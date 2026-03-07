Hotline: 02393.693.427
Tin tức
Đưa "ngày hội non sông" đến với người dân bản Rào Tre
Sơn Thủy - Hoài Thương
07/03/2026 15:40
(Baohatinh.vn) - Để bà con bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) hiểu rõ ý nghĩa bầu cử, quyền và nghĩa vụ cử tri, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng đã tận tình tuyên truyền, vận động.
Tin liên quan
Sẵn sàng các điều kiện cho công tác bầu cử ở Vũng Áng
Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri
Hà Tĩnh hiệp thương lần ba thông qua người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh
Thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh
Tags:
#bầu cử tại Hà Tĩnh
#công tác bầu cử tại Hà Tĩnh
#Dân tộc Chứt ở bản Rào Tre
#bản mới Rào Tre