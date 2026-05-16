"Cửa hàng tiện lợi" bất tiện nhất thế giới nằm trên vách núi

Công trình này được cư dân mạng gọi là “cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất thế giới” bởi muốn ghé mua nước, khách phải leo núi suốt khoảng 90 phút theo tuyến via ferrata (dạng đường leo có gắn cáp thép, thang sắt và móc bảo hộ trên vách đá).

Theo CNN, cửa hàng nằm tại khu thắng cảnh Shiniuzhai ở tỉnh Hồ Nam, treo lơ lửng ở độ cao khoảng 120m so với mặt đất. Toàn bộ cửa hàng chỉ rộng khoảng 2m2, đủ chỗ cho duy nhất một nhân viên đứng bán bên trong.

Nhìn từ xa, cửa hàng như một “chiếc hộp gỗ nhỏ” nằm chênh vênh giữa núi đá, dọc tuyến via ferrata dài khoảng 800m (Ảnh: Getty Images).

Tờ Sky News cho hay, cửa hàng được dựng giữa tuyến leo núi nổi tiếng tại Công viên địa chất quốc gia Shiniuzhai - nơi thu hút đông đảo du khách yêu thích cảm giác mạnh.

Những người leo núi thường mất khoảng 1 tiếng rưỡi để tới được điểm dừng này. Khi đến nơi, họ có thể mua nước uống, đồ ăn vặt hoặc nhận miễn phí một chai nước lọc như phần thưởng cho hành trình leo núi vất vả.

Cửa hàng ban đầu vốn chỉ là một điểm nghỉ chân dành cho khách leo núi. Tuy nhiên, nhiều du khách phản ánh họ thường bị mất nước giữa chặng đường dài nên ban quản lý quyết định cải tạo nơi này thành cửa hàng tiện lợi mini từ năm 2018.

Mỗi người sẽ được nhận 1 chai nước tiếp sức miễn phí khi ghé trạm (Ảnh: Visual China).

Dù nằm ở vị trí hiểm trở, giá bán tại đây không tăng quá cao. Một chai nước tại cửa hàng chỉ khoảng 2 nhân dân tệ (khoảng 8 nghìn đồng). Nhân viên phải tự mang hàng hóa leo lên núi mỗi ngày hoặc vận chuyển bằng dây kéo chuyên dụng.

Tờ The Straits Times cho biết, ban quản lý khu du lịch muốn nơi này đóng vai trò “trạm tiếp sức” hơn là địa điểm kinh doanh kiếm lời. Đa số du khách là người leo núi nghiệp dư nên rất cần nơi nghỉ ngơi, tiếp nước giữa hành trình.

Một nhân viên giấu tên từng chia sẻ với truyền thông Trung Quốc rằng cửa hàng “không kiếm được nhiều tiền”, nhưng việc hỗ trợ khách leo núi khiến họ cảm thấy công việc có ý nghĩa.

Người này cũng tiết lộ thử thách lớn nhất khi làm việc không phải độ cao mà là chuyện đi vệ sinh, bởi mỗi lần cần xuống núi rồi leo ngược trở lại đều rất mất sức.

Nơi này được cư dân mạng gọi là “cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất thế giới” (Ảnh: Getty Images).

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc, hình ảnh cửa hàng nhanh chóng lan truyền toàn cầu. Nhiều người gọi đây là “cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất Trung Quốc”, trong khi số khác cho rằng đây lại là nơi “tiện lợi nhất” với những ai đang leo núi giữa vách đá dựng đứng.

Ngoài cửa hàng đặc biệt này, Shiniuzhai còn nổi tiếng với cầu kính Haohan Qiao - từng được xem là cây cầu kính đầu tiên của Trung Quốc khi mở cửa năm 2015. Khu thắng cảnh này thu hút lượng lớn khách du lịch thích trải nghiệm cảm giác mạnh và khám phá địa hình núi đá hiểm trở.