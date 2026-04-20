[QUIZ] Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có từ khi nào?

Giải thích
Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg, lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Mốc thời gian này gắn với sự kiện ngày 21/4/1927 – ngày ra mắt cuốn “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam. Đồng thời, tháng 4 cũng là dịp diễn ra Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4), càng làm nổi bật ý nghĩa của việc tôn vinh sách và văn hóa đọc.
Nhằm thúc đẩy văn hóa đọc phát triển mạnh mẽ hơn, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1862/QĐ-TTg, lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, thay cho tên gọi Ngày sách Việt Nam trước đó.
Quyết định nêu rõ, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hằng năm nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.
Nội dung của cuốn “Đường Kách mệnh” được tập hợp từ nguồn nào?
“Đường Kách mệnh” là tác phẩm tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925 - 1927. Cuốn sách được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành sách năm 1927.
Sau khi xuất bản, tác phẩm “Đường Kách mệnh” được bí mật đưa về Việt Nam. Về đường bộ, cuốn sách đã được Nguyễn Công Thu (sau khi dự khóa học của đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu) đưa về Việt Nam theo đường Lạng Sơn. Về đường thủy, cuốn sách được Nguyễn Lương Bằng - một giao liên bí mật của ta khi đó làm việc trên tàu Sông Pô, tuyến Quảng Châu - Hải Phòng, với sự khéo léo, ông đã đưa “Đường Kách mệnh” về Việt Nam, và bàn giao lại cho những người có trách nhiệm làm tài liệu tuyên truyền và chuyển đi các nơi.
“Đại Việt sử ký” là bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Theo sử sách, trong thời gian làm việc ở Quốc sử viện, theo lệnh vua Trần Thái Tông, Lê Văn Hưu biên soạn bộ “Đại Việt sử ký”, ghi lại những sự việc quan trọng trong chiều dài lịch sử gần 15 thế kỷ, từ thời Triệu Vũ Đế (tức Triệu Đà) cho tới thời Lý Chiêu Hoàng. Đại Việt sử ký gồm 30 quyển, hoàn thành năm 1272, được vua Trần Thánh Tông xuống chiếu ban khen.
Đến năm 1479, vua Lê Thánh Tông ra chỉ dụ cho Ngô Sĩ Liên, một sử quan làm việc trong Sử quán biên soạn bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”. Đây là bộ quốc sử được viết theo thể biên niên. Ngô Sĩ Liên biên soạn bộ sử này dựa trên sự chỉnh lý và bổ sung hai bộ quốc sử cùng mang tên “Đại Việt sử ký” trước đó của Lê Văn Hưu và Phan Phu Tiên.
Khoa thi Hội cuối cùng khép lại chế độ khoa cử Nho học truyền thống ở Việt Nam diễn ra dưới thời vua nào?
Vua Khải Định (1885 - 1925) là vị hoàng đế thứ 12 của triều Nguyễn, trị vì từ năm 1916 đến năm 1925. Dưới triều ông, tháng 4/1919, khoa thi Hội cuối cùng được tổ chức tại kinh đô Huế, đánh dấu một bước cải cách quan trọng trong lịch sử giáo dục - khoa cử Việt Nam. Từ đây, chế độ khoa cử Nho học truyền thống khép lại, chữ quốc ngữ được phổ cập chính thức một cách rộng rãi.
Thư viện tỉnh Hà Tĩnh được thành lập năm 1957, đến năm 1976 hợp nhất với Thư viện Nghệ An thành Thư viện tỉnh Nghệ Tĩnh. Năm 1991, đơn vị được tách ra, chính thức mang tên Thư viện tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 1/1/1992 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Từ khi thành lập, thư viện không ngừng được củng cố, phát triển, thu hút ngày càng đông bạn đọc. Với hàng trăm nghìn đầu sách và bản sách, nơi đây lưu giữ nguồn tri thức phong phú ở nhiều lĩnh vực như văn học, khoa học, lịch sử, địa lý, văn hóa, giải trí… Đồng thời là trung tâm đọc và tra cứu phục vụ hàng chục nghìn lượt độc giả mỗi năm.