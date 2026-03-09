Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đã chủ động thay ảnh đại diện với khung hình tuyên truyền bầu cử, đồng thời chia sẻ các thông tin chính thống liên quan đến cuộc bầu cử.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương (cán bộ UBND xã Kỳ Thượng) chia sẻ: “Việc thay ảnh đại diện và chia sẻ thông tin về bầu cử trên mạng xã hội là cách làm đơn giản nhưng hiệu quả. Khi nhiều người cùng đăng tải các nội dung tuyên truyền chính thống sẽ giúp lan tỏa thông tin rộng rãi, đồng thời thể hiện trách nhiệm của mỗi cử tri đối với ngày hội lớn của đất nước”.

Cùng với việc lan tỏa thông tin, hình ảnh các tuyến đường rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích tuyên truyền; khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang, trang trí khang trang cũng được đăng tải tràn ngập trên Facebook. Những hình ảnh trực quan, sinh động nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tương tác của đông đảo người dùng mạng xã hội, góp phần tạo không khí phấn khởi trước thềm ngày bầu cử.

Theo dõi những thông tin, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dân cũng bày tỏ sự quan tâm và ghi nhận cách làm này. Ông Nguyễn Văn Minh - người dân tổ dân phố 7 Tân Giang, phường Thành Sen chia sẻ: “Những ngày gần đây, trên mạng xã hội tôi thấy nhiều hình ảnh cờ hoa, pano tuyên truyền và thông tin về bầu cử được chia sẻ khá nhiều. Cách làm này giúp người dân dễ nắm bắt thông tin hơn, đồng thời tạo không khí phấn khởi, rạo rực hướng về ngày hội bầu cử của toàn dân”.

Ở nhiều địa phương, đơn vị, các fanpage cộng đồng, trang thông tin của xã, phường, các fanpage cũng trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả, thường xuyên cập nhật hình ảnh trực quan và thông tin liên quan đến bầu cử. Nhiều bài viết giới thiệu danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; thời gian, địa điểm bỏ phiếu; quyền và nghĩa vụ của cử tri… cũng được chia sẻ rộng rãi.

Ông Từ Bá Thảo - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đông Kinh cho biết: “Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, việc tận dụng mạng xã hội giúp thông tin về bầu cử được lan tỏa nhanh, rộng và dễ tiếp cận. Chúng tôi chủ động đăng tải hình ảnh trang trí khu vực bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên, các mốc thời gian quan trọng, các hội nghị tiếp xúc cử tri… Qua đó góp phần lan tỏa thông tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri trước ngày bầu cử".

Không chỉ cán bộ, đảng viên, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng tích cực hưởng ứng bằng nhiều hình thức sáng tạo như thiết kế infographic, chia sẻ hình ảnh về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương. Một số đơn vị đoàn như Đoàn xã Đức Quang, Đoàn xã Cẩm Bình còn sáng tạo triển khai bản đồ điện tử địa điểm bầu cử, sách điện tử tiểu sử ứng cử viên… tích hợp mã QR và đăng tải trên Facebook để cử tri thuận tiện tra cứu.

Anh Lương Lê Tuấn Anh - Bí thư Đoàn xã Đức Quang cho biết: “Đoàn xã đã chủ động thiết kế một số infographic giới thiệu về quyền, nghĩa vụ của cử tri, đặc biệt là xây dựng bản đồ điện tử địa điểm bỏ phiếu, sách điện tử tiểu sử ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh… đăng tải trên trang Facebook "Đoàn xã Đức Quang" để cử tri tiện theo dõi và dễ dàng tìm khu vực bỏ phiếu của mình. Đây vừa là cách làm thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự kiện lớn của đất nước, đồng thời giúp đưa thông tin bầu cử đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân, nhất là người trẻ”.

Công tác tuyên truyền thực hiện đa dạng góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cùng với tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, hệ thống loa phát thanh và các hình thức trực quan, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên không gian mạng đang góp phần đa dạng hóa công tác tuyên truyền hướng về ngày bầu cử. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.