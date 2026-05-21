Nhiều em nhỏ đến bể bơi "giải nhiệt" đầu hè

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Những ngày nắng nóng đầu hè, các bể bơi trên địa bàn Hà Tĩnh trở thành điểm đến "giải nhiệt" của nhiều người dân, đặc biệt là các em nhỏ.

Những ngày này, các bể bơi trên địa bàn phường Thành Sen như: Gia Nguyễn, Hào Quang, Khách sạn Vinpearl... đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày.
Nhiều em nhỏ được giáo viên dạy bơi hướng dẫn khởi động trước khi bơi.
Trong khung giờ "vàng" từ 17h - 18h30, các bể bơi luôn đông kín khách, nhất là vào dịp cuối tuần.
Các em nhỏ thích thú khi được vẫy vùng trong làn nước mát.
Em Thái Nguyễn Phương Thảo (phường Thành Sen - người bên phải) chia sẻ: "Bơi là môn thể thao yêu thích của em. Được ngâm mình trong làn nước mát lạnh em thấy rất thú vị và sảng khoái".
Các em nhỏ vui đùa trong làn nước mát lạnh.
Dịp hè này, nhiều phụ huynh cũng đưa con em đến tham gia các lớp học bơi để rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng phòng tránh đuối nước cũng như tránh xa các thiết bị điện tử.
Em Nguyễn Tài Đức (phường Thành Sen) hào hứng: “Em rất thích đến bể bơi vì vừa được thầy hướng dẫn các kiểu bơi, vừa gặp gỡ các bạn. Tại bể bơi còn có nhiều trò chơi thú vị".
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chủ các bể bơi đã thuê người hướng dẫn cho các em học bơi. Anh Dương Văn Nam (xã Thạch Lạc) - người hướng dẫn tại bể bơi Gia Nguyễn cho biết: “Thời điểm này, nhu cầu học bơi của phụ huynh và học sinh rất lớn. Mỗi ngày tôi chỉ nhận dạy 3 ca để đảm bảo chất lượng”.
Để đảm bảo an toàn, các hồ bơi luôn bố trí nhân viên cứu hộ túc trực thường xuyên. Các khu vực đều được cắm biển cảnh báo mực nước, phao cứu hộ được trang bị đầy đủ nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Áo phao được bố trí đầy đủ để phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Chị Phạm Thùy Dung - quản lý bể bơi Hào Quang (phường Thành Sen) chia sẻ: “Bình quân mỗi ngày, cơ sở của chúng tôi đón hàng trăm lượt khách. Để khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ, nguồn nước tại bể bơi luôn được đảm bảo sạch sẽ. Bên cạnh tăng cường, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu học bơi cho trẻ”.
Không chỉ là nơi giải nhiệt mùa hè, hồ bơi còn trở thành không gian rèn luyện thể chất, học kỹ năng sinh tồn và tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp nghỉ hè.
Video: Nhiều em nhỏ thích thú trong làn nước mát lạnh những ngày đầu hè

