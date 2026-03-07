Hotline: 02393.693.427
Đưa "ngày hội non sông" đến với người dân bản Rào Tre

Sơn Thủy - Hoài Thương
(Baohatinh.vn) - Để bà con bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) hiểu rõ ý nghĩa bầu cử, quyền và nghĩa vụ cử tri, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng đã tận tình tuyên truyền, vận động.

#bầu cử tại Hà Tĩnh #công tác bầu cử tại Hà Tĩnh #Dân tộc Chứt ở bản Rào Tre #bản mới Rào Tre