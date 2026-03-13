Hotline: 02393.693.427
Hỏi đáp

[QUIZ] Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh được bầu là bao nhiêu?

Đặng Phương
(Baohatinh.vn) - Số lượng đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và số liệu thống kê quy mô dân số tỉnh.

Trong tổng số 9 ĐBQH khóa XVI được phân bổ tại Hà Tĩnh, có bao nhiêu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu?
Theo số liệu thống kê quy mô dân số tỉnh Hà Tĩnh, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026−2031 được bầu là bao nhiêu?
Tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026−2031 tại Hà Tĩnh được bầu là bao nhiêu?
Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định thì ai là người trúng cử?
Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH và HĐND các cấp được công bố chậm nhất vào ngày nào?

