[QUIZ] Đam mê âm nhạc của Trịnh Công Sơn được “đánh thức” trong hoàn cảnh nào?

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh ngày 28/2/1939 tại Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), nơi cha mẹ ông đến lập nghiệp từ năm 1937. Đến năm 1943, gia đình trở về Huế sinh sống tại làng Minh Hương, khi ấy ông mới 4 tuổi.
Nhạc sĩ qua đời ngày 1/4/2001, hưởng thọ 62 tuổi. Sau 25 năm rời cõi tạm, âm nhạc của ông vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ công chúng, trở thành một phần đặc trưng không thể không nhắc đến khi nói về âm nhạc Việt Nam.
Ông để lại gia tài hơn 600 ca khúc, trong đó hơn 200 bài hát được phổ biến rộng rãi. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn vừa thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, vừa hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình.
Năm 1957, biến cố lớn xảy đến với gia đình Trịnh Công Sơn khi cha ông qua đời. Là con cả trong gia đình có 8 anh chị em, ông sớm cùng mẹ gánh vác trách nhiệm chăm lo, nuôi dạy các em khôn lớn. Nỗi mất mát quá lớn khiến chàng trai 18 tuổi thường lặng lẽ ngồi hàng giờ bên mộ cha và sau đó lâm bệnh nặng. Sau trận ốm, Trịnh Công Sơn nhờ mẹ mua cho cây đàn và bắt đầu tập viết nhạc.
Cũng trong năm 1957, ông gặp một tai nạn rất nghiêm trọng trong quá trình tập võ thi lên đai cùng em trai Trịnh Quang Hà và phải nằm liệt giường suốt thời gian dài. Chính quãng thời gian chống chọi với bệnh tật đã trở thành bước ngoặt đưa Trịnh Công Sơn đến gần hơn với âm nhạc. Ông dành phần lớn thời gian để đọc sách triết học, văn học, tìm hiểu dân ca.
Năm 1958, ông bắt đầu chắp bút sáng tác nên ca khúc “Ướt mi” và công bố chính thức vào năm 1959.
Sau khi khỏi bệnh và tốt nghiệp tú tài năm 1962, Trịnh Công Sơn theo học tại Trường Sư phạm và Kỹ thuật Quy Nhơn. Đến năm 1964, sau khi tốt nghiệp, ông được phân công giảng dạy tại một trường tiểu học ở Lâm Đồng.
Trong quãng thời gian này, ông có dịp gặp gỡ ca sĩ Khánh Ly và sớm nhận ra chất giọng của bà rất phù hợp với những sáng tác của mình. Trịnh Công Sơn từng ngỏ ý mời nữ ca sĩ vào Sài Gòn biểu diễn cùng, song lời đề nghị khi ấy chưa được nhận lời. Sau đó, ông trở lại với công việc dạy học và tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc mới.
Mùa hè năm 1967, Trịnh Công Sơn tình cờ gặp lại Khánh Ly ở Sài Gòn. Từ cuộc hội ngộ ấy, hai nghệ sĩ chính thức đồng hành trên sân khấu, trở thành cặp đôi gắn bó và để lại dấu ấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc Việt Nam.
Không chỉ có sức ảnh hưởng lớn trong nước, Trịnh Công Sơn còn là nhạc sĩ Việt Nam hiếm hoi được biết đến rộng rãi trên trường quốc tế. Ông được truyền thông thế giới nhắc đến như “Bob Dylan của Việt Nam”, “Nhạc sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam”.
Trịnh Công Sơn cũng là nhạc sĩ Việt đầu tiên có sản phẩm âm nhạc phát hành tại thị trường Nhật Bản với các ca khúc được nhiều khán giả yêu thích như “Diễm xưa” và “Ca dao mẹ”. Hơn hai triệu album bán ra tại Nhật Bản trong nhiều năm qua minh chứng cho sự thành công của nhạc Trịnh tại đất nước này.
Các ca khúc của ông được dịch ra tiếng Nhật, được các nghệ sĩ hàng đầu như Tokiko Kato, Yoshimi Tendo, Aya Shimazu... thu âm và biểu diễn. Năm 1972, Trịnh Công Sơn thắng giải Đĩa Vàng ở Nhật Bản với tác phẩm “Ngủ đi con”.
Trưa 30/4/1975, ngay sau khi Sài Gòn giải phóng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát biểu và hát ca khúc “Nối vòng tay lớn”.
Ngay trên sóng Đài Phát thanh Sài Gòn, ông đã tự thay đổi lời hát, viết nên câu “Biển xanh sông gấm nối liền một vòng Việt Nam” - như một tuyên ngôn giản dị nhưng sâu sắc về hòa bình và thống nhất.
Ca khúc cuối cùng được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác trên giường bệnh là gì?
Năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, Trịnh Công Sơn về làm việc tại Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh và Tạp chí Sóng nhạc. Từ thập niên 1980, ông tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng gắn liền với những giai đoạn chuyển mình của dân tộc như: “Em còn nhớ hay em đã quên”, “Em ở nông trường em ra biên giới”, “Huyền thoại Mẹ”, “Thành phố mùa xuân”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Sóng về đâu”, “Một cõi đi về”...
Từ năm 1985 đến sau 1990, Trịnh Công Sơn chủ yếu sáng tác các ca khúc trong phim. Không những viết nhạc cho phim truyện mà Trịnh Công Sơn còn làm nhạc cho phim tài liệu. Mỗi ca khúc ông viết cho phim không những góp phần làm bộ phim sang trọng và đẹp hơn mà còn có giá trị riêng của chúng.
Ca khúc cuối cùng nhạc sĩ sáng tác trên giường bệnh là bài “Biển nghìn thu ở lại”. Bên cạnh âm nhạc, ông còn sáng tác thơ và hội họa. Tên của ông hiện được đặt cho nhiều tuyến đường tại Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai…
Năm 2004, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được trao tặng Giải thưởng Âm nhạc hòa bình thế giới (WPMA). Giải thưởng danh giá này nhằm tôn vinh những cống hiến và lý tưởng hòa bình được ông truyền tải xuyên suốt qua các tác phẩm âm nhạc.