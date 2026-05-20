[QUIZ] Đam mê âm nhạc của Trịnh Công Sơn được “đánh thức” trong hoàn cảnh nào?

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhận được giải thưởng âm nhạc nào vào năm 1972?

Giải thích

Sau khi khỏi bệnh và tốt nghiệp tú tài năm 1962, Trịnh Công Sơn theo học tại Trường Sư phạm và Kỹ thuật Quy Nhơn. Đến năm 1964, sau khi tốt nghiệp, ông được phân công giảng dạy tại một trường tiểu học ở Lâm Đồng.

Trong quãng thời gian này, ông có dịp gặp gỡ ca sĩ Khánh Ly và sớm nhận ra chất giọng của bà rất phù hợp với những sáng tác của mình. Trịnh Công Sơn từng ngỏ ý mời nữ ca sĩ vào Sài Gòn biểu diễn cùng, song lời đề nghị khi ấy chưa được nhận lời. Sau đó, ông trở lại với công việc dạy học và tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc mới.

Mùa hè năm 1967, Trịnh Công Sơn tình cờ gặp lại Khánh Ly ở Sài Gòn. Từ cuộc hội ngộ ấy, hai nghệ sĩ chính thức đồng hành trên sân khấu, trở thành cặp đôi gắn bó và để lại dấu ấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Không chỉ có sức ảnh hưởng lớn trong nước, Trịnh Công Sơn còn là nhạc sĩ Việt Nam hiếm hoi được biết đến rộng rãi trên trường quốc tế. Ông được truyền thông thế giới nhắc đến như “Bob Dylan của Việt Nam”, “Nhạc sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam”.

Trịnh Công Sơn cũng là nhạc sĩ Việt đầu tiên có sản phẩm âm nhạc phát hành tại thị trường Nhật Bản với các ca khúc được nhiều khán giả yêu thích như “Diễm xưa” và “Ca dao mẹ”. Hơn hai triệu album bán ra tại Nhật Bản trong nhiều năm qua minh chứng cho sự thành công của nhạc Trịnh tại đất nước này.

Các ca khúc của ông được dịch ra tiếng Nhật, được các nghệ sĩ hàng đầu như Tokiko Kato, Yoshimi Tendo, Aya Shimazu... thu âm và biểu diễn. Năm 1972, Trịnh Công Sơn thắng giải Đĩa Vàng ở Nhật Bản với tác phẩm “Ngủ đi con”.