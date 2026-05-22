Không gian check-in, “điểm cộng” hút du khách

Giữa nhịp sống hiện đại, nhu cầu du lịch của nhiều người không còn dừng lại ở việc nghỉ ngơi hay tham quan đơn thuần. Mỗi chuyến đi hôm nay còn là hành trình tìm kiếm trải nghiệm, cảm xúc và những khoảnh khắc đáng nhớ để lưu giữ, sẻ chia.

Từ đó, những điểm check-in dần trở thành một phần quen thuộc trong hành trình khám phá của du khách, góp phần tạo nên sức hút mới cho nhiều điểm đến tại Hà Tĩnh.

Một điểm check-in tại Tùng Lâm Sơn Trại, xã Toàn Lưu

Cách trung tâm Thành Sen khoảng 13 km, Tùng Lâm Sơn Trại, xã Toàn Lưu mang đến cảm giác thư thái giữa núi rừng. Các điểm check-in tại đây được tạo dựng từ chính vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc nhưng đầy sức hút, phù hợp với du khách yêu thiên nhiên và mong muốn tìm về không gian yên bình.

Chị Võ Thị Trà Vy, phường Trần Phú chia sẻ: "Trong mỗi chuyến đi, tôi và bạn bè luôn ưu tiên tìm đến địa điểm có cảnh quan đẹp để lưu lại những bức ảnh thật ấn tượng. Khi đến với Tùng Lâm Sơn Trại, chúng tôi rất thích thú bởi nơi đây có nhiều góc check-in hấp dẫn, khung cảnh thiên nhiên lại rất hài hòa và thơ mộng. Chính vẻ đẹp mộc mạc nhưng cuốn hút đó đã khiến chúng tôi quyết định chọn nơi này là điểm đến để tham quan và chụp ảnh.”

Nếu Tùng Lâm Sơn Trại mang đến vẻ đẹp gần gũi, yên bình thì tại Beach Club Hà Tĩnh ở xã Thiên Cầm lại là một không gian trẻ trung, hiện đại và đầy sức sống. Những tiểu cảnh được đầu tư sáng tạo, không gian mở hướng ra biển cùng cách bài trí mang hơi thở năng động đã giúp nơi đây trở thành điểm check-in được nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ yêu thích trong mùa du lịch năm nay.

Beach Club Thiên Cầm luôn được làm mới, tạo sức hấp dẫn đối với du khách.

Anh Trần Xuân Vũ, quản lý Beach Club Thiên Cầm cho biết: "Để điểm đến luôn giữ được sức hút, mỗi năm chúng tôi chủ động làm mới khoảng 80% các điểm check-in. Việc thay đổi thường xuyên giúp du khách luôn có những trải nghiệm mới mẻ mỗi lần quay lại. Nhiều du khách còn chia sẻ những hình ảnh này trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, điểm đến tới đông đảo du khách.”

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu checkin đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi hành trình trải nghiệm. Những bức ảnh được chia sẻ không đơn thuần là lưu giữ khoảnh khắc mà còn góp phần kể lại câu chuyện về chuyến đi, về cảm xúc và dấu ấn riêng của mỗi điểm đến. Từ xu hướng đó, nhiều khu du lịch, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp dịch vụ tại Hà Tĩnh đã chú trọng đầu tư không gian trải nghiệm, tạo nên những góc check-in mang bản sắc riêng để tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Ông Võ Huy Tuấn – Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành, xã Tiên Điền chia sẻ: "Trong thời đại truyền thông số, những hình ảnh do du khách chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội đang trở thành một hình thức quảng bá trực quan và hiệu quả. Qua đó, vẻ đẹp của các điểm du lịch Hà Tĩnh được lan tỏa rộng rãi hơn, giúp du khách nhiều nơi biết đến và có thêm mong muốn trải nghiệm thực tế. Chính vì thế, ngoài đầu tư cơ sở vật chất, dịch vụ..., chúng tôi cũng chú trọng tạo điểm nhấn nhận diện Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành thông qua các điểm check-in".

Góc check-in mang đậm vị quê tại khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành

Tuy rằng điểm check-in đẹp chỉ có thể tạo ấn tượng ban đầu nhưng cần phải nhìn rõ, điều khiến du khách muốn quay trở lại vẫn là chất lượng dịch vụ, sự thân thiện và những trải nghiệm mang dấu ấn riêng của mỗi vùng đất.

Khi được đầu tư bài bản, hài hòa với cảnh quan và văn hóa bản địa, các điểm check-in không chỉ góp phần làm mới sản phẩm du lịch mà còn trở thành cầu nối để quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Nét đẹp làng quê trong mỗi khuôn hình tại Thôn trang Liên Nhật, phường Trần Phú đang thu hút đông đảo du khách gần xa.

Tiến sĩ Trần Quốc Lâm – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh chia sẻ: "Trong bối cảnh hiện nay, các điểm check-in đóng vai trò rất quan trọng trong việc quảng bá và gia tăng sức hút cho điểm đến. Thời gian qua, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của các địa phương trong tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ để cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hiệu quả.

Thông qua đó, chúng tôi cũng khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, nhà hàng và khu du lịch chú trọng tạo ra những điểm nhấn khác biệt, mang bản sắc riêng. Khi du khách có những bức ảnh đẹp và trải nghiệm đáng nhớ, hình ảnh của điểm đến sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch ngày càng vươn xa".