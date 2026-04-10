Check in Vườn quốc gia Cúc Phương mùa bướm

Mùa bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương xuất hiện sớm hơn 3 tuần, thu hút du khách đến tham quan, săn ảnh.

Đầu tháng 4, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình, vào mùa sinh sản của hàng trăm loài bướm và đom đóm.

Năm nay, mùa bướm đến sớm hơn khoảng 2-3 tuần. Đại diện vườn cho biết bướm và đom đóm xuất hiện sớm do biến động thời tiết. Miền Bắc ấm lên sớm, độ ẩm cao ngay từ cuối xuân đã tạo điều kiện thuận lợi cho sâu non phát triển nhanh, chuyển hóa sớm thành bướm. Ảnh: Đăng Foto

Ghé thăm vườn quốc gia cuối tháng 3, chị Hạnh Hạnh, du khách Hà Nội, cho biết bướm xuất hiện với mật độ dày dù chưa phải cao điểm rộ nhất. Theo kinh nghiệm của chị, bướm tập trung nhiều nhất tại bãi xe lối vào Động Người Xưa và khu vực hồ cạnh cổng vườn.

Do đặc thù địa hình là đường thẳng xuyên rừng, du khách có thể chủ động dừng chân tại bất kỳ điểm nào dọc hành trình để ghi lại những khung hình ưng ý. Ảnh: whereizhanhan

VQG Cúc Phương có hơn 400 loài bướm như bướm phượng, bướm khế, hồ điệp, bướm phấn (ảnh) với đủ màu sắc và kích cỡ, phổ biến nhất là các loài bướm trắng và vàng. Mùa bướm ở Cúc Phương kéo dài đến khoảng cuối tháng 5. Ảnh: whereizhanhan

Đại diện vườn cho biết, lượng khách đổ về đông ngay cả trong tuần. Nhiều du khách "săn" ảnh bướm hồi tuần đầu tháng 4 cho hay, từ khoảng 10h sáng các ngày trong tuần, lượng người đã đổ về gây ùn tắc.

Để có trải nghiệm tốt nhất, du khách từ Hà Nội nên xuất phát từ 5h sáng để có mặt tại vườn lúc 7h30. Việc đi sớm giúp tránh cảnh ùn tắc và ghi hình bướm đẹp nhất, khi nắng gắt bướm thường tản vào bóng râm để tránh nóng. Ảnh: Nhân Hưng

Ngoài "đặc sản" cánh bướm, đại diện Ban Quản lý vườn cho biết, các gốc ráy khổng lồ cũng trở thành điểm nhấn. Trong điều kiện tự nhiên tại Cúc Phương, loài ráy voi phát triển thân mập mạp theo cụm, cao 3-4 m với phiến lá dài tới 1,5 m. Đơn vị quản lý cũng cảnh báo loài cây này chứa tinh thể calci oxalat trong nhựa, có thể gây kích ứng da nếu tiếp xúc trực tiếp. Ảnh: Linh Vũ

Tháng 4, Cúc Phương còn thu hút du khách bởi mùa đom đóm đêm. Các tour "săn" đom đóm diễn ra trong khung giờ từ 19h đến 20h. Du khách có thể lựa chọn lưu trú tại Khách sạn Cổng Rừng ngay lối vào vườn quốc gia. Giá phòng tại đây dao động 500.000-800.000 đồng. Ảnh: Đăng Foto

Con đường rợp bóng cây cổ thụ giữa lòng rừng nguyên sinh Cúc Phương. Để chủ động di chuyển trong rừng, du khách có thể thuê xe máy với giá 250.000 đồng mỗi xe.

Với những du khách tham quan trong ngày, lịch trình lý tưởng nên từ sáng sớm và kết thúc tham quan khoảng 14-15h. Hiện vé vào cổng có giá 60.000 đồng một người, phí gửi xe tự túc dao động 20.000-30.000 đồng. Ảnh: Đăng Foto

Ngoài săn cảnh đẹp mùa bướm sinh sản, du khách có thể bắt gặp một số loài động vật hoang dã trong rừng.

Vườn quốc gia Cúc Phương đang đẩy mạnh chiến lược "tái hoang dã" với mục tiêu chủ động phục hồi các quần thể động vật và hệ sinh thái. Đến năm 2050, đơn vị hướng tới xây dựng một hệ sinh thái rừng đặc dụng hoàn thiện, nơi các chuỗi thức ăn và tương tác sinh học được vận hành tự nhiên. Ảnh: Đăng Foto

