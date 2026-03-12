Cơ động xử lý hiệu quả mọi vấn đề nảy sinh ở cơ sở

LLVT xã Tiên Điền tuyên truyền lưu động về bầu cử trên tất cả địa bàn các thôn xóm.

Ngày bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đã cận kề nên Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu) đang gấp rút hành động. Theo đó, lực lượng trinh sát tập trung rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch SSCĐ, phương án bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và các vị trí bỏ phiếu được phân công. Lực lượng cơ giới chuẩn bị xe thiết giáp, trang bị, vũ khí, nhiên liệu và luôn trong tâm thế sẵn sàng cơ động để bảo vệ an toàn cho “Ngày hội non sông”.

Các cơ quan, đơn vị LLVT trang trí cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu... chào mừng "Ngày hội non sông".

Thượng úy Phạm Huy Thông - Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát Cơ giới cho hay: “Những ngày sắp tới sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là ở các mục tiêu trọng điểm, các địa bàn nhạy cảm. Vì vậy, lực lượng trinh sát đặc nhiệm đang xây dựng các phương án và kế hoạch chiến đấu, tập trung huấn luyện với cường độ cao, luyện tập kỹ các phương án chiến đấu sát thực tế. Qua đó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ bầu cử an toàn tuyệt đối”.

Lực lượng trinh sát đặc nhiệm quán triệt phương án bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và các điểm bầu cử trên địa bàn.

Khí thế thi đua hướng về “Ngày hội non sông” cũng được diễn ra khí thế, rầm rộ ở Trung đoàn 841. Trong khuôn viên đơn vị, ở đâu cũng được trang hoàng rực rỡ bởi cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền. Mọi cán bộ, chiến sĩ đều đang háo hức được chờ đến thời khắc được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, đặc biệt là đối với những người lính trẻ mới nhập ngũ cách đây một tuần.

Các chiến sĩ trẻ trong LLVT tỉnh được tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và nghe hướng dẫn các quy định, thể lệ bầu cử.

Tân binh Trần Tiến Dũng - Trung đội 4, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi và 119 đồng đội vừa nhập ngũ được đón không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội lớn trong môi trường quân đội. Vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Luật Bầu cử và lý lịch chính trị của từng ứng cử viên để bỏ phiếu lựa chọn những người thực sự ưu tú làm đại biểu dân cử”.

CBCS Đồn Biên phòng Hòa Hải tuyên truyền các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử cho cư dân các thôn biên giới.

Trên hai biên giới, lực lượng biên phòng cũng đang từng ngày, từng giờ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng khác triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; trong đó ưu tiên tuần tra, kiểm tra liên tục, khép kín đường biên, cột mốc, các cửa khẩu, cảng biển, cửa sông, trên biển, các địa bàn biên phòng. Qua đó, kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh quốc gia, bảo vệ biển đảo, ngăn chặn các loại tội phạm trong thời điểm trước, trong, sau ngày bầu cử.

Lãnh đạo xã Vũ Quang và CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu thôn Ngân Kiều và động viên cử tri vùng biên thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân.

Thượng tá Đình Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết: “Ngoài việc tăng cường bảo vệ biên giới, đảm bảo ANCT, TTATXH vùng “phên dậu”, chúng tôi đã bố trí đủ lực lượng, phương tiện và có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn cho các điểm bầu cử trên địa bàn được giao quản lý, bảo vệ. Chúng tôi cũng đang tập trung làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác bầu cử và động viên, khuyến khích bà con thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi công dân thông qua việc đi bỏ phiếu đúng quy định, có trách nhiệm, đảm bảo thời gian”.

Bộ đội chuẩn bị cơ sở vật chất tại địa điểm bỏ phiếu số 27, Bộ CHQS tỉnh.

Hướng về ngày hội lớn, Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp giới thiệu nhiều quân nhân tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch. Hiện LLVT tỉnh có 1 Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 62 chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã và 3 đồn trưởng đồn biên phòng là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Ngoài ra, hàng nghìn CBCS, dân quân tự vệ, dự bị động viên trong toàn tỉnh cũng đang háo hức, sẵn sàng tham gia thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình tại 3 điểm bỏ phiếu riêng và 85 điểm bỏ phiếu chung.

Lực lượng kiểm soát quân sự tăng cấp độ tuần tra, kiểm tra các địa bàn, khu vực nhạy cảm trong những ngày cao điểm.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình và sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ động xử lý hiệu quả mọi vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng đó, qua mỗi lá phiếu, CBCS trong LLVT tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị của mình trong việc lựa chọn những ứng cử viên đủ tài, trí, đức làm đại biểu dân cử các cấp, góp phần cho “Ngày hội non sông” diễn ra thành công tốt đẹp”.