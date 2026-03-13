[QUIZ] Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh được bầu là bao nhiêu?

Trong tổng số 9 ĐBQH khóa XVI được phân bổ tại Hà Tĩnh, có bao nhiêu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu?

Giải thích

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số lượng ĐBQH khóa XVI được phân bổ tại tỉnh Hà Tĩnh là 9 đại biểu, trong đó: 3 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu và 6 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Theo cơ cấu định hướng, có 4 đại biểu, gồm: 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt, 1 đại biểu ĐBQH chuyên trách, 1 đại biểu MTTQ, 1 đại biểu tòa án.

Theo cơ cấu hướng dẫn, có 1 đại biểu khối khoa học công nghệ và 1 đại biểu khối nội chính.

Ngoài cơ cấu định hướng và cơ cấu hướng dẫn nêu trên, cần đảm bảo cơ cấu kết hợp theo quy định, cụ thể: phụ nữ ứng cử 6, ngoài đảng 1, tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 1, tái cử 2.

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hà Tĩnh là 3.