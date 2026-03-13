[QUIZ] Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh được bầu là bao nhiêu?

Giải thích
Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số lượng ĐBQH khóa XVI được phân bổ tại tỉnh Hà Tĩnh là 9 đại biểu, trong đó: 3 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu và 6 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.
Theo cơ cấu định hướng, có 4 đại biểu, gồm: 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt, 1 đại biểu ĐBQH chuyên trách, 1 đại biểu MTTQ, 1 đại biểu tòa án.
Theo cơ cấu hướng dẫn, có 1 đại biểu khối khoa học công nghệ và 1 đại biểu khối nội chính.
Ngoài cơ cấu định hướng và cơ cấu hướng dẫn nêu trên, cần đảm bảo cơ cấu kết hợp theo quy định, cụ thể: phụ nữ ứng cử 6, ngoài đảng 1, tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 1, tái cử 2.
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hà Tĩnh là 3.
Giải thích
Căn cứ quy định tại Điều 30 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và số liệu thống kê quy mô dân số tỉnh Hà Tĩnh, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 58 đại biểu.
Cụ thể: Khối cơ quan Đảng cấp tỉnh 6 đại biểu; đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh 12 đại biểu; lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 7 đại biểu; khối Ủy ban MTTQ 7 đại biểu; Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh 2 đại biểu.
Khối các ngành dọc trực thuộc Trung ương 4 đại biểu; khối các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác 2 đại biểu; cấp xã 12 đại biểu; khối tôn giáo 1 đại biểu; khu kinh tế trọng điểm 1 đại biểu; khối doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế 4 đại biểu.
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở Hà Tĩnh là 12.
Giải thích
Ủy ban bầu cử 69 xã, phường Hà Tĩnh đã công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
Theo đó, toàn tỉnh có 395 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; trong đó, 30 đơn vị bầu cử ấn định bầu 2 đại biểu/đơn vị bầu cử, 220 đơn vị bầu cử ấn định bầu 3 đại biểu/đơn vị bầu cử, 92 đơn vị đơn vị bầu cử ấn định bầu 4 đại biểu/đơn vị bầu cử và 53 đơn vị bầu cử ấn định bầu 5 đại biểu/đơn vị bầu cử.
Như vậy, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hà Tĩnh được bầu 1.353 đại biểu HĐND cấp xã tại 395 đơn vị bầu cử.
Giải thích
Theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, nguyên tắc xác định người trúng cử được thực hiện như sau:
- Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp bầu cử lại mà số cử tri đi bầu cử vẫn chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai;
- Người trúng cử phải là người ứng cử có số phiếu bầu đạt quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ;
- Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn;
- Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.
Giải thích
Theo quy định, Hội đồng Bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 25/3/2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).
Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh chậm nhất là ngày 25/3/2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).
Ủy ban bầu cử ở xã, phường, đặc khu căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã chậm nhất là ngày 25/3/2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).