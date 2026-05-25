Ấm áp mạch nguồn nhân văn mùa Phật đản trên quê hương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đại lễ Phật đản đang lan tỏa không khí thiêng liêng khắp các cơ sở Phật giáo ở Hà Tĩnh, khơi dậy tinh thần từ bi, trí tuệ và hướng con người tới những giá trị nhân văn, đồng hành cùng sự phát triển quê hương.

​Vừa qua, hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đã về tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản cấp tỉnh năm 2026 được tổ chức tại chùa Cảm Sơn (phường Thành Sen).

Lễ rước tại Đại lễ Phật đản chùa Cảm Sơn (phường Thành Sen). Ảnh: Ban Truyền thông Phật giáo Hà Tĩnh.

Trong tiếng nhạc lễ trầm hùng, nghi thức rước Phật diễn ra trang nghiêm, thành kính. Sau phần khánh tiết là nghi thức tắm Phật, dâng hoa đăng, cầu quốc thái dân an… tạo nên không gian thiêng liêng, đậm tinh thần từ bi, nhân ái.

Trong không khí trang nghiêm của chương trình khai mạc tại chùa Cảm Sơn, lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đại lễ tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Chị Dương Thị Nhung (phường Thành Sen) bày tỏ: “Tham gia lễ Phật đản, tôi cảm thấy lòng mình thêm an lạc. Bên cạnh lễ khai mạc, tôi cũng tham gia những buổi tụng kinh cầu an trước đó tại chùa Cảm Sơn. Nhờ vậy, không chỉ vơi bớt những nỗi đau, tôi thấy mình được tiếp thêm động lực để mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Các sư thầy giúp tôi hiểu được sự ra đi của người thân là quy luật vô thường và bản thân người ở lại cần phải sống tích cực, không ngừng cống hiến, hướng tới những giá trị tốt đẹp. Đó mới là điều ý nghĩa đền đáp công ơn của đấng sinh thành".

Chị Dương Thị Nhung tham gia các hoạt động ý nghĩa tại chùa Cảm Sơn nhân mùa Phật đản 2026.
Các phật tử thực hiện thời khóa tụng kinh cầu "Quốc thái, dân an" tại chùa Cảm Sơn nhân mùa Phật đản 2026.

Đại đức Thích Quảng Tri - Phó Trụ trì chùa Cảm Sơn cho biết: “Đại lễ năm nay thu hút hơn 2.000 đại biểu, tăng ni, phật tử và người dân trong, ngoài tỉnh tham dự. Nhà chùa mong muốn thông qua các hoạt động của mùa Phật đản sẽ lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của Đức Phật, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp, hướng mọi người tới lối sống nhân ái, an hòa”.

Cùng với chùa Cảm Sơn, những ngày này, lễ Phật đản cũng đang được tổ chức rộng khắp tại các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn Hà Tĩnh, tạo nên một ngày hội văn hóa tâm linh giàu ý nghĩa.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh cùng các địa phương chúc mừng Đại lễ Phật đản tại một số chùa trên địa bàn tỉnh.

Tại chùa Hương Tích (xã Can Lộc), tối 24/5 (tức mùng 8/4 âm lịch), đông đảo du khách, phật tử đã về dâng hương, tham gia các nghi lễ cầu bình an. Trong không gian bảng lảng sương núi, tiếng chuông chùa hòa cùng tiếng thông reo khiến nhiều người cảm nhận rõ sự an yên, thanh tịnh.

Anh Trần Văn Hòa, du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến chùa Hương Tích nhưng mỗi mùa Phật đản lại mang một cảm xúc khác. Tôi cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn và thấy mình cần sống chậm hơn, tử tế hơn”.

Các tăng ni, phật tử, người dân tham gia Đại lễ Phật đản tại chùa Hương Tích (xã Can Lộc) tối 24/5/2026.

Bên cạnh các nghi lễ, nhiều ngôi chùa còn tổ chức hoạt động thiện nguyện như: trao quà cho người nghèo, nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân khó khăn… Qua đó lan tỏa tinh thần nhân văn của Phật giáo trong đời sống cộng đồng.

Nhân mùa Phật đản 2026, chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang) tổ chức nấu và phát 300 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Sơn.

Đại đức Thích Chúc Giác - Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Trụ trì chùa Phúc Linh (phường Hà Huy Tập) cho biết: "Các hoạt động của mùa Phật đản năm nay được tổ chức theo hướng trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ và phù hợp với đời sống văn hóa địa phương. Điều quan trọng nhất của mùa Phật đản không nằm ở hình thức tổ chức mà ở việc khơi dậy tinh thần từ bi, trí tuệ, hướng con người tới điều thiện lành. Nhất là trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới vẫn còn xung đột, chiến tranh, việc lan tỏa những giá trị Phật pháp "từ, bi, hỉ, xả" càng thêm ý nghĩa. Giáo hội luôn vận động tăng ni, phật tử sống tốt đời đẹp đạo, không ngừng tu dưỡng đạo đức, trí tuệ, từ đó đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Không khí mùa Phật đản rộn ràng trên tuyến phố phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Giữa bộn bề của cuộc sống hiện đại, mùa Phật đản 2026 như một khoảng lặng bình yên để người dân tìm về những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn. Những ánh đèn hoa đăng lung linh, tiếng kinh cầu an trầm mặc hay những cái chắp tay thành kính nơi cửa Phật… không chỉ là nét đẹp tín ngưỡng mà còn góp phần nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự bao dung trong cộng đồng, hướng tới xây dựng một xã hội nhân văn, đất nước phồn thịnh.

#Đại lễ Phật đản 2026 #Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 #Đại lễ Phật đản Vesak tại Hà Tĩnh #Văn hóa con người Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

