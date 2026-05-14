Nhiều ca sĩ nổi tiếng sẽ tham gia đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong không gian giàu cảm xúc với sự thể hiện của các ca sĩ như: Cẩm Vân, Quang Dũng, Đức Tuấn... sẽ đưa người yêu nhạc ở Hà Tĩnh vào “cõi Trịnh”, tưởng nhớ 25 năm ngày mất của nhạc sĩ tài hoa.
Theo kế hoạch, đêm nhạc tưởng nhớ 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (2001 - 2026) do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với gia đình tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 23/5, tại Quảng trường Thành Sen (phường Thành Sen).
Với chủ đề “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, chương trình sẽ đưa khán giả hòa vào không gian âm nhạc với những ca khúc đi cùng năm tháng của cố nhạc sĩ tài hoa. Đặc biệt, đêm nhạc sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng gắn bó với nhạc Trịnh qua nhiều thế hệ. Tiêu biểu như: ca sĩ Cẩm Vân, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Lệ Quyên, Hà Lê, Kyo York, nghệ sĩ Saxophonist Trần Mạnh Tuấn…
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939, tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và lớn lên ở Huế. Ông mất ngày 1/4/2001 tại TP Hồ Chí Minh. Ông là một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Trong cuộc đời sáng tác, ông đã để lại hơn 600 ca khúc với phong cách giàu chất thơ, đậm tính triết lý và tinh thần nhân văn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chỉ viết về tình yêu mà còn phản ánh nỗi đau chiến tranh, khát vọng hòa bình và lòng yêu thương con người. Nhiều ca khúc như: Diễm xưa, Biển nhớ, Nối vòng tay lớn, Một cõi đi về… đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ người Việt.
Tên tuổi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gắn liền với ca sĩ Khánh Ly và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, góp phần tạo nên dòng “nhạc Trịnh” có sức sống bền bỉ suốt nhiều thập niên. Sau 25 năm ngày mất, âm nhạc của ông vẫn sống mãi trong đời sống tinh thần người Việt.
Sở VH-TT&DL đang phối hợp khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm mang đến cho công chúng một đêm nhạc quy mô, giàu cảm xúc, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch đặc sắc cho Hà Tĩnh.
