gian, của nắng gió miền biển và của tình yêu nghề bền bỉ qua nhiều thế hệ.

16h30- 18h30: Tắm biển, ngắm hoàng hôn

Khi chiều buông là thời điểm lý tưởng để tắm biển, dạo bước trên bãi cát hoặc đơn giản là ngồi ngắm hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước.

Trải nghiệm tắm biển chiều tại Hải Ninh.

Những bữa hải sản tươi ngon bên bờ biển vào thời điểm này càng trở nên trọn vẹn, giản dị nhưng đậm đà hương vị biển.

Đa dạng các loại hải sản tươi sống cho du khách lựa chọn.

19h30 - 22h00: Theo thuyền câu mực đêm, tham gia chợ hải sản trên bờ

Khi màn đêm buông xuống, Hải Ninh bước vào một “ca làm việc” khác nhưng không kém phần sôi động. Du khách có thể theo thuyền ngư dân ra khơi câu mực đêm - trải nghiệm rất riêng của vùng biển. Giữa không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước, từng nhịp thả câu chờ đợi, kéo lên mang lại cảm giác hồi hộp, thú vị; mỗi con mực cắn câu là một niềm vui nhỏ giữa biển đêm mênh mông.

Trải nghiệm câu mực và chợ hải sản ngay trên bờ biển Hải Ninh.

Trở về bờ, hành trình tiếp tục với không khí rộn ràng của chợ hải sản ban đêm. Những thúng cá, mẻ mực, tôm tươi vừa cập bến, tiếng gọi nhau í ới, ánh đèn sáng rực cả một góc biển tạo nên bức tranh sinh động của nhịp sống mưu sinh. Ở đó, du khách không chỉ mua, xem, thưởng thức hải sản tươi, mà còn cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của làng biển khi đêm xuống.

Một ngày ở Hải Ninh không dài, nhưng đủ để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của biển, của con người và của một nhịp sống bình dị mà cuốn hút. Và đôi khi, điều đáng nhớ nhất không phải là bạn đã đi bao nhiêu nơi… mà là bạn đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ở đó.