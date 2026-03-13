Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất

Sáng 13/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Thiên Cầm và Yên Hòa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn 9 - thôn 12), xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 (thôn 4 - thôn 5), khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn 9 - thôn 12), xã Cẩm Xuyên; khu vực bỏ phiếu số 1 (thôn Nguyễn Đối, thôn Tiến Thắng), khu vực bỏ phiếu số 4 (thôn Lai Lộc và Lai Trung), xã Cẩm Hưng; khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn Vinh Lộc), xã Cẩm Trung; khu vực bỏ phiếu số 11 (thôn Yên Thọ), xã Thiên Cầm và khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn Nhân Hòa), xã Yên Hòa.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 1 (thôn Nguyễn Đối và Tiến Thắng), khu vực bỏ phiếu số 4 (thôn Lai Lộc và Lai Trung), xã Cẩm Hưng.

Theo báo cáo của các địa phương, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai đúng tiến độ, quy định. Các địa phương đã tập trung rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định; tổ chức niêm yết danh sách người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu; đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri nắm rõ thời gian, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia bầu cử. Đồng thời, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra, nắm tình hình tại các khu vực bỏ phiếu xã Cẩm Trung.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 11 (thôn Yên Thọ), xã Thiên Cầm.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần, sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác trao đổi với thành viên tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn Nhân Hòa), xã Yên Hòa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát toàn diện các nội dung công việc liên quan. Trước mắt, tiếp tục tập trung rà soát, chỉnh lý, kịp thời bổ sung danh sách cử tri theo đúng quy định, theo dõi chặt chẽ, cập nhật di biến động danh sách cử tri để đảm bảo quyền lợi người dân. Đẩy mạnh cao điểm tuyên truyền, kết hợp hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động và trên các nền tảng mạng xã hội; thường xuyên thông tin để cử tri nắm ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, phổ biến thể lệ, nội quy, danh sách ứng cử viên…

Các thành viên tổ bầu cử bám sát quy chế, phân công nhiệm vụ để thực hiện các phần việc; lưu ý các vấn đề như: thẻ cử tri dự phòng, hòm phiếu phụ, khu vực hỗ trợ… và các tình huống phát sinh, tránh bị động, bất ngờ. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết; tăng cường phối hợp với lực lượng bảo đảm an ninh trật tự; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất.